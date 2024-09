El video viral de Julieta Poggio junto a Nacho Castañares en Nueva York: “Vinimos a comprar carteras truchas”

Juli Poggio y Nacho Castañares de compras en Nueva York (Video: Instagram)

La actriz Julieta Poggio volvió a acaparar la atención de sus seguidores durante su reciente viaje a Nueva York. Junto a Nacho Castañares, su excompañero de Gran Hermano, la joven asistió a un desfile de moda y aprovechó la oportunidad para realizar un recorrido por la ciudad- Desde allí, los exhermanitos se ocuparon de documentar parte de su experiencia en redes sociales. Sin embargo, lo que más se destacó fue una confesión sin tapujos de la influencer cuando contó que estaban por hacer una compra de réplicas de artículos de lujo, lo que la llevó a volverse viral en las redes sociales una vez más.

Y es que la ex Gran Hermano, reconocida por su simpatía, sinceridad y talento, logró mantener una conexión única con su público desde que finalizó el reality. Este viaje a Nueva York no fue solo una escapada recreativa, sino una oportunidad laboral. Ambos exfinalistas fueron invitados a formar parte de un evento de moda, lo que les permitió participar en un prestigioso desfile. Sin embargo, entre una ocasión y otra, los jóvenes decidieron explorar las calles de la Gran Manzana y, como suele suceder, aprovecharon para compartir el contenido con sus millones de seguidores.

En el audiovisual que mostraron en Instagram, Nacho contó una visita que hicieron a una tienda en Nueva York conocida por vender réplicas de prendas y accesorios de marcas de lujo. “Vamos a comprar cositas baratas”, comentó él, iniciando el video de manera casual. Sin embargo, lo que vino después fue lo que hizo que la escena se volviera viral.

Julieta, fiel a su estilo directo, no tuvo reparos en revelar sus intenciones ante la cámara: “Vamos a comprar cosas truchas de Louis Vuitton y Gucci”. La afirmación sorprendió incluso a su compañero, quien de inmediato intentó moderar la situación con un ligero reproche: “No digas eso”, le comentó, pero Poggio, lejos de retractarse, reafirmó su postura: “Yo lo digo. Acá son todo triple A, son de muy buena calidad, no son baratas, pero bueno. Vamos a negociar”, añadió sin filtro.

Juli Poggio y Nacho Castañares de compras en Nueva York (Instagram)

Esta declaración no pasó desapercibida por sus fans en redes sociales. La audiencia reaccionó rápidamente, y lo que más sobresalió fue la sinceridad de Poggio al hablar de un tema que muchas celebridades evitan mencionar en público. A pesar de la controversia que puede generar la compra de réplicas, la actriz abordó el asunto con su habitual naturalidad.

Acto seguido, en la segunda parte del video, Nacho mostró cuáles fueron las compras que realizaron durante su paseo por la ciudad. Julieta enseñó con orgullo sus nuevas adquisiciones: carteras en colores azul, rosa y blanco, además de unas gafas de la misma marca. “Después compré regalitos para mis amigos”, añadió con una sonrisa.

En tanto, Castañares, por su parte, también mostró su parte del recorrido, filmándose junto a Julieta en el subte de Nueva York, con las manos llenas de bolsas. “Compramos de todo”, comentó mientras ambos se reían de la cantidad de mercancía que habían acumulado en tan poco tiempo.

Tras varias horas de caminata al rayo del sol, los influencers se mostraron contentos y satisfechos, pero a la vez con ganas de volver al hotel a tomarse un respiro. “Estamos cansados”, confesaron al final del clip, que cosechó cientos de comentarios y ‘me gusta’ de parte de sus seguidores, quienes destacaron fundamentalmente la complicidad y la buena onda que tienen los exparticipantes del reality de Telefe.