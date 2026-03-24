El gesto de Enzo Fernández con los hinchas en la puerta del predio de la selección argentina: “Los quiero mucho”

El volante es considerado por Scaloni para los amistosos ante Mauritania y Zambia

Enzo Fernández llegó al país en las últimas horas para afrontar la doble fecha FIFA con la selección argentina. El volante de 25 años es uno de los nombres fijos de Lionel Scaloni en cada convocatoria y, antes de encarar la preparación para los amistosos contra Mauritania y Zambia, se destacó por un tierno gesto en Ezeiza.

El mediocampista del Chelsea de Inglaterra ingresó al predio Lionel Andrés Messi y, antes de avanzar por la calle central, se bajó de su vehículo para impregnar su autógrafo en todo tipo de prendas que le acercaban los fanáticos detrás de la valla, quienes esperaban pacientemente a todos los jugadores en busca de llevarse un recuerdo de los campeones del mundo.

“Sí, obvio, contentos, siempre”, respondió a la hora de contar su felicidad por una nueva citación a la Albiceleste, donde registra cinco goles y seis asistencias en 38 partidos desde su estreno en septiembre de 2022. A continuación, le envió un mensaje a todos los argentinos: “Gracias por el apoyo de siempre, por el cariño cada vez que venimos al país. Los quiero mucho”.

Enzo ya había dejado su testimonio a la prensa durante la tarde de este lunes en el aeropuerto. Allí, se refirió a la frustrada Finalíssima con el seleccionado español y al vínculo personal con Marc Cucurella, su compañero en el equipo inglés. “Me dijo él que tenía un poco de miedo de jugar contra nosotros”, bromeó Fernández en diálogo con Telefe, aludiendo al defensor español.

La conversación entre Fernández y Cucurella refleja la buena relación entre ambos y el interés del jugador español por las tradiciones argentinas. Cucurella había declarado en entrevista con el influencer Felo Alegre que disfruta de la gastronomía local: “Cosas argentinas que me gustan mucho son las empanadas de jamón y queso. Puedo comer muchas, rozando las 10, seguro”, además de mencionar su preferencia por la provoleta y el mate.

El compromiso, que habría reunido a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, fue cancelado a raíz de la guerra en Medio Oriente. La suspensión requirió la inmediata reconfiguración del calendario de la Celeste y Blanca: los partidos amistosos, confirmados para el viernes 27 y el martes 31 de marzo a las 20.15 en la Bombonera, frente a Mauritania y Zambia respectivamente, reemplazarán a la esperada final.

“Por los problemas que hubo no se pudo jugar. Así que ahora a disfrutar con los compañeros y afrontar los amistosos. Es una final. Espero algún día poder jugarla”, analizó Enzo Fernández sobre la imposibilidad de medirse a la Furia Roja. A continuación, le restó importancia a la jerarquía de los próximos contrincantes: “Cuando jugamos en la previa al Mundial tampoco hubo amistosos tan exigentes. Tratamos de tomar responsabilidad con el rival que sea y hacer lo mejor posible”.

Luego de la despedida con el público local, Lionel Scaloni ya comenzará a planificar el último tramo de la preparación a la Copa del Mundo. La agenda de la Selección contemplaría dos encuentros amistosos a definir entre el 1° y el 9 de junio antes de estrenarse el 16 de ese mes contra Argelia en el Grupo J.

<a href="https://www.infobae.com/deportes/2026/03/24/lionel-scaloni-cito-de-ultimo-momento-a-un-debutante-para-los-amistosos-de-la-seleccion-argentina-de-cara-al-mundial-2026/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.infobae.com/deportes/2026/03/24/lionel-scaloni-cito-de-ultimo-momento-a-un-debutante-para-los-amistosos-de-la-seleccion-argentina-de-cara-al-mundial-2026/">LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA</a>

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras, Brasil), Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Lucas Martínez Quarta (River Plate, Argentina), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).

*Desafectados por lesión: Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia) y Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina).

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FECHA 1

16 de junio - 22 horas - Argentina vs. Argelia, en el Kansas City Stadium

FECHA 2

22 de junio - 14 - Argentina vs. Austria, en el Dallas Stadium

FECHA 3

27 de junio - 23 - Argentina vs. Jordania, en el Dallas Stadium