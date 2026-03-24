Protagonizaron una ruptura escandalosa y ahora se habrían reconciliado: la historia de amor que mantiene en vilo al fútbol europeo

Gyokeres e Inés Aguiar, ¿otra vez juntos?

La historia entre Viktor Gyokeres e Inés Aguiar vuelve a ser centro de atención tras su ruptura antes del traspaso del delantero sueco al Arsenal y los recientes indicios públicos que sugieren una posible reconciliación. La asistencia de la modelo al estadio Field Mill y sus publicaciones recientes en redes sociales han intensificado los rumores sobre una reanudación del vínculo, mientras ambos retoman protagonismo en sus respectivos ámbitos.

La relación de Gyokeres y Aguiar, ambos de 27 años, comenzó en 2024, poco después de que el futbolista llegara al Sporting de Lisboa. La ruptura se produjo antes del traspaso de Gyokeres a Londres para fichar por el Arsenal, supuestamente, porque su novia no quería mudarse e interfería en sus planes deportivos. Desde entonces, la interacción pública entre ambos ha estado marcada por la presión mediática y la ausencia de declaraciones oficiales.

La pareja terminó poco antes de la mudanza del delantero al fútbol inglés y, aunque ninguno de los dos ha confirmado su situación actual, recientes movimientos avivan las especulaciones de reconciliación. Aguiar fue vista en el estadio Field Mill durante un partido de la FA Cup, y sus publicaciones en Instagram han mostrado imágenes tomadas en el mismo recinto, acompañadas de interacción recurrente por parte de Gyokeres. La combinación de estos gestos ha captado la atención de medios y seguidores.

El Arsenal pagó más de 90 millones de dólares por Viktor Gyokeres (REUTERS/David Klein)

Reacciones del entorno futbolístico y mediático

A los pocos días de su desembarco en Londres, los cánticos de los aficionados del Arsenal en los estadios señalaron la separación de Gyokeres, con frases como: “Dejó a su novia para jugar de rojo y blanco”.

“Viktor no quiere que nada lo ate a Portugal, sobre todo porque ya ha decidido que no seguirá en el Sporting la próxima temporada”, le dijo antes de la ruptura una fuente cercana del futbolista a la edición lusa de la revista TV Guía. La misma agregó: “Antes de irse de vacaciones, habló con Inés, le explicó lo que sentía y ella también estaba preparada, aunque era algo difícil para ella, porque le gustaba mucho”, según recogió el medio portugués Correio da Manha.

La evidencia de la separación quedó a la vista cuando Aguiar no asistió a la boda de Morten Hjulmand, compañero de equipo de Gyokeres en el Sporting, junto a Emilie Sofie Nissen, estrecha amiga de la actriz. La ausencia en un evento tan significativo resultó llamativa y alimentó las primeras versiones sobre el distanciamiento de la pareja. Más tarde, se supo que ambos optaron por destinos distintos para sus vacaciones: Gyökeres viajó a Mykonos, paradisíaca isla de Grecia, mientras Aguiar eligió Formentera, a orillas del mar Mediterráneo.

Ahora, el entorno futbolístico recogió la expectación y el interés sobre los posibles cambios en su vida privada. Ni Gyokeres ni Aguiar realizaron comentarios o declaraciones públicas en respuesta a los rumores. La conversación sobre su relación continuó creciendo en redes sociales y publicaciones especializadas, amparada en el silencio oficial.

Aguiar tiene más de 200.000 seguidores en Instagram (@inesvarzeaaguiar)

Contexto deportivo y vida social tras la ruptura

En lo deportivo, Gyokeres encontró estabilidad desde enero de 2026 con nueve goles y dos asistencias en dieciocho partidos, afianzándose como titular en el Arsenal.

Por su parte, Aguiar se mostró activa en sus redes sociales, compartiendo actividades diarias y apariciones en eventos, lo que refuerza una imagen de dinamismo y sofisticación personal. Tiene más de 200.000 seguidores solo en su cuenta de Instagram y comenzó su carrera como actriz en la TV de su país. Además, participó en tres películas locales. Es conocida por participar en las novelas lusas Bem Me Quer (2020), Leviano (2018) y Chuva de Verao (2024).

Hay que recordar que Gyokeres fue el goleador del año en 2024 con 62 conquistas (36 tantos en liga, 17 sumando competencias europeas y de selecciones, y otras 10 en copas locales) y superó a Erling Haaland (49) y Harry Kane (46), los otros que ocuparon el podio de máximos artilleros. Su performance hizo que se convirtiera en uno de los grandes objetivos del mercado de pases, y el Arsenal dio el paso al frente.

Aguiar tiene experiencia como actriz en el cine y la TV (@inesvarzeaaguiar)

Fue vista en Londres y volvió a interactuar con el sueco en las redes (@inesvarzeaaguiar)