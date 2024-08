Cachete Sierra realizó una graciosa confesión sobre sus años con Cris Morena: “Éramos de cartón”

Cachete Sierra comparó su preparación con la del elenco de Margarita (Video: Rumis - La casa)

No cabe duda alguna que las ficciones de Cris Morena marcaron un antes y después en las infancias de varias generaciones. También lo hicieron en los miembros de sus elencos, quienes continúan recordando los detalles de estos proyectos. Uno de ellos, Agustín Cachete Sierra, rememoró sus años trabajando a la par de la conocida productora, y se encontró con una diferencia que lo descolocó completamente.

En una charla en el programa Rumis (La casa streaming), Sierra relató cómo Cris elogió el talento genuino del nuevo elenco: “Les dije ‘estos no están choreando ninguno de los chicos’. Son todos artistas posta, o sea, de repente salieron todos con los micrófonos a cantar y bailar en vivo, otro con la guitarra. No era como nosotros que fakeábamos”, expresó el actor, asegurando que los jóvenes artistas demostraron una habilidad impresionante al cantar y tocar instrumentos en vivo sin recurrir a simulaciones, un contraste con la generación de actores que incluyó a Sierra, quienes a veces fingían sus actuaciones en el escenario.

La creadora de varias producciones infantojuveniles regresa con el lanzamiento de Margarita (La Peña de Morfi - Telefe)

En ese sentido, Cachete, quien formó parte del elenco de Floricienta dando vida al personaje de Martín Fritzenwalden, quien regresará en la secuela, continuó: “Y, me dice ‘no, estos son artistas de verdad, yo cuando no se la creen les digo ¿saben lo que tuve que remar con algunos?’. Claro, nosotros éramos una caja de zapatos cuadrada y ella nos empujaba y nos ayudaba, pero a veces no rendíamos cuando no podíamos”.

Entre risas y recuerdos de su pasado, Cachete se refirió a la nueva serie que lanzará la productora, Margarita, que está protagonizada por Tomás Benítez, Mora Bianchi y Ramiro Spangenberg, quienes se destacaron por su paso en la escuela de actuación Otro Mundo. En ese sentido, Sierra comentó que la duración de la serie puede ser de “tres temporadas, de acuerdo con cómo le vaya”. Y, si bien se mostró seguro del éxito de esta nueva tira de ficción, el artista señaló que “ahora, el dos de septiembre, lo veremos…”.

Cabe mencionar que el spin-off de la icónica telenovela juvenil encabezada por Flor Bertotti es una de las producciones que más se esperaron este año. De manera progresiva, su creadora fue dando a conocer los detalles de esta nueva historia. Pero, a diferencia de su primera entrega, contará con un elenco nuevo y el regreso de algunas caras familiares, siendo las más destacadas Isabel Macedo, Graciela Stefani, Benjamín Rojas, Julia Calvo y María del Cerro.

La nueva serie de Cris Morena promete darle continuidad a la historia original (Créditos: HBO Max)

La introducción de nuevos personajes en la serie juvenil promete enriquecer la narrativa y añadir más giros a la trama de la hija de Floricienta. Entre los actores que se unieron al equipo se encuentran Toti Spangenberg interpretando a Merlín, Lola Abraldes en el papel de Daisy, Tomás Benítez como Pipe, Mateo Belmonte como Rey y Pilar Masse en el rol de Única. Estos personajes adicionales aportarán nuevas dinámicas y contribuirán a profundizar en el universo que capturó la atención del público joven hace años atrás.

Además, por si fuera poco, la creadora de esta serie anunció que esta entrega incluirá algunas canciones icónicas de la entrega original, como también temas completamente nuevos. Entre algunos de los que integrarán la banda sonora se encuentran “Mucho, poquito o nada”, “Reina de todo”, “Corazones Rojos”, “Flikiti”, y “Emotihadas”, los cuales ya fueron mostradas en varios adelantos de la tira de ficción. “El toque nostálgico seguramente resonará con los fanáticos de la serie principal”, aseguró Cris, quien busca hacerle llegar a su público un toque de uno de los tantos proyectos que dejaron su huella en las generaciones pasadas.