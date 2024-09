Wanda Nara le copió su look de los Martín Fierro a una celebrity internacional: cuánto cuesta el vestido

Wanda Nara lució un vestido de la marca española Balenciaga que ya había usado Kim Kardashian (Foto: Instagram)

Los Premios Martín Fierro 2024 son el momento perfecto para que las estrellas del país demuestren su sentido de la moda, con una gran diferencia de looks y estilos. Wanda Nara no fue ajena a esto y se animó a lucir un vestido super ajustado con un color impactante que estuvo en boca de todos. Horas después, se descubrió la inspiración detrás del increíble modelo que eligió para la noche más importante de la televisión.

Wanda fue invitada al Hotel Hilton de Puerto Madero por el gran trabajo que hizo al frente de la conducción de MasterChef (Telefe) y eligió asistir con un vestido celeste de manga larga, cuello alto y espalda descubierta. Este tiene una pequeña cola que da efecto de amplitud; en cuanto a los accesorios, seleccionó unos aros con letras B dobles, espejadas, en un guiño con “Bad Bitch”, el nombre de la canción que la convirtió en cantante. Y complementó con una serie de anillos grandes con brillos y piedras.

Con la intención de que se luzcan los accesorios, su estilista decidió recogerle el cabello en una colita alta y para pasar por la alfombra azul, la empresaria decidió darle un toque un poco más moderno al outfit y la recorrió con unos grandes anteojos de sol de color negro, que dejaban la mitad de su cara cubierta. Si bien Nara logró deslumbrar a todos con su vestido de Balenciaga, rápidamente se notó la inspiración que utilizó para crear este look de gala.

Wanda y Kim lucieron el mismo vestido con dos años de diferencia

Se trata nada más ni nada menos que de Kim Kardashian, mega celebrity conocida a nivel internacional por Keeping Up with the Kardashians, su reality show, sus distintas marcas y por ser un ícono de la moda. Cada una de las prendas que elige Kim se convierte en tendencia a las pocas horas y cada uno de sus looks es analizado por expertos, por lo que no es ninguna sorpresa que la argentina haya querido emular a la estadounidense.

La exesposa de Kanye West lució la misma prenda de Balenciaga en el año 2022, en la famosa after party de los premios Oscars y, a diferencia de la exesposa de Mauro Icardi, ella decidió no alterar el original y utilizó los guantes que vienen incorporados al vestido. En cuestión de accesorios eligió unas botas negras, grandes aros de color plateado y unos anteojos de sol en las mismas tonalidades que las joyas.

El vestido de Balenciaga es de la temporada 2022 (Foto: Instagram)

El vestido y las gafas de sol no fueron todo lo que inspiraron a Wanda sino que decidió ir por un peinado similar, con la única diferencia que la hermana de Zaira Nara lució un flequillo y Kim decidió ir con todo el rostro despejado. Esta no es la primera vez que sucede una cosa así en el mundo de la moda y tampoco es la primera vez que se descubre la inspiración detrás de un look de Wanda y en más de una ocasión se la quiso acusar de plagiar estilos, cómo fue el caso de Hello Kitty, con la China Suárez.

Un vestido con valor millonario

También trascendió el millonario precio de la prenda. Tal como compartió el periodista Ángel de Brito en su cuenta de X (antes conocida como Twitter), en una página web de objetos de lujo ofrecen el vestido de Wanda rebajado con descuento a 1.260 dólares (más de un millón y medio de pesos al dólar blue). Según el sitio su valor inicial era de 1800 dólares.

Ángel de Brito compartió el valor millonario del vestido de Wanda (Foto: X)

Si bien la conductora de Bake Off Famosos logró recibir una gran cantidad de halagos por el glam un pequeño percance casi la deja fuera de la gala más famosa y fue la razón detrás de que su hijo mayor, fruto de su relación con Maxi López, fuese su cita de esa noche. Al parecer, en el apuro de llegar al hotel con tiempo para prepararse se olvidó una de las partes claves del conjunto.

En una amena conversación con Damián Betular por los pasillos del hotel confesó: “Vino mi hijo Valentino, porque llegué al hotel y me di cuenta que había olvidado traer el vestido, y me lo trajo y me va a acompañar”. La historia hizo estallar de risa al pastelero que aseguró que no es la primera vez que le ocurre y la gala anterior también fue la protagonista de una anécdota similar.