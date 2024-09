Cris Morena habló por primera vez de la polémica ausencia de Yeyo De Gregorio en su homenaje en el Gran Rex

Cris Morena explicó por qué Yeyo De Gregorio no estuvo en el homenaje de Olga

Semanas atrás, el canal de streaming Olga organizó el Cris Morena Day, un espectáculo montado en el Teatro Gran Rex en el que se homenajeó a las canciones y las creaciones de la productora de Chiquititas, Floricienta y Rebelde Way entre otros sucesos televisivos y teatrales. El especial fue un éxito en cuanto a la audiencia y la repercusión generada, pero también generó resentimientos en algunos de los que no fueron parte. Puntualmente, Stéfano Yeyo De Gregorio, quien al otro día de lo ocurrido se despachó con todo. Incluso, apuntó contra sus excompañeros de elenco, en especial a Lali Espósito, de quien en el pasado había dicho que la sentía como “una prima” por su gran amistad.

“Desilusión”, resumió Yeyo sobre su sentir, dado que le molestó que ni ella ni el resto de sus excompañeros lo hayan recordado. “Con Lali nacimos juntos, compartimos escenario por 10 años, entonces que no diga: ‘Che, pará, todo bien que vos tengas un problema, pero mi compañero de toda la vida y de mi arranque es Stefano, le mando un beso’”, expuso y aseguró que la cantante de “Disciplina” era la indicada para hacerlo.

Ante esta situación, en Socios del Espectáculo (El Trece) buscaron la palabra de Cris Morena y la histórica productora decidió bajarle el tono a cualquier tipo de pelea. “Me contaron que Yeyo estaba ofendido”, dijo primero, desentendiéndose de los dichos textuales de Yeyo. En un tono conciliador, Cris miró a cámara y le envió un mensaje al exactor: “Mi amor, te quiero de toda la vida, desde chiquitito”.

Cris Morena y Yeyo De Gregorio

“No sé qué pasó, yo no invité a la gente, tenía unas invitaciones muy ajustadas y pocas”, argumentó María Cristina de Giácomi, tal es su nombre real, despegándose de la situación. “Me ocupé de que el show fuera realmente potente y saliera bien, pero no de los invitados”, dijo a continuación, haciendo foco en que no tuvo que ver con la organización del espectáculo.

“A mí no me dejaban invitar a nadie. Acordate que los chicos fueron a acampar a pesar del frío espantoso”, dijo con respecto a la convocatoria generada. “Lo hubiéramos hecho en un estadio, la próxima lo hacemos ahí”, cerró Cris con el tema.

“Yo no estoy triste porque no me llamó alguien. Estoy triste por las personas con las que siento que compartimos la vida. Una cosa es compartir en un estudio, pero después compartimos Navidad, Año Nuevo, vacaciones, asados… ”, había dicho Yeyo con respecto a su desilusión con la situación y, puntualmente, con Lali Espósito. Sus dichos contra la artista no fueron bien recibidos en las redes sociales por los fans de la cantante, que no dudaron en salir en su defensa.

A modo de cierre apuntó directamente contra la mujer que lanzó su carrera: “Raro… qué bajada de línea fuerte como para que se ignore completamente y haya unos silencios como diciendo: ‘No se puede nombrar’. Yo lo sentí así, por ahí estoy equivocado, qué sé yo”.

Yeyo de Gregorio apuntó contra Lali Espósito: "Me desilusionó"

Luego de dar estas declaraciones, Yeyo habló con el cronista de Intrusos (América TV), donde profundizó el tema y teorizó acerca de la razón por la que no fue convocado para celebrar las novelas de las que formó parte. Cuando le preguntaron qué sentía dijo: “Si hablo voy a quedar como un resentido y no es resentimiento, estoy triste porque dije: ‘Ese es mi lugar’, fueron 10 años de laburo, fueron 600 funciones del Gran Rex, giras por todo el mundo. Yo me formé, fue mi vida, le debo todo a Cris”. Cabe destacar que De Gregorio fue parte de: Rincón de Luz, Floricienta, Chiquititas y Casi Ángeles.