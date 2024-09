Los saludos y el reconocimiento de los famosos por el nuevo disco “La lógica del Escorpión” de Charly García

Finalmente salió La lógica del escorpión, la nueva placa de Charly García (Ramiro Souto / RS Fotos)

Charly García volvió a la escena musical con La lógica del escorpión que finalmente vio la luz en las últimas horas de este miércoles. Tras un período de ausencia, regresó para deleitar a sus seguidores con su particular estilo y melodías que evocan recuerdos y nostalgia. Este es su primer álbum desde 2017 y generó gran expectativa tanto en sus seguidores como en los amantes de la música en general.

El disco arranca con la canción Rompela, un rock en el que García es responsable de la mayoría de la instrumentación, acompañado por Fernando Samalea en la batería y Fernando Kabusacki en las guitarras. Además, Rosario Ortega se encarga de los coros, apoyando la voz inconfundible del líder.

La imagen compartida por Pedro Aznar tras la salida del disco

Algunas de las colaboraciones destacadas incluyen a Hilda Lizarazu, quien presta su voz en los coros de la balada Yo ya sé, y a David Lebón, quien participa en El club de los 27 con su característico estilo en la guitarra. El disco también cuenta con una reversión de Te recuerdo, invierno, un tema de la época de Casandra Lange, que inicia con un motivo rítmico similar al de Inconsciente colectivo e incluso también deja unos rastros de Adiós Nonino.

Charly deja a las claras su habilidad musical en La medicina Nº9 con un arreglo reversionado del Rap de las hormigas e incluye tanto a Lizarazu como a Lebón. Junto a Pedro Aznar interpreta América, mientras que con Fito Paez comparten Rock and Roll Star -tema originalmente interpretado por The Byrds y que Charly presentara en televisión en el año 2006 en un encuentro con Juan Alberto Badía en TV Pública-, y para darle un cierre de lujo a las colaboraciones, se encuentra la voz de Luis Alberto Spinetta en La Pelicana y el Androide.

El posteo de Instagram compartido por David Lebón

Sin dudas este regreso es un acontecimiento significativo en el ámbito del rock local y marca un nuevo capítulo en la trayectoria de uno de sus más grandes exponentes, y así lo dejaron en claro los miles de mensajes de sus seguidores, que se volcaron a las redes sociales a brindar sus impresiones tras las primeras escuchas del esperado álbum.

También quienes colaboraron en el trabajo dejaron sus saludos y la invitación a que acompañen esta salida. Por caso, Lebón apenas se publicó el trabajo compartió en su cuenta de Instagram la imagen de portada del disco y el texto: “Ya salió La Lógica del Escorpión. No se pierdan esta joya del maestro Charly García y ojalá lo disfruten tanto como yo al participar en algunas de las canciones”.

La instantánea que Rosario Ortega subió a sus redes al saludar a La lógica del escorpión

Utilizando la misma imagen de la portada del disco, Fito Páez a través de sus redes sociales destacó: “Feliz día maestras y maestros del mundo. #SayNoMore Charly García”. Por su parte, Aznar compartió una foto del proceso de grabación, mientras de fondo suena precisamente ese tema que comparten en esta nueva placa.

En tanto, Rosario Ortega subió una imagen del piloto utilizado en los últimos conciertos, con el logo que hace más de 20 años acompaña a Charly. Fernando Kabusacki. que pone sus guitarras en 10 de los 13 temas, compartió imágenes de Seattle mientras de fondo suenan dos de los temas: el que le da nombre al disco y esta nueva versión de Juan Represión.

Fernando Kabusacki, quien es parte en 10 de los 13 temas, también celebró esta llegada con algunas imágenes con sus canciones de fondo

Toño Silva, baterista chileno que formara parte de The Prostitution, la banda que viene acompañando a Charly en el último tiempo y que también es parte de este disco, compartió un video en el que destacó: “Charly, todo mi corazón está contigo en este nuevo comienzo, en este flamante disco, La lógica del escorpión. Y también un gran honor para mí ser parte de este gran proyecto, de este gran disco. Mis felicitaciones, un abrazo grande. Mi corazón late de felicidad, nos vemos pronto. Say no more”.

Fito Páez también se decidió por compartir la portada de La lógica del escorpión