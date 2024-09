La actriz Mariana Briski hubiera cumplido 59 años, el recuerdo de los famosos

En el día de su cumpleaños y a diez años de la muerte de Mariana Briski: el recuerdo de los famosos

Mariana Briski falleció en el año 2014 a causa de un cáncer de mama que hizo metástasis en el pulmón. La actriz lo largo de su carrera humorística logró ser parte de grandes programas de la televisión argentina, que se convirtieron en íconos. En el día de su cumpleaños y con 10 años cumplidos de su muerte, los famosos, amigos y compañeros la recordaron en las redes sociales.

Briski fue parte de los recordados ciclos De la cabeza y Chachachá, luego, alcanzó gran popularidad con VideoMatch y en Poné a Francella. En la pantalla chica deslumbró con sus papeles en Chiquititas, Chabonas, Primicias y Resistiré, por lo que trabajó con cientos de actores que no dudaron en recordarla con cariño en este día especial.

De Pedro hijo de Mariana Briski y Hernán Ventura, hoy tiene 24 años

Fue María Carámbula, con quien compartió un sketch en VideoMach en el que hacían los papeles de María Lela y María Lola, y con quien compartió el éxito de Cris Morena, la encargada de recordarla con un tierno posteo que se llenó de comentarios. “14/09/infinito. El sol, siempre. Te amo, Sarita. Tu amiga, Rebeca”, escribió la actriz junto a varias fotografías de su gran amiga.

El conmovedor posteo de María Carámbula en el cumpleaños de Mariana Briski:"Infinito" (Foto: Instagram)

La primera foto es una de Mariana en blanco y negro rodeada por varios accesorios de color; en la segunda se las puede ver a las dos mujeres posando sobre un fondo de color rojo, y en la última se las puede ver abrazándose en un sillón. En sus historias también compartió una imagen en la que están junto a Jorgelina Aruzzi y la Negra Vernaci, quienes eran grandes amigas de la comediante.

Rápidamente, esta publicación se inundó de comentarios de aquellas personas que compartieron escenario, set de grabación o un momento con ella. Georgina Barbarossa, Nancy Duplá, Sebastian Wainraich, Emilia Mazero, Silvana Sosto, Jean-Pierre Noher y Susana Roccasalvo se expresaron con emojis de corazón, pero hubo otros que decidieron dejar sus mensajes.

Federico D’Elía fue uno de los que tomó esta decisión y escribió: “Divina” junto a tres emojis de corazón. En esta misma línea Gloria Carra se expresó de la siguiente manera: “Hermosa, todo el amor para ella”, Mariana Fabbiani redactó: “Siempre en nuestro corazón” y Esteban Menis: “Te quiero mucho Mary querida. Beso enorme y gracias siempre por este posteo conforme pasan los años”.

Mariana Briski murió en el año 2014, hoy hubiera cumplido 59 años

Cómo fue la vida de Mariana Briski

Nacida en Córdoba el 14 de septiembre de 1965, el histrionismo y talento para actuar formaban parte de su ADN. Provenía de una familia con diversos exponentes en los escenarios: era sobrina de Norman Briski y Nacha Guevara, nieta del actor Felipe Briski y sobrina tataranieta de las actrices Paulina y Berta Singerman. Sin embargo, entre tantos nombres ilustres, logró forjarse un lugar propio a fuerza de su gracia y una inmensa capacidad para conmover y hacer reír.

María Carámbula recuerda a su amiga y compañera Mariana Briski

En 1988 se casó con el veterinario Hernán Ventura, quien la acompañó en cada paso de su vida y con quien tuvo a su hijo Pedro. En el año 2004, mientras protagonizaba una obra de teatro llamada La del medio recibió el primer diagnóstico de cáncer, luego de que le encontraran un tumor en una mama, comenzó el tratamiento correspondiente y nuevamente apareció el tumor en el año 2011, pero en esta ocasión se encontraba en los pulmones.

Sus obras más importantes de cine fueron: Los días de junio (1985), Comodines (1997), No sos vos, soy yo (2004) y Motivos para no enamorarse (2008). En teatro, Briski realizó: Elecciones generales (1989), Las reinas de la noche (2003) y Una historia para no dormir (2010, como directora). En televisión, formó parte de De la cabeza (1992), Chachachá (1992-1997), VideoMatch (1997-1999), Primicias (2000), Maru a la tarde (2000), Poné a Francella (2001), Restistiré (2003), Chiquititas (2006) y RSM (2009).