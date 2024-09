El tierno saludo de Celeste Cid a su hijo André, quien cumplió 20 años

Celeste Cid celebró los 20 años de su hijo André con fotos retro (Fotos: Instagram)

Con un emotivo posteo y fotos vintage, Celeste Cid homenajeó a André, su hijo mayor, el que nació producto del amor entre la actriz y el cantante Emmanuel Horvilleur. Es que el tiempo pasa pronto y el joven ya cumplió 20 años, lo que sensibilizó a su madre, quien desde el trabajo, como ella misma aclaró, le dedicó un tierno texto en su cuenta de Instagram.

Conocida por compartir momentos personales y profesionales en sus redes sociales, manteniendo siempre una conexión cercana con sus seguidores, en este caso, el saludo de cumpleaños a su hijo no solo refleja su afecto familiar, sino también la importancia que el joven tiene en su vida. “Lo primero que conocimos con tu papá de vos fue una luz llegando en mitad de la noche, mientras dormíamos. Ambos nos despertamos en el mismo momento. Todo lo que siguió después fue seguir despertando”, escribió la orgullosa mamá, emocionada por recordar el día de su nacimiento.

“Gracias hijo por iluminarnos y alegrar el camino. Felices 20″, agregó y describió sobre el presente, el momento actual: “Te escribo desde el trabajo, seguro te estés despertando para ir a la facultad”. En la misma línea, y sumado a un carrete cargado de fotos desde su nacimiento hasta hoy, Celeste cerró con una bella frase: “Te amo, mami”.

Celeste Cid y sus hijos André y Antón

Foto retro

André de pequeño, una de las fotos que subió su mamá a las redes para celebrar su cumpleaños

Quien también se manifestó fue el exintegrante de Illya Kuryaki and the Valderramas. El músico sumó su mensaje para su hijo desde las redes sociales. “Alu cumple 20 y la emoción es gigante. Te amamos hijo. SOS lo más de lo más”, escribió el músico junto a un emoji de corazón y un álbum con fotos y videos juntos, desde su infancia hasta la actualidad, evidenciando el parecido entre ambos.️

Pronto las publicaciones de ambos se llenaron de likes y comentarios de sus seguidores y de compañeros de trabajo, tanto actrices como músicos y periodistas, quienes se emocionaron con el gesto de ambos padres.

Una historia de amor con final feliz

André en un viaje familiar a las Cataratas

Cabe recordar que Cid y Horvilleur fueron pareja durante tres años, desde 2003 hasta 2006, cuando oficializaron su ruptura. Sin embargo, mantuvieron una excelente relación como padres desde su separación, y dejan a la vista la buena predisposición tanto a través de las redes sociales como en las entrevistas que han brindado. Hace algunos años atrás, la actriz había charlado a corazón abierto con Catalina Dlugi por La Once Diez, y reafirmó su cariño: “Me cuesta mucho entender los odios que se generan cuando se terminan relaciones luego de muchos años”. “Yo siento que Emmanuel es mi familia y lo conozco desde que tengo 17 años”, aseguró. Es por eso que la actriz, en su posteo para André, también aprovechó el mensaje para elogiar a su expareja, resaltando la unión que lograron a pesar de no estar juntos como pareja.

André junto a Emmanuel en la actualidad (Fotos: Instagram)

André Horvilleur, quien ya cumplió 20 años, es un joven que sigue con sus estudios para convertirse en director de cine y participó del último video de su papá, en su carrera solista, llamado “Te daría”. Cultor de un gran perfil bajo, en su cuenta de Instagram, donde lo siguen 117 mil personas y comparte fotos de viajes, de algunos de sus trabajos y postales junto a sus hermanos: Antón, fruto de la relación que tuvo la actriz con Michel Noher -que está por cumplir 8 años- y Marion, hija del cantante con Evangelina Bourbon.