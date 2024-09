Nito Artaza y Cecilia Oviedo volvieron a enfrentarse públicamente: ella lo acusa de maltrato, él se defiende

Nito Artaza y Cecilia Oviedo, enfrentados

Durante la madrugada de este miércoles 11 de septiembre, Cecilia Oviedo hizo fuertes acusaciones contra Nito Artaza, su exmarido y con quien tiene un hijo en común. Se separaron hace más de 15 años luego de que la exvedette acusó al cómico de haberle cometido una infidelidad y, si bien se enfrentaron a través de los medios, venían transitando cierta calma en ese sentido. Hasta las últimas horas, cuando Oviedo se despachó a través de su cuenta de Twitter con una serie de mensajes dirigidos de manera directa contra Artaza.

Luego de arrobarlo, Cecilia disparó en el primer mensaje: “Si querés volver a hablar conmigo, me vas a hablar con respeto. Harta me tenés. Me banqué diez mil cosas por nuestro hijo desde el divorcio. Pero me cansé. Me cansé. ¿Viste cuando te cansas de algo? Bueno. Me cansé”.

“No voy a tolerar nunca más una falta de respeto de nadie”, dijo Oviedo en el mensaje siguiente. Luego fue por más y en un tercer tuit, expresó: “He sido una persona respetuosa siempre. SIEMPRE. Jamás, luego de un divorcio escandaloso, hablé mal de nadie. Jamás. En años. Pero hay cosas que me tienen harta. HARTA”.

Los mensajes de Cecilia Oviedo contra Nito Artaza (Twitter)

Por otro lado, Oviedo expuso cuál fue el libro que le recomendó leer su psicóloga cuando se enteró por televisión que Artaza le había sido infiel. “Cuando me enteré por televisión de que mi marido de entonces me era infiel, mi psicóloga de ese momento me prestó este libro”, escribió y acompañó el mensaje con la portada de la obra en cuestión: El acoso moral. El maltrato psicológico en la vida cotidiana, escrito por la médica psiquiatra, psicoanalista y psicoterapeuta familiar francesa llamada Marie-France Hirigoyen.

“HARTA ME TENÉS, Nito Artaza, HARTA. De tus mentiras, de tus infidelidades cuando estuvimos casados. De tu psicopateo hacia mi persona: que no era demasiado linda, que tenía celulitis, que era una inútil, que era fea. he recibido demasiado maltrato de tu parte. Harta. Me cansé”, arremetió en un mensaje siguiente. Por último, Cecilia cerró su descargo con una especie de advertencia para Artaza: “Todo lo que posteé está avalado por mi abogada”.

Tras la consulta de Teleshow, Oviedo aclaró su postura y los motivos que la llevaron a escribir la andanada de mensajes públicos en sus redes sociales. “Cansada de malas contestaciones. Solo eso. Literal lo que escribí. Tal cual lo que dice ahí. Sumatoria de cosas. No pasó nada en especial”, expresó.

Asimismo, este medio dialogó con Nito Artaza para que diera su punto de vista ante las palabras de su exmujer. “Sinceramente, me tomó por sorpresa. Y es una sorpresa que me duele humanamente, porque siempre hemos tenido una relación excelente con Cecilia. Es más, hace poco estuvimos en el cumple de nuestro hijo. Dialogamos siempre. Anoche me hizo una consulta, a ver si yo la podía ayudar a conseguir un lugar donde dejar el auto, porque van a ir a ver a Paul McCartney con mi hijo Leandro. Nada más. Me dijo: ‘No me respondiste a la brevedad, como yo quería’. Me parece que eso la enojó”, comenzó contando el exsenador por la provincia de Corrientes.

Nito Artaza, exsenador por Unión Cívica Radical (Foto/Teleshow)

“Yo le dije: ‘Bueno, pero no seas más exigente. Falta tiempo, voy a ver si le puedo decir a un amigo, le pido alguna cochera. O te podemos llevar, inclusive, el día que vayan. Si querés los llevo y después los espero y los traigo’. Pero me parece que a ella le recordó alguna cosa del pasado que por ahí no tiene resuelto, que yo también he tenido que ver en su momento cuando nos separamos. Humanamente, me duele porque yo la quiero, hay una relación de afecto, tenemos un hijo juntos y la verdad es que yo estoy más sorprendido que nadie. Y me dolió por las cosas que dijo, las palabras. Tanto es así que espero en algún momento pueda retractarse. No lo merece la relación que hemos tenido y nuestro hijo”, prosiguió Nito con su visión de la cuestión.

“Estoy sorprendido porque tenemos una relación de muchísimo afecto y respeto. Se ve que ella recordó aquellos momentos de la separación y le hizo mal. Y respeto que sea así porque yo también en su momento cometí errores. Y yo quiero mejorar, quiero ser mejor persona y espero que pueda reflexionar ella también, tal vez. Fue un momento de emoción, de ímpetu, que le salió decir una cosa así. Pero la verdad es que no comprendo”, remarcó el actor cómico.

“Fue una discusión sin importancia, una conversación que le destapó eso, no sé. Y lamento que sea así. Si hay que cargar alguna culpa, cárguenmela siempre a mí que tengo cuero de yacaré. Pero jamás voy a estar lastimando a la madre de mi hijo. Yo por las madres de mis hijos y por las personas que he amado, rezo todas las noches para que tengan buena salud, protección... Por eso me sorprende mucho y espero que ella en algún momento pueda reflexionar”, cerró Artaza.