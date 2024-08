Peter Lanzani y el desafío de interpretar en una ficción a Luca Prodan, líder de Sumo

Peter Lanzani interpretará a Luca Prodan (Olga)

Sorpresa causó el año último Peter Lanzani al confirmar que se encontraba trabajando en un ambicioso proyecto sobre la vida de Luca Prodan, el célebre cantante de la banda Sumo. Es que el actor no solo interpretará el papel principal sino que también dirigirá la película biográfica, en lo que será la ópera prima del intérprete del filme Argentina, 1985, entre otras.

Con el aval de los productores ejecutivos Armando Bo y Luis Ortega. Lanzani afronta con este proyecto uno de los retos más significativos de su carrera artística y sobre ello reveló nuevos detalles en una entrevista reciente con Migue Granados al explicar, entre otras cosas, que esperan comenzar el rodaje el próximo año.

“Estamos escribiendo una película. Ojalá podamos rodar el año que viene, y bueno, inmersos en un mundo maravilloso”, expresó el intérprete en el ciclo Soñé que volaba, del streaming Olga, un día después de haber brillado en el Cris Morena Day. Tras ello, confirmó que será él quien se ponga en la piel del cantante, como en un principio se había ideado, y que lejos de la visión de un documental se tratará de una ficción.

Respecto de qué tan avanzado se encuentra el proyecto y cómo se está encarando, explicó que “vengo de un viaje de 5 meses, estuvimos ahí con mi amigo el Colo que estamos haciendo el proyecto -en referencia a Martín Fisher, quien fue parte del equipo de Fotografía en El Marginal- en Londres y en Roma”, al referirse a lugares emblemáticos de los primeros años de vida del músico.

“Estamos haciendo la ruta de él, buscando lugares para rodar”, expresó sobre los detalles del vieja, al aclarar que no fuero guiados por alguien en particular, sino que es “una búsqueda más personal y espiritual”, ya que “las biopics propiamente dichas, no es que necesariamente me encanten, pero agarramos como un espíritu y es una película más de personajes”, aclaró.

La película se centrará principalmente en los años formativos de Prodan, al cubrir su infancia y juventud, sus estudios en prestigiosos colegios británicos y su etapa como ejecutivo discográfico en Inglaterra antes de llegar a la Argentina a principios de los años 80.

Nacido en Roma en 1953, fue trasladado a los nueve años al prestigioso colegio escocés Gordonstoun, al cual también asistió el ahora Rey Carlos III de Inglaterra. Firme opositor de la institución educativa, Prodan escapó cuando tenía diecisiete años, encontrándose con Timmy McKern, su amigo argentino de ascendencia escocesa, durante sus días adolescentes.

Luca Prodan fue uno de los máximos exponentes del rock en la Argentina

En Londres desempeñaba labores en la cadena de disquerías Virgin, interactuando con bandas prominentes del rock “new wave” inglés de finales de los setenta. Fue en esta ciudad donde formó su primera banda de rock, The New Clear Heads. Sumado al éxito musical, su vida personal comenzó a desmoronarse debido a su adicción a la heroína, una experiencia que empeoró con la pérdida de su hermana Claudia, quien se suicidó en 1979.

Profundamente afectado, Prodan cayó en coma tras una sobredosis y, al recuperarse, decidió cambiar el rumbo de su vida. Se trasladó a la Argentina, en 1980, motivado por unas fotos enviadas por su amigo McKern. Fue entonces que en Córdoba, fundó la icónica banda Sumo junto con Ricardo Mollo (guitarra), Diego Arnedo (bajo), Alberto Troglio (batería) y Roberto Pettinato (saxofón).

De esta manera, Juan Pedro Lanzani -tal es su nombre completo- considerado a sus 33 años como uno de los actores más destacados de su generación, prepara un gran salto para su carrera. Allá lejos en el tiempo quedaron sus primeros pasos en campañas publicitarias para locales de indumentaria infantil y el desembarco en la televisión de la mano de Cris Morena, considerada como su mentora.