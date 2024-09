Nicole Neumann eligió una madrina famosa para su hijo, a través de un anuncio a pura ternura: “Hola, soy Cruz”

Nicole Neumann y Manu Urcera eligieron a los padrinos de Cruz (Foto/@nikitaneumannoficial)

Nicole Neumann se casó con Manu Urcera en noviembre del año 2023 y, el 18 de junio pasado, se convirtieron en padres de Cruz. A tres meses del nacimiento del niño, al que poco a poco muestran en sus redes sociales, aunque con el rostro cubierto, el matrimonio contó en sus redes sociales que ya tiene elegidos a los padrinos. Acto seguido, le mostró a sus dos millones de seguidores la emocionante manera en la que hicieron la importante pregunta.

Por medio de sus historias de Instagram, la modelo compartió la tierna manera en la que eligieron notificar a los padrinos de la feliz noticia: “Hoy se enteraron los padrinos de Cruz de esta manera”, escribió Nicole junto a una fotografía de un peluche de oso, emoji que utiliza para resguardar la identidad del pequeño, un ramo de flores y una tierna carta escrita en nombre del bebé. “Hola, soy Cruz. ¿Querés ser mi madrina? Te quiero”, se puede leer en la enternecedora cartita.

La tarea de los padrinos es acompañar al ahijado y, en el caso de que algo suceda, hacerse cargo de la crianza y educación del mismo. Es por eso que la pareja decidió elegir a la hermana de la modelo, Geraldine Neumann, como madrina de su hijo, demostrando que los roces que tuvieron en el pasado hoy ya se encuentran superados.

Con un ramo de flores, un peluche y chocolates, Nicole Neumann y Manu Urcera se acercaron a los padrinos (Foto: Instagram)

La idea de la pareja fue sorprender a los involucrados. Tras recibir el emotivo paquete, Gege no pudo contenerse y expresó su emoción en sus historias de Instagram: “Me morí de emoción cuando me tocaron el timbre con esta sorpresa. Gracias. Soy feliz de ser la madrina de Cruz”, escribió la también modelo.

Cabe recordar que las hermanas tuvieron varias peleas que hicieron que su relación se volviera tensa. Nicole faltó sin aviso al casamiento por Iglesia de Gege, no conocieron a sus respectivos hijos hasta años después y los conflictos con Claudia Neumann, su madre, consiguieron que queden en veredas opuestas. Fue recién en el año 2022 que volvieron a mostrarse juntas en eventos, como fue la presentación de Urcera en una competición de turismo carretera, por lo que esto es un gran indicativo del estado de su relación familiar.

La emoción de Gege Neuamann al aceptar ser la madrina de Cruz (Foto: Instagram/gegeneumann)

A través de sus redes sociales, la figura compartió momentos especiales con sus seguidores como el proceso de su embarazo, los malestares propios de la gestación o la preparación del cuarto, por lo que vivir este momento tan especial entre hermanas parece ser muy importante.

Nicole Neumann habló de sus cambios físicos a tres meses de dar a luz

La reflexión de Nicole Neumann tras ser madre nuevamente: "No estaré en el perfecto 90-60-90" (Foto/@nikitaneumannoficial)

Días atrás, mientras se encontraba de viaje por el sur del país junto a su familia, Nicole se tomó el tiempo para reflexionar acerca de su cuerpo luego de ser madre tras 10 años del nacimiento de su última hija.

“Mientras Cruz duerme, mamá balconea”, escribió a modo de broma, al pie de una sesión de fotos en el balcón del complejo en el que se hospedaba en San Martín de los Andes. “Así, agradeciendo a mi cuerpo por sus tantos cambios para traer a mis amores a este mundo. No estaré en el perfecto 90-60-90, pero feliz y sin poder quejarme, ¿no? ¿Qué opinan?”, preguntó Nicole, pidiendo una opinión a sus dos millones de seguidores, que no tardaron en dársela y llenarla de halagos.

De inmediato, el posteo se pobló de “Me gusta” y de distintos comentarios. “¿Qué? La más linda de Argentina”; “Tenés una genética increíble, rápidamente volvés a tu cuerpo”; “Diosa total”; “Estás hecha una belleza. Supermamá: lo que mejor te queda y se nota que disfrutás”; “Quién pudiera estar así con tantos hijos”; “90-60-90 es un número irreal. La perfección es cuando nosotras mismas aceptamos la imagen que nos da el espejo, tengo 46 y agradezco mi cuerpo, lo valoro y trabajo en él”, fueron algunas de las respuestas que recibió Nikita por parte de sus followers.