Daddy Yankee regresa a la Argentina y se presentará en un estadio pero no cantará: el motivo de su visita

Daddy Yankee confirmó su regreso a la Argentina (Instagram)

El próximo 24 de noviembre, Buenos Aires recibirá nuevamente a Daddy Yankee, pero esta vez no será para escucharlo en el escenario al compás del reggaetón y de megaéxitos como “Gasolina”. El artista puertorriqueño, que se retiró de la música en diciembre del año pasado, abrazó una nueva misión religiosa. Su presentación en el Estadio de Chacarita Juniors, de la mano de la iglesia Manantial de bendiciones, no será un concierto, sino un evento religioso donde compartirá su testimonio personal y su fe.

“Va a ser un gran día en el que saltaremos en nombre del Señor”, dijo el boricua al promocionar su visita al estadio ubicado en el municipio de San Martín través de sus historias de Instagram, donde tiene más de 50 millones de seguidores. Además, el intérprete aclaró especialmente que se trata de un evento “completamente gratis”, para enfrentar los rumores acerca de que cobraba grandes fortunas para compartir su mensaje de fe.

De la música a la prédica

El rotundo cambio de Daddy Yankee y los videos que comparte en las redes (Instagram)

La decisión de Daddy Yankee de retirarse de la música para dedicarse a predicar fue sorpresiva para muchos. El artista, que durante más de 20 años lideró el movimiento del reggaetón y dejó una huella imborrable en la industria, reveló a finales del 2022 que había llegado el momento de decir adiós a los escenarios musicales. En su gira de despedida, se presentó en múltiples países, incluyendo Argentina, donde ofreció dos conciertos en el Estadio de Vélez Sarsfield que quedaron marcados en la memoria de sus fanáticos.

Esta nueva etapa lo llevó a dejar los estudios de grabación y en sus redes sociales empezó a compartir videos leyendo la biblia, reflexionando y compartiendo tips para ser feliz mediante la fe. “Vengo a los evangelios por pasión y por las almas, por hacer el bien”, expresó el cantante en una entrevista con el periodista Keropi Sánchez. En aquella nota también aclaró que esta decisión no fue motivada por problemas de plata, sino por un profundo deseo de llevar un mensaje espiritual: “La gente sabe que yo trabajé fuerte en el mundo, tuve éxito en el mundo, económicamente estoy bien”.

Con respecto a los cuestionamientos por esta nueva decisión del artista, durante los últimos meses, circularon rumores en donde acusaban a Daddy de cobrar más de 100 dólares por cada una de sus prédicas. Sobre esto, el exreguetonero no tardó en responder. “Esto es bien irracional. La gente sabe que a mí no me falta esto”, aseguró y agregó: “Al contrario, acabo de dejar oferta de millones y millones de dólares por venirle a Cristo”, sentenció, tras su salida de la industria musical.

En ese sentido y volviendo a su presentación en Argentina, Yankee también aclaró que su presentación en el Estadio Chacarita será completamente gratuita, abierta a todas las personas que deseen escuchar su mensaje y ser parte de un evento que él definió como “un día de bendición”.

Los mensajes que comparte Daddy Yankee en sus redes sociales (Instagram)

“Voy a Argentina para llevar la palabra, no para cantar. Saltaremos en nombre del Señor”, reiteró en el audiovisual el cual no solo marca una oportunidad para que sus seguidores vean al artista desde una perspectiva distinta, sino también para que aquellos interesados en la espiritualidad y el mensaje cristiano puedan conocer su testimonio de vida.