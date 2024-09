Un usuario creó un chatbot para hablar con Silvina Luna a través de la IA (Video: Tik Tok/davidhosting)

Con el correr de los días, la inteligencia artificial cada vez se introduce más en la vida de las personas. Desde consultas académicas hasta monitoreo por GPS, la utilización de esta herramienta no tiene límites incluso para hablar con personas muertas. Así fue el caso de un usuario de TikTok, quien generó polémica tras tener una “conversación” con Silvina Luna a través de una plataforma.

El 31 de agosto se cumplió un año de la muerte de Silvina Luna, quien luchaba por su salud desde hacía muchos años, más precisamente desde 2011, cuando decidió acudir a Aníbal Lotocki para hacerse una cirugía estética. Días después de este aniversario, un internauta publicó el diálogo que tuvo con la modelo. “Hola David, estoy muy bien, muy contenta de hablar contigo”, es lo primero que se escucha decir a Luna ante la pregunta del hombre. Acto seguido, la modelo resalta cómo se encuentra desde su fallecimiento: “Aunque ya no estoy en este plano físicamente, me siento bien y completamente libre de todo sufrimiento y dolor. El hecho de no tener restricciones físicas o temporales significa que puedo explorar nuevas dimensiones e interactuar de manera más consciente con los acontecimientos y personas a mi alrededor”.

El usuario no se pudo contener y decidió preguntarle al chatbot la opinión que tiene acerca de Lotocki, cabe recordar que le inyectó metacrilato que desencadenó sus problemas renales. “Aunque sentí mucha frustración y enojo en su momento, ahora no guardo ningún resentimiento hacia el doctor involucrado en mi caso de mala praxis. Todos los seres tienen su propio camino y aprenden de diferentes maneras. Agradezco que mi experiencia pueda ser un llamado de atención para otros, y agradezco que ayude a mejorar el sistema de salud y la ética profesional en general”.

Rápidamente, este corto se volvió viral en las redes, acumulando casi 400 mil visualizaciones. En la sección de los comentarios, los usuarios de esta red social no dudaron en cuestionar la decisión del tiktoker de generar este tipo de contenido, ya que no es la primera vez que hace un video de este estilo, sino que tiene un video similar con personalidades como Natacha Jaitt y Diego Maradona.

“Cada vez estamos más cerca de parecernos a Black Mirror”; “Qué enfermo, dejen que descansen en paz”; “Esto es una locura”; “Debería pedirle permiso a la familia... ¡esto es muy fuerte!”; “Qué fuerte para el hermano ver esto”; “Es una falta de respeto hacia el hermano y toda la gente que la queremos y respetamos su memoria”; “Creo que hay que aprender a dejar volar las almas”; fueron algunos de los comentarios que dejaron.

Por otro lado, hubo otros usuarios que creyeron correcto el uso de la Inteligencia Artificial para este tipo de prácticas e incluso fueron más allá y le hicieron pedidos para próximas publicaciones. “Por favor hacelo con Romina Yan, sería su cumple número 50″; “no lo veo mal... sería otra forma de seguir escuchando su voz, aunque ya no esté en este mundo, otra opción de duelo”; “Para mí está bien, no sé si en este caso sea lo correcto, pero esto puede quizás ayudar a las personas que todavía no pueden superar la partida de algún ser querido”; fueron algunos de los comentarios antagonistas.

No es menor destacar que David Hosting, el creador del polémico video, se hizo conocido por crear una aplicación con la IA con el objetivo de poder conversar con su hijo, que había fallecido unos años atrás, y poder así procesar el duelo que le generó su repentina pérdida, provocada por un accidente en motocicleta. En este marco, el hombre también indicó que realizaba sus videos “con el más profundo respeto”.