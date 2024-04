Marcelo Tinelli fue a ver a Martín Bossi con amigos: qué dijo de los rumores de crisis con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli fue a ver a Martín Bossi

El viernes a la noche Marcelo Tinelli fue a ver el espectáculo de Martín Bossi saldando una cuenta pendiente con el imitador. Fue una salida de hombres, lo que volvió a alimentar los rumores de distanciamiento con Milett Figueroa, quien estaba en otro punto de la Ciudad de Buenos Aires, pasando un divertido momento con amigas.

El creador de VideoMatch llegó al Metropolitan de calle Corrientes junto a su primo hermano y compañero inseparable, Luciano El Tirri. Allí fueron recibidos por los productores Román Vargas y Claudio Salomone y se ubicaron en la sexta fila, con amigos como Federico Hoppe y Ezequiel Corbo. Como dato de color, entre las celebrities que asistieron a la función de Bossi Live Comedy estaba Amalia Yuyito González, ubicada en uno de los palcos.

Marcelo Tinelli y Luciano El Tirri fueron a saludar a Martín Bossi al finalizar la función

Donde no hubo distinciones fue a la hora de vivir las emociones del concierto. El público que colmó la sala fue pasando de las carcajadas a las lágrimas de emoción, hasta aplaudir de pie el monólogo final, como ocurre cada noche. Aquí, el protagonista se acercó hasta la fila 6 y se abrazó con el conductor, mientras de fondo cantaba “Algún lugar encontraré”, de Andrés Calamaro

Al finalizar la función, Tinelli y su troupe se acercaron a los camarines para saludar a Bossi y felicitarlo por su espectáculo. “Cuanta emoción LPM!!! Que show del carajo! Me reí y me emocioné como hacía mucho no me pasaba! Te admiro y te amo Martín Bossi”, escribió el conductor en sus redes sociales. Después, ambos se fueron a comer juntos, a una mesa larga que unió a El Tirri, Hoppe, Corbo y Salomone, donde entre otras cosas hablaron del proyecto que los unirá en un futuro.

El mensaje de Marcelo Tinelli a Martín Bossi

Al mostrarse sin Milett, volvieron a instalarse los rumores de cierta distancia entre ellos. Al punto que antes de ingresar a la función, lo esperaban las cámaras de LAM que, entre otras cosas, le preguntaron por la ausencia de la modelo peruana. “No entendemos si estás separado o si estás en pareja”, le planteó el notero Santiago Sposato. Con cierta incomodidad, Marcelo confirmó que sigue de novio. “Estoy en pareja, estoy con ella. No entiendo por qué esa pregunta. No entiendo”, replicó.

A continuación, Tinelli se refirió a las especulaciones que surgieron en LAM sobre la supuesta ruptura. “Yo digo que estoy de novio con Milett y Yanina Latorre dice ‘no te creo’; Ángel de Brito dice ‘no creo tampoco’. Entonces, ¿qué hago?”, se preguntó, antes de explicar que su pareja no lo había acompañado al show de Bossi ya que se había salido con una amiga.

Milett Figueroa con amigas y sin Marcelo Tinelli

En sus redes, la peruana mostró efectivamente cada uno de sus pasos en la noche porteña. Primero se juntó a cenar y luego el programa siguió en el restaurante del hotel Four Seasons. En el medio, se la vio muy animada cantando con sus amigas, sin registros aparentes de una ruptura, pero tampoco intercambiando gestos virtuales con el conductor. La verdad, como ocurre en estos casos, solo la saben ellos dos.

Días atrás, ambos habían publicaron contenido demostrando que están juntos y disipando cualquier rumor. El primero en hacerlo fue Marcelo, quien a través de sus historias de Instagram subió una romántica foto brindando mientras comía sushi con su novia, y la etiquetó junto a un corazón rojo. Y luego, publicó una selfie que se tomaron juntos muy sonrientes y felices.

Milett Figueroa se mostró en la noche con su amiga Camila

Por su parte, Figueroa replicó el contenido de su novio y sumó dos postales que pueden leerse como un guiño familiar. Es que entre los trascendidos de crisis, había circulado que la bailarina no tenía buena relación con Mica ni con Cande, las hijas mayores del conductor. Milett se mostró en un evento con Soledad Aquino, la madre de las chicas, sumando un nuevo ingrediente a la situación que no para de aportar nuevos capítulos.