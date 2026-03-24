La historia detrás del homenaje de Jaén a Darín: “Pocos actores no españoles son tan conocidos como él”

Jaén adoptó con humor la broma de Ricardo Darín sobre su lugar de nacimiento al obtener la ciudadanía española

En Infobae al Mediodía, Ricardo Darín se volvió protagonista de una historia inesperada cuando su comentario sobre “haber nacido en Jaén” al recibir la ciudadanía española inspiró una campaña turística viral que recorre las redes de Argentina y España.

Durante una entrevista en Infobae en vivo, la anécdota fue analizada por Maru Duffard, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, y tuvieron el testimonio de la agencia Ernest, Pablo Alzugaray y Nacho Guilló detallaron el proceso detrás de la campaña que supo capitalizar el humor y el ingenio colectivo de Jaén.

Ricardo Darín y la elección de Jaén como “ciudad natal”

Jimena Grandinetti repasó el origen de la historia: “Lo dice el mejor actor de la República Argentina. Vamos a hablar del señor Ricardo Darín. Dijo: ‘Yo nací en Jaén’. Se lo dijo a Mario Pergolini, eh, en una entrevista muy divertida en la que no paraban de reírse”. La situación surgió cuando Darín, al obtener la ciudadanía española, tuvo que seleccionar una localidad para registrar su nacimiento y optó por Jaén, generando sorpresa y risas tanto en el programa como en las redes.

Ricardo Darín se mostró encantado con el homenaje desde Jaén y podría ser invitado oficialmente a visitar la ciudad andaluza

En el audio viral, Darín sostuvo: “Sí, sí. Yo nací en Jaén. Nací en Jaén. Cuando te otorgan la ciudadanía, te dan a elegir una ciudad y yo elegí Jaén”. La declaración, realizada tiempo atrás en el ciclo Otro día perdido de Mario Pergolini, fue el disparador para que la ciudad andaluza decidiera apropiarse de la broma con una propuesta original.

La reacción en Jaén fue inmediata. Comerciantes y vecinos participaron de un video participativo impulsado por la agencia Ernest donde, entre humor y referencias ficticias, disputan el honor de alojar la placa que atestigua el “nacimiento” de Darín en distintos comercios locales. “La placa de Darín hay que ponerla aquí en la puerta de mi negocio. Nosotros le hicimos el traje de conejito en su primera obra de teatro. Aquí tenéis una foto demostrativa... Está claro que tiene que estar aquí”, relató entre risas uno de los protagonistas.

La campaña viral y el detrás de escena de Ernest

Consultados por el equipo de Infobae, Pablo Alzugaray, CEO de Ernest, aclaró entre bromas: “La campaña nació, la verdad, por una indicación de nuestro cliente, que al que también le gustaría ser argentino, pero es andaluz. Nos mandó un enlace al video de Pergolini diciendo: ‘Me parece que acá hay algo’”.

Nacho Guilló, director general creativo, sumó: “Lanzamos la campaña el día de Jaén, el día que se celebra el orgullo de ser de aquella ciudad. Dijimos: ‘Qué mejor manera que hacerlo que convirtiendo la anécdota de Ricardo en campaña, no solo referirnos a la broma, sino llevarla un paso más allá’”.

La agencia Ernest lideró la campaña publicitaria que involucró a comerciantes y vecinos de Jaén en el homenaje a Darín (Infobae en Vivo)

La iniciativa consistió en invitar a los habitantes de Jaén a crear relatos ficticios sobre la infancia del actor y participar en la elección del sitio definitivo para la placa homenaje. El video, realizado en comercios reales y con vecinos auténticos, multiplicó su impacto a través de redes y medios. “La producción es muy pequeña. La idea en realidad, la génesis es muy pequeña, es una broma. Y entonces por supuesto que cuando se desborda y de repente lo ves publicado en todos los medios, no solamente en España, sino en Argentina y en algunos medios de fuera... Por supuesto que nos sigue sorprendiendo”, reconoció Alzugaray.

El hashtag #DarínDóndeVaLaPlaca se viralizó, con jiennenses y turistas sumando propuestas creativas y transformando la broma en un fenómeno colectivo. “Nosotros hemos hecho cosas parecidas otras veces y también nos ha sorprendido, porque nunca lo esperás, porque en realidad los casos que contamos son los casos en los que pasa”, explicó el CEO de Ernest.

El impacto en Jaén y la reacción de Ricardo Darín

La campaña no solo produjo repercusión mediática, sino que también potenció el sentido de comunidad en Jaén. Pablo Alzugaray destacó el componente humano: “Jaén primero tiene una cosa muy particular que son los jiennenses. Cuando vas a esa zona te sentís muy bien, te sentís muy en casa y muy bien. Después tiene un casco antiguo, como la mayor parte de las ciudades monumentales españolas, que puedes estar dos días mirando el artesonado de la catedral o el barrio viejo. Y después tiene una enorme y muy variada gastronomía que a los argentinos nos encanta”.

La campaña combinó el humor argentino, la calidez andaluza y la creatividad, transformando una broma en una acción de promoción comunitaria (Infobae en Vivo)

Sobre la reacción del propio Darín, Alzugaray subrayó la generosidad del actor: “Hasta ahora, él está absolutamente encantado. Una vez, a través de un contacto, conseguimos sugerirle que tal vez pasaba esto con mucho miedo y su reacción no pudo ser más maravillosa, más inteligente, más generosa”.

La expectativa, señalaron desde Ernest, es que la “leyenda urbana” termine con una visita real de Darín a Jaén y la colocación de la placa en el sitio elegido por la comunidad. “El summum sería convencer a Ricardo Darín. Me imagino que la Junta de Andalucía y, después de lo que está pasando, alguien está preparando una invitación oficial”, anticipó Alzugaray en tono de deseo.

El fenómeno, que combinó el humor argentino, el color andaluz y la creatividad publicitaria, logró lo inusual: transformar una broma individual en un homenaje comunitario y en una campaña de promoción turística que cruzó océanos y medios.

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