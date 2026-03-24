Donald Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto

Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el régimen de Irán ha dado garantías de que no buscará fabricar armas nucleares, una condición que Washington considera indispensable para cualquier acuerdo que ponga fin a las hostilidades en Medio Oriente.

“Ellos han aceptado que no tendrán un arma nuclear. Han accedido a eso”, afirmó el mandatario durante una comparecencia en la Casa Blanca, donde insistió en que las negociaciones avanzan de forma positiva.

El mandatario estadounidense afirmó que, en el marco de esas conversaciones, Irán realizó lo que calificó como un gesto económico importante.

“Nos dieron un presente, y el regalo llegó hoy. Fue un regalo muy importante, que vale una tremenda cantidad de dinero”, expresó Trump, refiriéndose a un acuerdo relacionado con petróleo y gas y con el tránsito internacional por el estrecho de Ormuz, aunque evitó ofrecer detalles precisos.

Según Trump, el gesto demuestra que “estamos tratando con las personas correctas”.

El presidente de Estados Unidos aseguró que actualmente su gobierno mantiene contactos con “las personas adecuadas” en la República Islámica, y que los representantes iraníes “quieren llegar a un acuerdo” (REUTERS/Evan Vucci)

El líder republicano aseguró que actualmente su gobierno mantiene contactos con “las personas adecuadas” en la República Islámica, y que los representantes iraníes “quieren llegar a un acuerdo”.

“Estamos en negociaciones ahora mismo, ellos quieren hacer un trato”, sostuvo, sin precisar si los enviados Steve Witkoff, Jared Kushner, el vicepresidente JD Vance o el secretario de Estado Marco Rubio tienen previsto viajar esta semana para continuar los contactos. El presidente agregó que Pakistán se ha ofrecido para facilitar las conversaciones, y que “el interés de Irán en cerrar un acuerdo es enorme”.

El mandatario describió la situación militar en Irán como resultado de la campaña estadounidense, afirmando que “Irán no tiene líderes, su marina y su fuerza aérea han sido eliminadas, y sus sistemas de comunicación ya no existen”.

Trump indicó que la superioridad militar de Estados Unidos ha permitido “movernos con libertad por Teherán” y que la campaña está “prácticamente ganada”. Insistió en que la posibilidad de atacar infraestructuras críticas iraníes sigue sobre la mesa, pero que optó por no hacerlo para dar espacio a la vía diplomática.

Una vista aérea de Puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)

“Hoy íbamos a tener el privilegio de atacar una planta de generación de electricidad muy grande… pero no lo hicimos porque estamos negociando”, señaló.

Al ser consultado sobre el cambio en la dirigencia iraní tras la muerte de figuras clave, Trump sostuvo que la actual cúpula en Teherán es “muy diferente” a la que causó los problemas iniciales del conflicto y sostuvo que “esto es un cambio en el régimen”.

“Matamos a todos sus líderes, y luego eligieron a nuevos líderes, y los matamos también. Ahora tenemos un nuevo grupo, y podríamos hacer lo mismo fácilmente, pero veremos qué hacen”, añadió.

El presidente estadounidense afirmó que la presión militar ha sido crucial para lograr avances diplomáticos y que la promesa de Irán de no buscar armas nucleares es un logro significativo. “Toda negociación empieza con que no pueden tener una bomba nuclear”, enfatizó, y añadió que “ellos han aceptado que no tendrán un arma nuclear”.

Una imagen de satélite muestra una vista general de la instalación nuclear iraní cerca de Natanz

Trump explicó que, a pesar de su escepticismo respecto a la confianza en los dirigentes iraníes, está convencido de que el acuerdo es posible y que los recientes gestos y concesiones de Teherán así lo demuestran.

La declaración se produce después de que Trump anunciara la suspensión temporal de los ataques contra infraestructuras energéticas en Irán para permitir el desarrollo de las negociaciones. Mientras tanto, autoridades iraníes han rechazado la existencia de contactos directos, sosteniendo que las peticiones de diálogo han partido de Washington.

La situación se mantiene bajo vigilancia internacional, ya que un acuerdo definitivo podría reconfigurar el equilibrio de poder en la región y aliviar la crisis del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del crudo mundial. Por ahora, la Casa Blanca insiste en que la renuncia iraní a las armas nucleares es el punto de partida para un posible tratado de paz.

(Con información de AFP)