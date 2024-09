Martín Bossi faltó a la invitación de Juana Viale a su programa y ella lo expuso al aire: “El tren pasa una sola vez”

Juana Viale sufrió una inesperada baja en su mesa (Video: Almorzando con Juana - El Trece)

La mesaza de Almorzando con Juana (El Trece) convoca a varias figuras reconocidas. Este domingo, Juana Viale no solo contaba con la presencia de artistas como Verónica Llinás, Andrea Frigerio y Adriana Brodsky, sino también con la periodista y abogada Camila Dolabjian. Pero una de las sillas de su mesa resultó estar vacía, ya que se esperaba sumar al humorista Martín Bossi, quien no asistió a último momento.

Al comienzo del programa, su anfitriona no pasó por alto esta situación: “Iba a venir un invitado que está enfermo. Martín Bossi no pudo venir y se tiene que dar inyecciones para hacer sus funciones”. En diálogo exclusivo con Teleshow, su histórico asesor de prensa y comunicación, Alejandro Veroutis brindó los detalles respecto al estado de salud del comediante.

“Tiene gripe, se aplicó unas inyecciones de corticoides para hacer las funciones del viernes y de este fin de semana”, explicó a este medio. Previamente, Juana sacó su lado humorístico para referirse al motivo que obligó a su invitado a desistir de la invitación. Incluso, comentó que esto dio lugar a “una mesa solo de mujeres”. “Iba a ser un bendecido, pero te la perdiste. El tren pasa solo una vez”, agregó, con un tono jocoso, la nieta de la Chiqui ante la ausencia de Martín en su almuerzo dominical.

Según pudo saber Teleshow, Bossi pudo cumplir con sus obligaciones y presentarse en el teatro Coliseo, de Lomas de Zamora, tal como estaba previsto. Ese mismo viernes tuvo el honor de recibir a varios famosos a su show y, entre las caras conocidas estuvieron Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Aunque la hija del Diez y el cantante no se fotografiaron juntos, luego de la función fueron a comer junto al hermano de Osvaldo, el productor Federico Hoppe y Martín Bossi.

El humorista junto a Daniel Osvaldo y su hermano, Federico Hoope y el dueño del local gastronómico que asistió post show (Gentileza prensa de Martín Bossi)

Respecto a la labor que llevó adelante mientras atravesaba un cuadro gripal, Martín subió un breve video a sus historias en la plataforma de Instagram. Sumido en una gran emoción por la asistencia de su público en su última función, expresó: “¡Locura total en mi Lomas querido! Gracias, la seguimos…”. En este clip no solo se pudo apreciar al humorista y a su compañera Judith Cabral arriba del escenario, sino también a todas las personas que lo ovacionaron desde su asiento ante el cierre de su show Bossi Live Comedy.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que lo van a visitar figuras reconocidas del ámbito mediático. Tan solo unos meses atrás, Matías Alé y su prometida, Martina Vignolo, asistieron a una de las fechas de su espectáculo en el teatro Metropolitan, ubicado en plena calle Corrientes. En aquel entonces, Martín se tomó el trabajo de recibir a la pareja en su camarín, donde aprovechó para realizar una desopilante imitación del exnovio de Graciela Alfano. En alusión al particular tono de voz que empleó en su última convocatoria al ciclo de Juana, el humorista lo aprovechó y comentó: “Hola, amorcito, te quiero mucho. Nos conocimos, nos queremos. No tenemos hijos pero ya tienen su nombre. Otto, Alfonsina Otto... Otto - Alfonsina, Otto Juan, Alfonsina Storni. Nos queremos, con el dedito nos juramos amor eterno. No me engañes, porque el dedito manda”.

El humorista le agradeció al público que asistió a su show (Video: Instagram)

Además, a principios de año, Marcelo Tinelli y su primo Luciano El Tirri Giugno fueron a presenciar su show en ese mismo establecimiento en el centro porteño. No bien dio por finalizada su performance, Martín se reunió con la dupla artística a solas. Este encuentro quedó constatado por el conductor, quien subió una imagen a sus redes sociales. “¡Cuánta emoción LPM! ¡Qué show del car…! Me reí y me emocioné como hacía mucho que no me pasaba, ¡te admiro y te amo!”, expresó, luego de atestiguar el talento del actor ante miles de personas.