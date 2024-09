Con un impactante look sirena y transparencias, Flavia Palmiero deslumbró en los Martín Fierro 2024

Flavia Palmiero compartió su emoción por volver a los Martín Fierro

Dueña de una belleza auténtica, Flavia Palmiero deslumbró en la alfombra de los Premios Martín Fierro y despertó suspiros en las redes sociales, pero detrás de su look hay una historia que la actriz compartió en exclusivo horas antes con Teleshow.

La intérprete y exconductora de éxitos infantiles reveló cómo pensó el evento a la hora de armar su estilismo. “El vestido lo elegimos juntos con Gabriel Lage, que siempre me viste para las alfombras rojas en Cannes, así que estamos muy amalgamados. Pero como me avisaron diez días antes no tuvimos tiempo, nos hubiese encantado hacer algo especialmente para la fiesta”, explicó y dio detalles del diseño.

“Es un vestido que que voy a lucir desde un lugar más cercano a lo que es el personaje, a Madame Requin, a su historia y tiene que ver con cómo me siento cuando elijo un vestuario, sobre todo para una velada tan importante. Es un diseño sexy, pero a la vez es cómodo”, aseguró sobre el modelo, de color negro con encaje y brillos. “Es strapless con un escote increíble, estilo sirena con cola y muy lookeado”, sumó sobre la prenda de alta costura.

El look sirena de Flavia Palmiero antes de salir a la alfombra roja (Gentileza Flavia Palmiero)

El encargado del diseño explicó que Flavia “luce una pieza handmade couture de refinada y sobria elegancia, con escote palabra de honor, trabajada sobre base textil engalanada con bordado a juego”. El outfit lo completó con joyas de Flavia Collection, hechas especialmente para la ocasión. Y los zapatos son de Sylvie Geronimi y el clutch de Dior.

La nominación

“Vengo con Madame Requin, una serie realmente increíble que protagonicé hace dos años y que se emitió por la TV Pública a fines del año pasado”, contó, sobre la historia que recibió tres nominaciones.

En la categoría que reconoce a la mejor ficción del año 2023, competirá con Argentina, Tierra de Amor y Venganza-Segunda temporada (El Trece), Buenos Chicos (El Trece), Familia de diván (El Nueve) y Melody, la chica del metro (América). También la ficción tiene chances de levantar una estatuilla en la terna actriz de reparto, con la nominación de Leticia Brédice y en el rubro dirección, donde está preseleccionado Alberto Lecchi. “Yo digo que que es como que todo el tiempo sabemos que la realidad supera la ficción, pero acá la ficción supera la realidad”, explicó sobre la serie.

El boceto del imponente vestido ideado por Gabriel Lage

Entusiasmada por participar nuevamente de la ceremonia, a la que hace muchos años no asiste, Flavia expresó su emoción. “Lo que siento hoy es mucha felicidad. Estoy muy contenta de poder participar de esta ceremonia que es la fiesta más importante de nuestro medio, de este medio que elegí hace ya 40 años ya, increíble. Y bueno pasaron muchos años, muchísimos, treinta y pico de años que no estoy nominada lamentablemente, pero bueno, cosas que pasan”, expresó la actriz que llegó acompañada a la ceremonia por su pareja, Luis Scalella.

“La verdad, es un honor en estos momentos de la Argentina y del mundo, que hacer ficciones es tan difícil porque realmente se tienen que dar muchas cosas, haber encontrado el personaje ideal, porque es un personaje tremendo. Ojalá que se lleve el premio y que todos puedan ver la serie, y que estos premios le den un gran impulso a la televisión, y a un producto que fue emitido en la Televisión Pública”, agregó emocionada y muy agradecida.

Flavia Palmiero volvió a la premiación de los Martín Fierro con un vestido impactante (Fuente)

La historia cuenta los tumultuosos días de Madame Jacqueline Requin, una mujer que acaba de quedar viuda, es banquera, experta en economía y preside un grupo financiero que conforma el banco que heredó de su marido, fallecido en un dudoso accidente. El banco está en peligro inminente de quiebra y en un vertiginoso viaje de ocho días a Buenos Aires, Jacqueline intentará llevar a cabo una mega estafa político-financiera que le permitirá obtener los fondos para rescatarlo. Esto generará una red de corrupción que, como daño colateral, dañará irreparablemente su único refugio emocional: su hija y su nieta.