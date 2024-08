Los mensajes de Coty Romero que alarmaron a sus seguidores: “Necesito que Dios se siente a mi lado”

Coti Romero generó preocupación entre sus seguidores (Foto: Instagram/cotyrommero)

Coty Romero saltó a la fama gracias a su participación en Gran Hermano 2022 (Telefe) y desde ese momento mantiene una comunicación fluida con sus casi tres millones de seguidores, a los que informa de sus actividades, de su relación con Nacho Castañares y, en algunas ocasiones, comparte sus pensamientos más profundos a través de su canal de difusión en Instagram. Y si bien siempre comparte buenas noticias, en las últimas horas una serie de mensajes generaron la preocupación de sus fanáticos.

Desde que salió de la casa más famosa y tras su paso por el Bailando 2023 (América TV), la joven habló mucho acerca de su salud mental y la presión que sintió en algunas ocasiones por ser una persona diferente o dejar de hacer actividades que le gustan. En ese sentido, la exjugadora del reality atravesó una difícil situación tras publicar un video haciendo acrobacia. En los comentarios, Romero recibió una gran cantidad de consejos y mensajes sobre cómo debería hacer la actividad y qué sería lo mejor para su físico. Como respuesta, la correntina decidió publicar un extenso mensaje pidiendo que dejen de querer obligarla a modificar su personalidad o su forma de ser.

“¡Hola gente hermosa! Yo sé que la mayoría me apoya en todo, pero esto va para quienes me mandan mensajes (que sé que lo hacen desde un lugar de cuidarme, pero ya estoy grande), pidiéndome hacer cosas que yo no quiero, exigiéndome cosas o queriendo cosas para mí que yo no comparto”, comienza el descargo de Romero que rápidamente agregó: “Yo nací para hacer las cosas que yo quiero, no para complacer al resto”.

"Nací para hacer las cosas que yo quiero", el contundente descargo de Coty Romero

Coty Romero preocupó a sus fans: "No puedo con todo"

De todas maneras, en su comunicado Constanza remarcó que se debe a sus fanáticos, que la apoyaron en su paso por Gran Hermano, y que toma algunos de los consejos que le llegan. “Siempre decidiendo sobre lo que yo quiero hacer. Y tienen que entender que no conocen ni un 20% de lo que vivo o paso día a día, las cosas que estoy pensando o las cosas que pasan porque yo les muestro solo lo que quiero que vean; entonces, sin conocer todo ese trasfondo, no pueden juzgar el por qué tomo o no una decisión. No se juzga, se acompaña”, cerró el primero de los mensajes que puso en su red social.

La reflexión de la novia de Castañares no quedó ahí, sino que siguió. “Tengo 22 años, tengo muchas responsabilidades, obligaciones y preocupaciones, lamentablemente, a veces, no puedo con todo y hay mucha gente que no lo entiende”, escribió confesando que no tiene miedo de cometer errores y que está en sus planes aprender de cada uno de ellos.

En ese sentido también argumentó: “Crecí y sigo creciendo gracias a eso. Y para eso tengo que seguir equivocándome, soy humana”. Luego de abrir su corazón en su canal de Instagram cerró apelando a la religión, una cuestión central en su vida: “Compartí un TikTok que es muy cierto, a veces de verdad necesito que Dios se siente a mi lado y me diga qué hacer”.

"Necesito que Dios se siente a mi lado", Coty abrió su corazón en las redes (Foto: Instagram/cotyrommero)

Si bien estos mensajes de la modelo generaron un revuelo en redes sociales, debido a la configuración de Instagram, sus seguidores tan solo pudieron reaccionar con emojis, demostrando así su gran apoyo a la joven en este difícil momento. Por su parte, Nacho no habló directamente del tema, pero a las pocas horas de estas publicaciones compartió una tierna foto junto a su novia en sus historias.

La relación entre Romero y Castañares comenzó hace pocos meses. Si bien compartieron muchas cosas dentro del reality show e incluso estuvieron en pareja con otros participantes del programa -Constanza con el Conejo y Nacho con La Tora Villar-, actualmente se acompañan en cada paso, por lo que la demostración de afecto del joven tras la confesión de Romero no sorprendió a los fanáticos.

Según confesó la joven en anteriores oportunidades, el hate que recibe en las redes sociales tenía gran repercusión en su vida, al punto tal que llegó a autolesionarse para intentar olvidar el dolor que le producían las críticas de la gente. Manejar y resistir la opinión pública muchas veces se traduce en una presión insostenible. Ese fue el caso que vivió Coti Romero, post Gran Hermano. Invitada a PH Podemos Hablar (Telefe), la correntina contó cómo empezó a lastimarse a raíz de las agresiones sin sentido que recibía: “Me cortaba y me olvidaba del dolor de que la gente hablara de mí”.

Al principio, el hate de las redes sociales parecía no afectarle, sin embargo, poco a poco este empezó a afectar su estado de ánimo. “La gente empezaba a decirme gorda, deforme, como un montón de cosas feas que yo decía ‘no, no me afecta’. Pero llega un punto en el que yo me empezaba a creer todas esas cosas que me decían. Yo de muy chiquita fui de siempre arreglarme sola, no pedirle mucha ayuda a mi familia”, comenzaba diciendo la ex participante del reality en diálogo con Andy Kusnetzoff.

En su duro relato, la oriunda de Corrientes se sinceró y contó que tenía en cuenta el ‘qué dirán’ incluso para ocultar sus marcas: “Las piernas también en un momento, porque yo decía bueno, me van a ver y van a hablar de mí, entonces prefiero ocultarlo, cortarme en un lugar donde no me vean. Pero lo estaba sufriendo mucho. Entonces mi familia no lo sabía, encima porque yo lo ocultaba, me ponía mangas largas. Ellos estaban en mi pueblo”.