Las conmovedoras palabras de Lizy Tagliani por la muerte de su perrita Tina: “Viniste a curarme un dolor”

Lizy Tagliani compartió un video con todos sus perritos. Las imágenes de Tina, su mascota fallecida (Video: Instagram, Lizytagliani)

El amor de Lizy Tagliani por los animales es enorme. Al igual que su amiga, Nicole Neumann, comparte el proteccionismo como forma de vida y su día a día lo lleva con varios perritos que forman parte de la gran familia que formó con Sebastián Nebot y Tati, el niño que acaba de adoptar. A través de sus redes sociales, la conductora compartió su tristeza por la muerte de su perrita, Tina.

“Tina hermosa, buen viaje. Te llevás una vida llena de amor y tardes tirada en la mesa. Sabés que viniste a curarme un dolor, a acompañarme todos estos años. Tan solo seis años pero a llenarme de felicidad que me acompañaran toda la vida”, escribió la animadora de La Peña de Morfi, junto a una fotografía de la Yorkshire terrier subida a un sillón.

“Acá quedamos todos tristes. Sebas, la Gerarda, la Norma, el Benito, la Mimi, el Justo, la Canela y el Tati qué te acariciaba con sus manitos llenas de caramelo mientras te decía ‘ahhh, que linda Tina’”, señaló, a pura emoción sobre el vínculo especial que formaron en muy poco tiempo el niño junto a la perrita.

El último adiós de Lizy Tagliani a su perrita Tina (Instagram, Lizytagliani)

Hacia el final de su posteo, la humorista recordó a los animalitos que la acompañaron el último tiempo. “Beso y a encontrarte con la Tati y la Fruz para seguir jugando, porque el juego no debe terminar nunca”, concluyó, sensibilizada.

Lizy recibió cientos de mensajes de aliento, varios de ellos de famosas como Verónica Lozano, Georgina Barbarossa, Manuela Pal, Sabrina Carballo, Paola Juárez, entre otros. “Más dulce que el dulce. Hermosa Tina”, la consoló Costa, una de sus amigas más cercanas, quien pudo conocerla.

En octubre de 2022 la conductora compartió un video con el angustiante momento en el que el perro de un vecino mató a Tati, una de sus mascotas más queridas. “Lo vi y no pude hace nada”, contó, entre lágrimas unos minutos después del hecho y con su perro ya sin vida en una de sus manos. “Me mataron a la Tati. Es por ahí. Unos vecinos que los perros vienen y si los encuentran, los agarran, los pasan parar el otro lado y los hacen m.... Fue el mismo que agarró a Benito, seguro”, denunció.

Las palabras de Lizy Tagliani por la muerte de su perra Tina: "Sabés que viniste a curarme un dolor, a acompañarme tan solo estos seis años pero a llenarme de felicidad que me acompañaran toda la vida” (La Peña de Morfi, Telefe)

La comediante en 2020 también recibió un golpe con el fallecimiento de Fruz, una perra que vivió junto a ella durante 19 años y 6 meses y que había adoptado en 2001. “Un 11 de noviembre escuché a mamá gritar ‘trae una campera, algo, daleeee’ y así pudimos agarrarte arrojándote una campera”, recordaba en aquel momento sobre cómo había llegada Fruz a su casa, cuando aún vivía con su madre, quien murió a fines de 2011.

“Desde ese día, recorrimos muchas cosas. Te amó todo el que te conoció así, con ese carácter tan mecha corta. Fuiste la amiga de la banda de pibes que se juntaba en la esquina de casa, te tomaste unos tragos, fuiste brava... pero única. Una hermosa compañera de mamá, de Jorge, mía… Fueron muchos años”, señaló, sobre Jorge Tagliani, quien fue la última pareja de su madre.

En aquel posteo, que también realizó a través de su cuenta de Instagram, rememoró los últimos instantes del can. “Cuando te vi esos ojos cansados, supe que era HOY. Me acosté con vos, me diste unos lengüetazos con lo poquito que te quedaba de fuerza, me gruñiste, y a los 19 años y 6 meses desde el día que nos conocimos te digo adiós. Poco a poco se apagan todas las cosas de ese tiempo donde estábamos todos… Buen viaje, Fruz”, escribía, a flor de piel.