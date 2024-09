El gran dolor de Diego Ramos por la muerte de su perro Porthos: “La tristeza es indescriptible”

El gran dolor de Diego Ramos por la muerte de su perro (Video: Instagram, Diegoramos)

A través de sus redes sociales, Diego Ramos compartió en la tarde del domingo el golpe que recibió por la muerte de Porthos, uno de sus perros de raza Terranova. Al igual que él, unos días antes, su amiga Lizy Tagliani también contó que estaba atravesando el mismo dolor por la muerte de su perrita Tina. Junto a varias fotos y videos, el actor le dedicó palabras de amor a su mascota y expresó toda su sensibilidad por la partida de su amigo de cuatro patas, que en octubre iba a cumplir 6 años.

“Nadie me preparó para tu partida. No puedo hablarte en pasado. No sé si hablarte en presente porque de un momento para el otro ya no estás. Sin embargo te siento tan al lado mío. La tristeza es indescriptible”, comenzó diciendo la figura de la obra Sex, con imágenes en la que aparecía su perro recostado sobre él o él mismo descansando sobre el cuerpo del enorme can.

Las palabras de Diego Ramos por la muerte de su perro: "Nadie me preparó para tu partida. No puedo hablarte en pasado. No sé si hablarte en presente porque de un momento para el otro ya no estás" (Instagram, Diegoramos)

“Ese reclamo constante de cariño, esa autoridad silenciosa, esa complicidad que solo vos y yo teníamos. Todo se va a extrañar. Los Cuatro Fantásticos pasan a ser tres y nos vamos a tener que acostumbrar”, se lamentó la figura, en alusión a sus otros perros, de la misma raza, llamados Byron, Ortega y Gasset.

“El piso va a ser más duro sin vos para acostarme encima tuyo. Las noches van a ser más cortas sin esperar largos minutos a que termines de comer. Los paseos más ágiles sin tener que mirar para atrás y convencerte de que camines más rápido. La pileta estará un poco más limpia”, detalló, a pura emoción. “Había un ‘Mundo Porthos’ y me dejaste vivir en el”, señaló.

“Nadie me preparó para tu partida, pero nadie me preparó para tu llegada y fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado en la vida. Por eso agradezco y por eso te voy a amar por siempre Porthitos”, concluyó, mientras lo recordaba con imágenes. “Por siempre con vos”, destacó.

Diego Ramos y su perro Porthos

También el actor replicó las significativas palabras del poeta inglés Lord Byron. “Aquí reposan los restos de una criatura que fue bella sin vanidad, fuerte sin insolencia, valiente sin ferocidad y tuvo todas las virtudes del hombre y ninguno de sus defectos”, expresó.

Famosos como Nancy Dupláa, Georgina Barbarossa, Paula Chaves, Manuela Pal, Betina O’Connell, Julieta Ortega, Celeste Muriega, Manu Viale, Elenora Wexler, entre otros, le dejaron mensajes de aliento al actor, tocados por lo que estaba viviendo. “¡Los abrazo fuerte! Que suerte tuvo de tenerte Porthos”, le comentó Paula a su amiga.

Mauro Cernadas, el novio de Diego, también se abrió sobre sus sensaciones por el fallecimiento de Porthos. “Qué lindo fue tenerte en esta vida, no conocía este tipo de amor hasta que llegaste. Gracias por esperarme todos los días. Gracias por ser tan compañero. Gracias por darme tanto amor. ¡Simplemente, gracias! Te vamos a recordar con mucho amor. Te amamos”, escribió, dolido.

Diego Ramos y su novio Mauro Cernadas junto a Porthos (Instagram, Mauro_cernadas)

En febrero de 2019 Diego Ramos presentó a su perro en las mismas redes en donde hoy le dijo adiós. La noticia la dio tres semanas después de la muerte de Lorenzo, otro de sus gigantescos perros de la misma raza Terranova, por quien el actor de Educando a Nina y Violetta tiene fascinación.

“Porthos vino a sumarse a la familia y ponerle juventud a la casa y a Lorenzo”, aseguró desde Instagram junto al cachorro. “Lamentablemente, el viejo se fue, pero lo deja a él para que juguemos, nos queramos y nos hagamos compañía”, expresó, junto a tiernas postales en aquel momento.

En diferentes entrevistas contó que su vida diaria está dedicada por completo a sus mascotas, una responsabilidad que asume con total entrega. Desde hace tiempo, su rutina está marcada por tareas que requieren no solo esfuerzo físico, como bañarlos, cepillarlos y sacarlos a pasear, sino también una atención constante que va más allá de lo básico.