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“Simplemente increíble”: el punto ganador con el poste como aliado que causó sensación en el Masters 1000 de Miami

Los estadounidenses Benjamin Kittay y Ryan Seggerman protagonizaron una acción fuera de lo común

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El Masters 1000 del Miami Open dejó una de las jugadas más llamativas en lo que va de la temporada. En un partido correspondiente a la primera ronda del cuadro principal de dobles masculino

El Masters 1000 del Miami Open dejó una de las jugadas más llamativas en lo que va de la temporada. En un partido correspondiente a la primera ronda del cuadro principal de dobles masculino, los estadounidenses Benjamin Kittay y Ryan Seggerman protagonizaron una acción fuera de lo común, que rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó repercusión en el ambiente deportivo.

La escena se produjo en el primer set, en un duelo que hasta entonces se desarrollaba con paridad. El austríaco Neil Oberleitner (70º del ranking de dobles), que forma pareja con el experimentado alemán Kevin Krawietz (12º), se encontraba al servicio en el quinto game, con el marcador 3-2 y 15-30 a favor de la dupla local.

Luego de un buen saque de Oberleitner, Seggerman respondió con un bloqueo firme que mantuvo el intercambio en juego. A partir de allí, se dio un veloz cruce en la red: el austríaco resolvió con una volea incómoda y Kittay redirigió la pelota hacia Krawietz, quien, con reflejos y precisión, ejecutó una volea corta que parecía dejar la jugada prácticamente definida.

Sin embargo, Seggerman no dio la pelota por perdida. Con gran reacción, corrió hacia uno de los costados y, exigido, logró impactar la pelota desde fuera de la cancha, muy cerca de los carteles publicitarios. Lo que siguió fue totalmente inesperado: el tiro rebotó en el poste exterior de la cancha, cambió su dirección y regresó al court, superando a Oberleitner y transformándose en un winner tan insólito como válido.

La respuesta fue inmediata. Los propios protagonistas esbozaron sonrisas de sorpresa ante una resolución poco habitual, mientras que los pocos espectadores presentes acompañaron con gestos de asombro. En cuestión de minutos, la acción comenzó a circular con fuerza en redes sociales, donde acumuló miles de visualizaciones, interacciones y comentarios, lo que amplificó aún más su alcance. El episodio no tardó en convertirse en uno de los momentos más comentados de la jornada dentro del circuito.

“Simplemente increíble, uno de los winners más insólitos del año”, escribió la cuenta de X @tiempodetenis1.

En lo estrictamente deportivo, el partido continuó con normalidad. Tras ese episodio, la dupla estadounidense dispuso de tres oportunidades de quiebre, aunque no logró concretarlas. Finalmente, el primer set se resolvió en el tie-break, con triunfo para Krawietz y Oberleitner por 7-6 (4). En el segundo parcial repitieron la tendencia y cerraron el encuentro con otro desempate, esta vez por 7-6 (5).

El increíble punto que se
El increíble punto que se disputó en el Masters 1000 del Miami Open

Con este resultado, los europeos avanzaron a la segunda ronda, donde deberán enfrentarse a la pareja conformada por el argentino Andrés Molteni y el brasileño Rafael Matos. En caso de avanzar, podrían cruzarse en los octavos de final con los máximos favoritos del torneo, el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic.

Más allá del desenlace, la jugada quedó como una de las imágenes más curiosas del torneo y volvió a poner en evidencia cómo, incluso en el más alto nivel, el tenis puede ofrecer situaciones inesperadas que escapan a cualquier lógica. Entre la sorpresa y la admiración, el punto ya forma parte de los momentos más destacados de la semana en el circuito.

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