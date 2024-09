Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini festejaron el cumpleaños de Emilio: “Hacía décadas que no subía a una calesita”

El emotivo saludo de cumpleaños de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini a su hijo Emilio (Video: Instagram/estefi_pasquini)

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini se casaron hace más de seis años y al poco tiempo se convirtieron en padres de Emilio, quien en esta ocasión cumplió tres años de vida. Por medio de sus redes sociales, los nutricionistas escribieron emotivos mensajes para el pequeño, los que generaron una catarata de comentarios, y lograron emocionar a los seguidores de ambos.

El primero en publicar algo por esta fecha especial fue Alberto, quien dio a conocer una foto de ellos dos juntos en una plaza, con una sonrisa de oreja a oreja y disfrutando de todo el tiempo que pueden en compañía del otro. “Quiero compartir mi alegría y orgullo al ver la felicidad que nos damos Emilio y yo. Hacía décadas que no subía a una calesita y hoy no me canso de hacerlo”, comenzó el mensaje el reconocido nutricionista.

Cabe recordar que Cormillot es padre de Adrián (50 años) y Reneé (57 años), quien actualmente se encuentra enfrentada con su padre y con la esposa del médico. Por la edad de sus hijos mayores, hacía mucho tiempo que el especialista no frecuentaba lugares con juegos para niños. Sin embargo, desde que nació el pequeño rápidamente se adaptó a su nueva rutina. “Emilio hoy cumple 3 años, y espero poder acompañarlo muchos más. ¡Feliz cumple ‘Mini Cormi’, como dice una gran amiga! Y gracias a todos los que generosamente nos mandaron sus cariños!”, cerró el emotivo mensaje el médico y reveló el particular apodo que le otorgaron al menor de sus hijos.

Por otro lado, Estefanía hizo un compilado de fotografías, que mostró el paso del tiempo del pequeño, y también compartió algunos momentos inéditos de la familia en épocas de vacaciones. A su lado, la nutricionista escribió un sentido mensaje para su hijo: “Vos nos haces feliz... Muy feliz cumple amor único de nuestras vidas. Gracias, gracias y más gracias por venir a este mundo, a hacernos tus papás, con tu bondad, tu luz, tu magia, tu ser, tu todo que es tan especial”.

Alberto Cormillot celebró el cumpleaños de su hijo con un tierno mensaje: "Espero poder acompañarlo muchos más" (Foto: Instagram/drcormi)

Acerca de cómo fue el camino a la maternidad y cómo la vive hoy en día, Estefi expresó: “Tanto te deseamos y buscamos una y otra vez, nos caímos y nos volvimos a levantar para seguirte buscando porque sabíamos que iba a ser hermoso cuando llegaras, pero creo que a ninguno de los dos (papá y mamá) le entraba en la cabeza tantas cosas que ibas a traer, en lo personal, me hacés mejor persona cada día, me sacás fuerzas y ganas de seguir cuando no doy más y quiero tirar la toalla, me volviste una persona más fuerte, me reforzaste el carácter, porque sé que dependés de mí en gran parte hoy, y claro, de tu papá, pero sé que me necesitás y que tengo que estar firme para darte todo lo que pueda y más. Mi meta, nuestra meta es hacerte feliz, tanto como vos a nosotros”.

“Te amamos hasta el infinito, sos literalmente lo más hermoso que existe, bueno, dulce, cariñoso y no cambiaríamos nada de lo que hemos pasado, pasamos y pasaremos porque todo vale la pena por vos, mamorcito corazón”, sentenció, declarando todo su amor y afecto por Emilio, su único hijo. Con la intención de hacer partícipes a sus seguidores, confesó una intimidad del festejo: “Hoy te cantaremos muchas veces la vaca loma, ya que la preferís antes que el feliz cumple”, expuso junto a un emoji llorando de risa.

Hay que recordar que a la pareja le costó convertirse en padres y la buena noticia llegó luego de un año de intentar por todos los medios posibles lograr su objetivo. Incluso, durante las primeras Navidades como una familia de tres, Pasquini publicó un sentido mensaje en sus redes sociales en donde reflexionó acerca de este doloroso proceso que llevó a cabo y contó cómo casi se había dado por vencida.