Martín Fierro 2024: tras la polémica del año anterior, Santiago Sposato le dedicó el premio a Mariel Di Lenarda

La dedicatoria de Santiago Sposato a Mariel Di Lenarda en los Martín Fierro

La primera estatuilla de la noche dejó un momento muy especial en los Premios Martín Fierro 2024. El ganador fue Santiago Sposato en la categoría Mejor Cronista / Movilero en la que estaba nominado junto a Carolina Amoroso (de Telenoche por El Trece) y Maximiliano Real (por su labor en Buen Telefe, de Telefe) y en su discurso saldó una polémica que él mismo había generado el año pasado con Mariel Di Lenarda.

Vale recordar que el año pasado, la periodista había ganado el premio como Mejor Panelista, venciendo a Sol Pérez y Yanina Latorre, compañera de Sposato en LAM (América). En su encuentro con la presa como flamante ganadora, Di Lenarda escuchó de boca del cronista un comentario poco feliz: “Por más que nos parezcas una periodista excelente, sí nos parece injusto que lo hayas ganado vos con lo que representa Yanina en el panelismo”. La cara de felicidad de la ganadora se borró de a poco en su rostro: “La verdad es que me dejás medio sin palabras porque vengo festejando desde hace unos minutos, la iba a buscar a Yanina, lo compartí con Sol, ¿te parece injusto de verdad?”, le preguntó ella.

“Me parece que vos sos una excelente periodista y que tal vez lo merecés como labor periodística, me parece que como panelista Yanina hoy en la televisión está por lejos primera. Pero es una opinión personal”, replicó Sposato. “Me encanta, se lo dije, se lo reconocí en privado. De todas maneras, vos podés pensar que se lo merecía ella y me encanta, como a toda la gente, y yo también se lo dije, que es la reina de los panelistas. Y no tengo que pedir disculpas o perdón porque me lo dieron”, argumentó la periodista. “¿No robaste nada?”, continuó Sposato con sus cuestionamientos, ante lo que ella simplemente aclaró: “Para nada”. Al otro día de la premiación, Santiago se disculpó públicamente con Di Lenarda, dado que fueron muy repudiados sus comentarios en aquel momento.

Así las cosas, al ganar esta noche Sposato, le dedicó unas palabras a Mariel. “Les presento al primer Martín Fierro en la historia de los programas de espectáculos. Lo voy a poner acá”, comenzó diciendo en su discurso. “Agradecerles a todos, agradecerle muchísimo a APTRA. Y cuando digo agradecerle a APTRA, no es agradecerle por haberme votado, sino por haberme traído hasta acá. Porque cuando miro para atrás en las cosas que hice, hay un miembro de Aptra dándome laburo, dándome una oportunidad. Está Damián Rojo, está Daniel Ambrosino, Pablo Mascareño, Monti y Roccasalvo... Así que les tengo que agradecer a ellos poder estar acá con ustedes”, dijo a continuación.

El Comentario De Santiago Sposato A Mariel Di Lenarda

“Obviamente, quiero compartirlo con mis dos compañeros de terna, que son dos periodistas del carajo. Agradecerle a Mandarina Televisión, casi 10 años de laburo. A América TV, por el espacio. A toda la gente de LAM, a la producción, a los editores, a los camarógrafos... No somos nada sin los camarógrafos”, prosiguió en su dedicatoria.

Y ahí tuvo un momento para con su colega tras la polémica del año pasado. “Compartirlo especialmente con Mariel Di Lenarda, ella sabe por qué. Gracias por enseñarme los límites de esta profesión”, dijo Sposato y se lo notó sincero.

Luego cerró su dedicatoria en dirección a sus compañeros de trabajo, su familia y también a sus entrevistados a diario: “Y compartirlo con los que hago el día a día, mis compañeros de la calle, que están acá al lado en un salón. A mi familia: a Paula, a Jose, a Juan. Y especialmente a ustedes, la mejor farándula del mundo Porque no hay entrevistas sin entrevistados, y siempre son cómplices y generosos con mi laburo. Así que gracias por entender siempre que la pregunta no tiene la culpa. Gracias”.