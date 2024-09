La sensual producción de fotos de Pampita: body de encaje negro y transparencias

La infartente sesión de fotos de Pampita (Foto: Instagram/pampitaoficial)

A lo largo de su carrera, Carolina “Pampita” Ardohain se convirtió en una de las modelos más influyentes del país, cada uno de sus looks se convierte en tendencia y es la cara de varias marcas nacionales e internacionales. Para mantenerse en contacto con sus casi 8 millones de seguidores, comparte en cada ocasión que puede sus outfits, los mantiene al tanto de las últimas modas a todos y en esta ocasión elevó la temperatura de su perfil con una jugada sesión de fotos desde la cama.

Pampita no tiene problemas a la hora de mostrarse sensual en su perfil de Instagram: posteando fotos en traje de baño, postales de sus viajes en playas paradisiacas y con vestidos que acentúan su figura, pero durante la tarde del sábado la modelo tomó la decisión de ir un paso más allá, se la jugó con una arriesgada sesión de fotos y generó los suspiros de todos sus followers, que no dudaron en hacérselo saber en la sección de los comentarios y con sus me gustas.

Carolina no sintió la necesidad de escribir nada en el pie de la foto, sino que tan solo agregó tres emojis de estrellas. Para estas fotografías eligió un body de color negro, con toda la zona media, hecha con encaje transparente que está lleno de detalles de flores, dejando poco espacio a la imaginación, con un escote pronunciado y cavado.

Pampita encendió las redes sociales con un body negro de encaje (Foto: Instagram)

En la primera imagen se puede ver el modelo en su totalidad, mientras ella tiene una sonrisa brillante y posa frente a una pared de madera oscura, generando un contraste de colores. Fueron la segunda y tercera foto las que encendieron por completo las redes, ya que se la ve arrodillada en una cama, corriéndose el pelo de la cara con una mano y luego posando de costado, dejando ver la profundidad del escote.

En otras de las imágenes se la ve parada frente a la pared de madera con los brazos estirados sobre la cabeza, esta pose acentúa todavía más las curvas de la esposa de Roberto García Moritán y en cada ocasión y pose demuestra que es una de las mujeres más lindas del país. A los pocos minutos de subir las postales en su perfil generó una gran cantidad de “me gustas” y de comentarios, entre los que se puede encontrar el de Milett Figueroa, la pareja de Marcelo Tinelli, Natalie Weber y Marian Farjat

En pocas horas el posteo se llenó de "me gustas" (Foto: Instagram)

El body que eligió Pampita es de una tienda nacional (Foto: Isntagram)

Pampita contó los secretos de su vestido en los Martín Fierro 2024

Como en cada entrega de premios, Pampita deslumbró a todos con su increíble look para la gala de los Martín Fierro, evento en el que aprovechó para lanzar un picante comentario, y confesó que se trató de una prenda que hace varios años tenía seleccionada para esta especial ocasión.

Para este evento la modelo eligió una pieza color rosa, con una pollera amplia, cuello cruzado y espalda descubierta: “Es un vestido mío de hace muchos años, lo tenía guardado para un Martín Fierro, no se había dado la oportunidad, así que lo saqué del placard y al fin lo pude estrenar”, detalló en diálogo con Robertito Funes Ugarte y Sol Pérez en la alfombra azul.

La modelo fue una de las primeras en llegar al Hotel Hilton de Puerto Madero para prepararse para la noche de premios y en la habitación que se le asignó la esperaba todo el equipo que trabajo para que se luzca con su vestido, maquillaje y peinado. Ardohain fue acompañada por su marido, Roberto García Moritán, que estuvo junto a ella en la alfombra y se sentó a su lado en la mesa.

Pampita lució un vestido de color rosa viejo (Créditos: Jaime Olivos)