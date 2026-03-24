Movilidad inteligente y diseño internacional desde US$ 13,490: nueva marca automotriz debuta en Perú con una red de ocho concesionarios

Foto: Difusión

Omoda & Jaecoo, marcas internacionales del Grupo Chery, anunciaron el inicio de su comercialización en el mercado peruano con un portafolio de cuatro modelos SUV. Según la compañía, su propuesta combina tecnología, eficiencia y diseño futurista, y representa una nueva etapa en la movilidad inteligente en el país. Como subsidiaria directa del Grupo Chery, la marca asegura respaldo de fábrica, disponibilidad inmediata de repuestos y servicio posventa con estándar internacional.

Oferta de modelos SUV y red nacional de concesionarios

De acuerdo con Omoda & Jaecoo, la marca llega al Perú con una red inicial de ocho tiendas ubicadas en Lima y provincias: San Isidro, San Miguel, San Juan de Miraflores (Mall del Sur), Independencia (Lima Plaza Norte), Piura, Chiclayo, Chimbote y Tacna, en alianza con concesionarios de reconocida trayectoria como Wigo Motors, Aion del Grupo Alese, San Antonio y Zual Cars.

Los modelos estarán disponibles desde US$ 13,490 a través de financiamiento con BBVA, y el público podrá realizar pruebas de manejo en las tiendas oficiales.

En cuanto a su portafolio, Omoda & Jaecoo detalló que el lanzamiento incluye cuatro SUV con tecnología de última generación:

Omoda C5: Crossover urbano con pantalla dual de 20.5”, también en versión híbrida SHS.

Omoda C7: SUV con asistencias de conducción, seguridad avanzada y variante híbrida SHS.

Jaecoo 5: SUV con pantalla de 13.2”, conectividad inalámbrica, enfoque pet friendly y versión 100% eléctrica.

Jaecoo 8: Modelo insignia con tecnología híbrida SHS, tracción AWD inteligente y autonomía de hasta 1,300 kilómetros.

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Precios, proyecciones de crecimiento y visión global

La compañía explicó que su propuesta busca adaptarse a distintos estilos de vida y acercar la movilidad inteligente a un público amplio, con opciones de financiamiento y descuentos exclusivos en alianza con BBVA. Los precios de lanzamiento van desde US$ 13,490 para el Omoda C5, US$ 23,990 para el Omoda C7, US$ 15,990 para el Jaecoo 5 y US$ 39,140 para el Jaecoo 8, con condiciones especiales para los primeros compradores.

Omoda & Jaecoo, que ya cuenta con presencia en 64 mercados y más de 900 mil unidades vendidas en tres años, tiene metas claras para el mercado peruano. “Proyectamos vender 3 mil unidades durante el primer año en el país y alcanzar 10,000 unidades en los próximos cinco años, con el objetivo de posicionarnos entre las marcas más relevantes del mercado”, afirmó Stefan Yang, country manager de Omoda & Jaecoo en Perú.

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La llegada de la marca, según la empresa, responde a una visión de movilidad más inteligente, tecnológica y conectada, respaldada por Grupo Chery, que en 2025 ocupó el puesto 233 en el ranking Fortune Global 500 y cuenta con más de 5 millones de vehículos exportados y presencia en 64 países. Los modelos ya están disponibles para pruebas de manejo en la red oficial de concesionarios y los interesados pueden registrarse en https://www.omodajaecoo.pe/testdrive.

La marca se encuentra actualmente en exhibición en el Jockey Plaza, donde el público puede conocer de cerca los modelos, subirse a las unidades y vivir la experiencia de primera mano.