El polémico mensaje de Noelia Marzol sobre la crianza de sus hijos que causó un debate entre sus seguidores

Noelia Marzol ha generado un intenso debate en las redes sociales al criticar sin tapujos el uso de celulares por parte de los niños. La bailarina, que comparte su vida con su pareja, el futbolista Ramiro Arias, expresó su preocupación y desaprobación sobre este controvertido tema mediante un mensaje claro y contundente en su perfil de X, exTwitter.

Marzol, conocida por su participación en la escena artística y por su dedicación a la crianza consciente, afirmó en sus redes: “Voy a decir algo que nadie me preguntó, pero quiero decirlo. No está bueno que los niños tengan celular y me parece absolutamente innecesario. Si me quieren bardear, adelante. Pero estoy absolutamente convencida”, dejó en claro su posición, generando una ola de comentarios tanto a favor como en contra.

La bailarina, de 35 años, ya había evidenciado su postura crítica hace un tiempo cuando detalló su método de educación para sus hijos, Donatello y Alfonsina. Explicó que en su hogar, no se permite el uso de celulares ni tablets para los pequeños, pero sí la televisión de forma limitada. “Es complicado porque uno trabaja con el celular, es difícil entonces prohibir y hasta hay salones de cumpleaños que proponen juegos con pantallas”, comentó.

Para Marzol y Arias, la educación Montessori ha sido una solución excelente. “Los chicos se llevaron bien con la metodología, y nos alivia la mañana: van de 8 a 12 y para ellos está buenísimo. Los jardines de por acá cerca proponían una educación con muchas pantallas y cuando fuimos a la entrevista a este jardín nos dimos cuenta que coincidíamos en todo con lo que ofrecían”, añadió la bailarina.

El polémico mensaje de Noelia Marzol sobre la crianza de sus hijos (X)

Además, Noelia resaltó sus preferencias por actividades al aire libre y manuales para sus hijos. “Nos encanta ir al campo, que se enchastren, que estén con los animales al aire libre. Soy relajada, prefiero que coman barro y no tablet. Yo de chica era medio bardo”, compartió.

A través de las redes, los seguidores de Noelia han mostrado su diversidad de opiniones frente a su estricta postura sobre el uso de tecnología en la niñez. A pesar de las críticas, muchos también apoyaron su elección de fomentar una crianza menos dependiente de las pantallas digitales y más enfocada en el juego y aprendizaje interactivo y tangible.

Cómo eligió Noelia Marzol el colegio de sus hijos

Noelia Marzol generó un debate en las redes cuando solicitó opinión sobre el próximo colegio de sus hijos (RS Fotos)

A comienzo del ciclo escolar de este año, la protagonista de Sex generó controversia al compartir los criterios que tiene definidos para elegir la escuela para su hijo Donatello, el mayor de su relación con el exfutbolista Ramiro Arias. El nene, en mayo cumplió tres años y por eso en el 2024 comenzó su educación formal. A través de su cuenta de Instagram, la bailarina solicitó primero recomendaciones a sus fans, quienes se sorprendieron por algunas de las particularidades y las exigencias que tenía Noelia para dar con la institución educativa que se amoldara a sus expectativas.

Así, Marzol detalló sus preferencias, que, además de la ausencia de dispositivos electrónicos, debía tratarse de un colegio laico, que tenga enfoque bilingüe, y la exclusión del rugby de las opciones deportivas. A raíz de esta solicitud de su parte, se generó un intenso debate en las redes sociales. Mientras que algunos de sus seguidores se unieron a su pedido ofreciendo apoyo en la búsqueda del colegio ideal, otros cuestionaron la cantidad de requisitos. En cuestión de minutos, la elección educativa de Marzol se convirtió en un tema de interés y discusión en la comunidad digital.