La declaración de amor de Nacho Castañares que dejó sin palabras a Coty Romero: “Me perdí en su mirada”

La reacción de Coti Romero ante la declaración de amor que Nacho Castañares le hizo en vivo

Nacho Castañares y Coty Romero se muestran cada vez más enamorados y su relación parece ir en serio. Si bien se conocieron en Gran Hermano 2022, y al principio cada uno estuvo en pareja con otros participantes, desde hace algunas semanas confirmaron su noviazgo a través de sus redes sociales y se muestran cada vez más juntos.

En este contexto, este viernes el streamer de Telefe volvió a declararle sus sentimientos a la correntina en un móvil que le dio a LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV, donde casualmente ella estaba de invitada como panelista.

“Sí estamos de novios oficialmente y felices”, comenzó diciendo Nacho, muy contento por el paso que dieron con Coty en la relación y recordó cómo fue que se le ocurrió proponerle que sean pareja: “Viajé de sorpresa a Corrientes y caí con la propuesta. Lo lindo fue que ella no se lo imaginaba. Con la familia me dio un poco de vergüenza, y les pedí disculpas por haber ido sin avisar”, reconoció Castañares.

Mientras Romero lo escuchaba a pantalla partida, Nacho se manifestó muy feliz por esta relación e incluso confesó que nunca se había sentido así: “Yo estoy re enamorado y ella dijo que también, así que eso es lo más lindo de todo. Es la primera vez que me pasa algo así de fuerte”, aseguró, lanzando una fuerte indirecta contra Lucila la Tora Villar, su expareja y también participante del reality.

Al escuchar las declaraciones de Nacho en vivo, Coty se no pudo evitar sonreír con cierto rubor frente a la cámara, mientras las lágrimas amagaban con inundar su rostro. “De todas las cosas que dijo, me perdí en su mirada”, dijo al final del informe y de regreso al piso. Después se puso seria, y dijo tener buena relación con la ex de su actual novio. Pero esa es otra historia, ahora, miran hacia el futuro.

La carta de Coty a Nacho

El apasionado video entre Coty Romero y Nacho Castañares

El día que Nacho le propuso a Coty ser novios, ella utilizó su cuenta de Instagram para escribirle unas sentidas palabras a su pareja. “Cuando se tienen experiencias tristes, uno tiende a pensar que todas las demás también serán de la misma manera… A mí me pasó, estuve tanto tiempo cerrada a sentir algo por alguien. Tampoco podía conectar”, comenzó diciendo la exparticipante de Gran Hermano.

“Con vos fue distinto, llegaste cuando tenía que ser, en el momento en que ambos crecimos personalmente”, expresó Romero y siguió: “Aunque quise cerrarme por miedo a lo que podía pasar, no pude porque me enamoré de tus ojitos, tu voz, tu personalidad, tu capacidad de hacerme reír hasta estando enojada y (por) cómo lográs cambiarme el ánimo tan fácilmente de todo, vos”.

En tanto, Coty concluyó: “Sos todo lo que quiero, gracias por demostrarme que aún existen las personas buenas, por hacerme sentir tantas cosas lindas, por darme tu amor y sobre todo por hacerme feliz. Yo quiero lo mismo para vos, y a mi lado”.

La propuesta de noviazgo

"¿Querés ser mi novia?", la sorprendió Nacho Castañares a Coty Romero en Corrientes (Instagram)

El fin de semana pasado, Coty viajó a su Corrientes natal para asistir al bautismo de su flamante ahijada, Joaquina en la ciudad de Caa Catí, junto a sus familiares y sus amigos. En una de las postales que compartió la streamer para sus seguidores se la pudo ver abrazada a su abuela, riéndose para la cámara del celular. Por su parte, Nacho la “engañó” durante este sábado diciéndole que él tenía otros compromisos, para finalmente sorprenderla con su presencia. “¡No puede ser!, ¡vino!”, exclamó la joven al verlo y se sacaron una selfie juntos.

Pero eso no fue todo. Nacho la dejó asombrada con una propuesta romántica y muy particular. Sobre el acolchado de su cama le había desplegado un muñeco de peluche, con globos rojos, acorde con el tono de la decoración y unos carteles con letras que decían: “¿Querés ser mi novia?”. Coty no pudo salir de su asombro, y se abrazó de inmediato con su novio. “¡Le dije que sí!”, mostró a sus fans y así lo dejó retratado en sus historias de Instagram.