Política

$LIBRA: un documento dispuso la creación de un centro de blockchain dirigido por uno de los investigados en una universidad

Estaba entre los archivos del celular de Mauricio Novelli, a los que accedió Infobae. Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores ahora investigado por la Justicia, fue designado director. Desde la casa de estudio afirman que no se avanzó

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El entonces asesor de la
El entonces asesor de la CNV, Sergio Morales, en Tech Forum, en octubre de 2024

El 6 de enero de 2025, casi un mes antes de que estallara el escándalo de $LIBRA, la cuenta oficial de la empresa Kip Protocol publicó en la red X un mensaje en el que agradece a la Ciudad de Buenos Aires por la supuesta invitación para participar en un “Comité Blockchain”.

Kip Protocol es una firma de Julián Peh, un misterioso empresario oriundo de Singapur que participó del entramado para la publicación de la fallida criptomoneda promocionada por Javier Milei el 14 de febrero del año pasado.

Caso Libra: el posteo de
Caso Libra: el posteo de Milei el 14 de febrero de 2025 que luego borró

Peh aparece en uno de los documentos de la pericia telefónica del celular de Mauricio Novelli -recuperados por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)-, fechado el mismo 14 de febrero, como el director del proyecto “Viva la Libertad” que impulsó $LIBRA.

La presunta invitación a integrar el “Comité Blockchain” en la órbita porteña fue desmentida poco después por las autoridades del área de Innovación de la Ciudad, quienes aclararon que no existió ningún Comité de este tipo.

Un mes más tarde, el 12 de febrero del año pasado, Kip Protocol anunció a través de su sitio Web y redes sociales -cuando todavía no había saltado el escándalo- que había concretado un acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires (UTN-BA). La información fue replicada por el propio Peh.

Posteo de Julian Peh sobre
Posteo de Julian Peh sobre el acuerdo con la UTN.BA

Luego del posteo de Milei el 14 de febrero, alentando a la compra de la criptomoneda y compartiendo el número de contrato, $Libra experimentó un crecimiento pronunciado, impulsado por el interés de miles de inversores que buscaron aprovechar la oportunidad. Esta demanda masiva provocó que el precio del token alcanzara máximos históricos en cuestión de horas. Pero un grupo reducido de inversores se retiraron abruptamente con grandes ganancias, lo que provocó un derrumbe de su cotización, generando pérdidas para los miles que ingresaron en la fase de mayor cotización.

A poco de la caída en desgracia del proyecto denominado “Viva la Libertad”, y la debacle de la criptomoneda, se multiplicaron las denuncias por la presunta estafa llevada adelante por un grupo de lobistas argentinos -encabezados por Novelli- y el empresario norteamericano Hayden Davis, de la que habría participado el Presidente.

Mauricio Novelli y Javier Milei
Mauricio Novelli y Javier Milei en una selfie tomada en la casa Rosada en 2024

Un mes después, el 14 de marzo, Juan Balestro, secretario de Vinculación Institucional de la Universidad Nacional Tecnológica (UTN) de Buenos Aires, desmintió la noticia: “No firmamos nada”.

En una entrevista brindada a radio El Destape, explicó que la empresa propuso un acuerdo bajo la modalidad de convenio marco, pero este nunca fue aprobado por las instancias correspondientes dentro de la institución educativa. “Esto sucedió en enero y el convenio marco no llegó a pasar por el secretario de Legal y Técnica, y a través de Morales, KIP avisa que va a comunicar como un hecho el convenio marco, a pesar de la falta de confirmación nuestra”, detalló Balestro, aclarando que la facultad nunca oficializó el acuerdo.

En efecto, la UTN no terminó firmando nada, finalmente, con KIP Protocol pese a ese anuncio.

Dentro de los peritajes que se realizaron al celular de Novelli, aparece otro documento fechado el 4 de noviembre de 2024, firmado por el decano de esa casa de estudios, el ingeniero Guillermo Oliveto.

La Resolución de la UTN-BA
La Resolución de la UTN-BA que crea el Centro de Blockchain y Fintech con Sergio Morales como director

Se trata de la aprobación y creación del “Centro de Blockchain y Fintech” en la UTN Buenos Aires, para lo cual se designó a Sergio Morales como director del mismo, uno de los investigados en la causa judicial que investiga el fiscal Eduardo Taiano.

Morales es un consultor fintech que se desempeñó como asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fue quien ingresó a Casa Rosada en al menos dos oportunidades junto a Novelli y Manuel Terrones Godoy, en junio de 2024, como parte de la comitiva organizadora del evento Tech Forum.

Su nombre estuvo ligado al caso $LIBRA desde el principio, debido a sus vínculos con Novelli y Terrones Godoy, los dos empresarios puestos bajo la lupa judicial. Supo presentarse como “coordinador de asesoramiento técnico de la Presidencia”. Las noticias sobre el escándalo desatado motivó su renuncia en marzo del año pasado al cargo de asesor en cripto activos de la CNV, al que había llegado en 2024.

Mauricio Novelli y Manuel Terrones
Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en una de sus visitas a la Casa Rosada

El documento hallado en el celular de Novelli indica que mediante la Resolución Nº 6331/24, se aprobó la conformación del “Centro de Blockchain y Fintech”, bajo la órbita de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Regional Buenos Aires. La idea era “democratizar el acceso al conocimiento y ofrecer servicios especializados en tecnología blockchain, finanzas digitales e innovación, con el objetivo de posicionar a la UTN.BA como referente regional en el desarrollo de talento y tecnologías disruptivas”.

Entre los objetivos del mencionado centro figura -según se lee en el documento-, “fomentar un vínculo continuo entre la universidad, estudiantes y profesionales a través de diversas áreas de acción: ofrecer cursos, diplomaturas y tecnicaturas adaptadas a la demanda del sector productivo y financiero, así como desarrollar proyectos sobre seguridad blockchain, contratos inteligentes, regulaciones fintech y aplicaciones de tecnologías de registros distribuidos (DLT)”.

Consultado por Infobae sobre esta Resolución de la UTN, Olivetto dijo que “nunca se llegó a conformar” el Centro Blockchain “por una cuestión operativa”, y que “el único vínculo con Morales fue que dio un curso”, pero “no trabajó para la UTN”.

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