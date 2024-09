Mar Tarrés bajó 44 kilos y la criticaron por cobrar para contar cómo lo hizo

Mar Tarrés sorprendió a sus seguidores al mostrar un impactante e increíble cambio físico tras bajar más de 40 kilos. Pero algunos de ellos la criticaron con dureza por cobrar para contar cuál es el tratamiento que está haciendo. La modelo plus size es oriunda de Córdoba y saltó a la fama por militar el discurso body positive y participar en la edición de La Academia del Bailando (El Trece) en 2021. Según su perfil de Instagram, Tarrés es la dueña y fundadora de “la primera franquicia de talles grandes en Argentina”.

Pero ahora, Mar sorprendió a sus seguidores al revelar que lleva bajados unos 44 kilos y vender la inscripción a un taller “motivacional” que cuenta con el asesoramiento de profesionales de la salud “especialistas en obesidad”. “No existen dietas mágicas, existen personas mágicas que te contagian, te enseñan, te ayudan y te motivan. Van a conocer un equipo hermoso que cambia vidas”, describió Tarrés, a quienes la siguen, para promocionar este nuevo servicio.

En otro video, también publicado en su perfil de Instagram, se la puede ver a la empresaria textil con una remera que le queda muy grande. “Miren esta remera, yo la usaba para ir al gimnasio o la usaba para estar de entre casa”, contó antes de quitarse la prenda y revelar su nueva figura más delgada, que se escondía debajo. “Ya empieza el taller de descenso de peso, sumate a esta movida porque te va a cambiar la vida como me la cambió a mí. Estoy muy contenta porque van a tener a los mejores profesionales de la salud”, dijo a la hora de contar de qué se trata el curso que vende.

El antes y el después de Mar Tarrés tras bajar 44 kilos (Fotos: Instagram)

Sobre el precio de estos encuentros, en anteriores publicaciones, la misma modelo reveló que el costo varía entre 10 mil y 15 mil pesos. Estos serán una vez por semana, los domingos durante el mes de septiembre. Si bien según Tarrés hubo mucha demanda para acceder al curso de descenso de peso, no a todos sus seguidores les interesó participar. “Debido a la cantidad de personas que se están inscribiendo a último momento estamos colapsando las inscripciones”, advirtió la modelo a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

En las publicaciones con la promoción de este curso, hubo quienes aprovecharon para criticar este cambio de actitud respecto a la aceptación de la diversidad de los cuerpos. “¿Ahora todas quieren ser flacas? Estuvo años hablando del amor propio, mientras curraba con talles plus size, ¿y ahora curra con un método para adelgazar?”, se preguntó con ironía una seguidora en uno de los posteos de Tarrés. Otro seguidor se sumó en la misma línea: “Cómo hace plata con la desesperación e ignorancia de la gente, ¡me da bronca! Es como que un traumatólogo te choque con el auto para después operarte”. Otra mujer que la sigue, dijo: “Uno pierde kilos, pero no debería perder convicciones. Se extraña a la otra Mar, la actual está chipeada. El descenso de peso es algo absolutamente personal”.

Ajena a estas cuestiones, Tarrés no contestó a ninguna de las críticas y el último domingo siguió promocionando los talleres, que estaban por comenzar. “Hoy arranca el taller motivacional online para todo el mundo. No es fácil lograrlo, pero este taller tiene los mejores profesionales en obesidad para ayudarte. No existen dietas mágicas, existen personas mágicas que te contagian, te enseñan, te ayudan y te motivan. Suscríbete desde cualquier parte del mundo en el link de mis historias. Son todos los domingos de septiembre 20 hs y si no podés verlas en vivo las ves cuando puedas, quedan grabadas”, indicó. Por otra parte, dijo que regalaría 300 cupos gratis “para quienes no pudieran pagarlo”.