Primeras impresiones sobre el nuevo disco de Charly García: opinan Lali Espósito, Zorrito, Lula Bertoldi y más

Charly García - Break It Up (versión 2007 de Kill Gil)

Falta cada vez menos para que el mundo descubra la magia contenida en La Lógica del Escorpión, el nuevo disco de Charly García. La edición de su décimo cuarto álbum de estudio en su recorrido solista verá la luz el próximo miércoles 11 de septiembre: quienes ya reservaron su copia en vinilo podrán escucharlo desde temprano, en cuanto abran las pocas disquerías que aún subsisten. Los demás, deberán esperar hasta la noche de ese día (exactamente las 21 horas) para poder disfrutarlo a través de las distintas plataformas de streaming musical. Sin embargo, un grupo de privilegiados ya pudo saborearlo y decidió compartir sus primeras impresiones con Teleshow.

El pasado lunes 2 por la noche, Sony Music Argentina —sello que edita el álbum en cuestión— organizó una escucha para artistas, familiares y amigos de Charly. A la velada, realizada en la sala multipropósitos Artlab, asistieron Lali Espósito —acompañada por su novio Pedro Rosemblat—, Fabián Zorrito Von Quintiero, Nahuel Pennisi, Lula Bertoldi y Brenda Martin de Eruca Sativa, Zoe Gotusso y el dúo Peces Raros, entre otros tantos.

Entre sillones y almohadones mullidos, con luces tenues y sin poder utilizar sus teléfonos celulares —debieron guardarlos en bolsitos que tenían el cierre trabado por un precinto—, los asistentes se entregaron a la atenta escucha de esta actualización de García. “Fue hermoso escucharlo en una situación íntima con colegas. Creo que es el disco que todo el mundo espera de él”, le confió Lali a Teleshow. La popstar fue una de las más entusiasmadas al finalizar la escucha, tanto que ni bien volvió a hacerse de su teléfono, tuiteó sobre su experiencia: “Acabo de escuchar el nuevo disco de Charly García... Viva el maestro. ¡Viva el rock! Gracias por el privilegio de esta noche”, expresó.

“En la escucha todos estábamos en un mood de disfrute y enamorándonos de cada canción que íbamos descubriendo”, agregó la autora de éxitos como “Disciplina” y “N5″, quien en la sala de la escucha se sentó junto a su pareja, Pedro, y su colega, Zoe Gotusso. “Mi canción favorita fue ‘Rompela’, la primera del disco. Me gusta el tema en sí mismo y también el juego de palabras que tiene. Cuando me dijeron que se llamaba ‘Rompela’, me imaginé que era una cosa. Pero al correr la canción e ir escuchando la letra, me di cuenta de que se trata de otra cosa, con un buen guiño”, dice Lali sobre el inicio rockerísimo del álbum.

Zoe Gotusso y Lali Espósito disfrutaron juntas de la escucha del nuevo disco de Charly García (Fotos/Ramiro Souto/RS Fotos)

“Sentí mucha emoción en más de un momento, y lo comentaba con Lali, que ya con la primera canción y con ese groove que tiene, él demuestra que siempre fue un artista de alto impacto”, le dijo Gotusso a este medio. “En una misma pieza genera entre algo clásico y elegante, y algo contemporáneo, moderno, rupturista. Tiene onda. Charly es una delicatessen”, definió la cantante que en su momento salió a escena como una de las mitades de Salvapantallas.

“El encuentro fue muy lindo, eso de escuchar el disco de principio a fin habla del respeto que genera un artista aun sin estar él presente. Éramos varios, pero éramos pocos. Todavía era un evento íntimo. Fue un momento que nos guardaremos para siempre”, dijo Zoe, a quien esta escucha la hizo reflexionar sobre su propia biografía. “Haber estado ahí, fue una manera de estar con mi vieja. Ella debería haber estado ahí conmigo. Porque su música la ha marcado desde su adolescencia hasta siendo grande, fue ella quien me mostró a Charly. Después me lo he encontrado, porque está en nuestro inconsciente, en nuestra memoria. Yo, teniendo 27, mi adolescencia no fue precisamente con él, pero igual está”, contó.

Otra que se sintió interpelada por el poderío de “Rompela” —versión en castellano de “Break It Up”, tema que Charly registró en Kill Gil (2007, 2010)— fue Lula Bertoldi, vocalista de Eruca Sativa. “Que arranque con un rocanrolazo, que es una patada en la cara, me pareció todo un statement en este momento, toda una declaración. Tema 1, cortito y al pie, patada en los dientes. Me encantó”, dijo. “Me gustó mucho descubrir otras nuevas versiones... ¡Piel de gallina escucharlo a Spinetta de vuelta!”, sumó sobre “La pelicana y el androide”. “La versión de ‘Juan Represión’ también me pareció increíble, qué momentazo también para que Charly baje un poco de línea, me encantó eso. Sabíamos que no se iba a quedar callado, así que fue bellísimo escuchar esta vuelta de esta canción tan importante”, agregó Lula.

“Fue un hermosísimo contexto para escucharlo porque se dio algo atípico en estas épocas. El hecho de sentarse en un espacio a escuchar un disco completo sin tener el teléfono al lado. Y después, para mí, fue toda una sorpresa porque no sabía nada del disco: solo sabía el nombre, pero no había leído nada: no sabía ni los nombres, ni el orden de los temas, ni cuántos faltaban para que terminara. Todas cosas que te condicionan. Así que fue alucinante la sorpresa total de la experiencia”, dijo Lula, quien lo vivió al lado de Brenda Martin, su compañera de banda. “Ella es superfan, es la que sabe de Charly. Escucharlo al lado de ella, comentar ciertos detalles y verle su cara de emoción fue muy hermoso. Porque eso tampoco suele suceder en esta época: escuchar un disco por primera vez con alguien que querés, con tus amigos, o con tu pareja, que también estuvo ahí”, siguió.

Lula Bertoldi y Brenda Martin, de Eruca Sativa, descubrieron juntas las canciones de "La Lógica del Escorpión"

“Cada vez que Charly sacó un disco nuevo, siempre resultó una alegría muy grande para la escena musical argentina. Siempre provocó mucho interés, siempre tuvo mucha repercusión. Y esta vez, lo mismo. En las letras podés encontrar al García de siempre, con expresiones como: ‘Dios te ha dejado solo, como Internet’. Tan Charly”, dice Fabián Zorrito Von Quintiero y cita un ingenioso fragmento de “Yo ya sé”. El tecladista acompañó a García en distintas etapas de su carrera y de hecho estuvo presente en muchas sesiones de estudio de La Lógica..., aunque no grabó. “Si bien estuve en la escucha, yo conozco el disco de antes y por eso tengo a las canciones en mi resonar. Las canto de memoria, casi, ya. Están muy metidas adentro por conocerlas desde antes”, dijo.

Zorrito explicó que la canción que particularmente lo emocionó fue “Te recuerdo invierno”, pieza que acompaña a Charly desde antes de Sui Generis y que tuvo su primer registro en 1995, en el álbum en vivo pseudo oficial titulado Cassandra Lange. “Me gusta porque la hizo de chico. Y en esta versión le hace un guiño a (Astor) Piazzolla”, confió al referirse a un motivo de “Adiós Nonino”, que sobrevuela la melodía. “Mientras los artistas hoy editan temas, Charly edita un disco. Lado A, lado B. Eso es una diferencia bastante notable con la actualidad musical. Yo estoy muy contento, me pone muy feliz que lo haya editado después de un tiempo que estaba ahí, sin poder sacarlo. Pero finalmente ahí lo tienen. A disfrutarlo. Es cultura argentina, siempre”, cerró.

“Fue algo muy lindo para mi porque nunca había estado en una escucha y encima este disco de Charly es muy especial”, contó Nahuel Pennisi, quien asistió a la escucha con amigos. “Íbamos comentando entre nosotros acerca de la alegría y la emoción que nos da escucharlo y que su música nos siga acompañando hasta el día de hoy”, dijo.

A la hora de pensar en las novedades que presenta el álbum, el joven folclorista destacó: “Sentí que hubo mucho de Charly: canciones donde se sentía el rock, que se escuchaba la voz bien al frente. Eso me gustó mucho porque se pudo entender bien lo que decía, las letras. Después están las otras canciones más lentas, más musicales, que tienen su identidad bien marcada. Hay muchos efectos, muchos sonidos que me gustaron cómo acompañan al disco”.

Nahuel Pennisi disfrutando de "La Lógica del Escorpión" con amigos

“Te diría que soy un poco más que fan. En los 90 era muy chico, pero por unos pocos años no pude ser de la Say No More”, dijo Lucio Consolo, una de las mitades de Peces Raros, fascinante como de rock electrónico que acaba de editar su álbum Artificial. “Con Charly aprendí todo. Es un maestro musical y artístico. Incluso, por momentos, llegó a ser una guía espiritual. Cuando pienso en él se me viene el argentino milagroso, esos artistas a los que le debemos parte de la identidad nacional”, agregó sobre la importancia y el impacto que García produjo en él. “Ese deseo, ese ardor hacia la música, me parece milagroso. Y todo eso está en el disco: armonías, melodías, frases, pensamientos García... Lo cual habla de una entrega hacia el arte que es avasallante”, resumió Consolo sobre el nuevo trabajo.

A la hora de destacar canciones, eligió “La pelicana y el androide” (”Me partió la cabeza, me puso en contexto. Escucharlos juntos me dio la dimensión histórica de todo lo que pasó por ese alma, por esos cuerpos, todo lo que le dieron a la música. Traza una línea de tiempo que es muy fuerte. Me conmovió, me sensibilizó bastante...”) y “Watching The Wheels”, escrita por John Lennon. “Él una vez contó que hizo esa canción pensando en la generación que creció escuchándolo a él. Y ahí hay algo de la elección de ese cover para hablarle a una generación que le pasó de todo”, dijo.

Pero la mayor revelación la tuvo al darle sentido al nombre del disco. “Escuchándolo terminé de comprender el título, porque cuando lo leí la primera vez, no la cacé. Y cuando estaba ahí, dije: ‘Ok, entendí lo que estabas diciendo’. García es la lógica del escorpión. Charly es su propio contexto. El refrán al que alude no tiene lógica, justamente. Porque el escorpión está cruzando el río y pica a quien lo está salvando. No hay una lógica especulativa. Pero él nos dice: ‘Hay una lógica ahí que no todos descubrieron’. Gran parte de la vida de Charly tiene que ver con la lógica del escorpión y me parece una buena declamación: ‘Viví lo que quería vivir, viví como quería vivir’. Me parece una reivindicación a algo que es muy propio de él y a veces es muy difícil de definir”, cerró.

Fotos: Ramiro Souto/RS Fotos