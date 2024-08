El desconsolado llanto de Dalila tras cancelar un show y hablar de sus problemas de salud: “Nunca quise fallarle a nadie”

Dalila se quebró al hablar de las críticas tras la cancelación de su show (Video: Instagram/dalilaoficial.ok)

Hace unas semanas Dalila causó preocupación entre sus fanáticos luego de presentarse en el escenario con un errático comportamiento y fue ella misma quien contó que había tomado unas copas de más de champagne en su camarín, lo que generó una catarata de críticas hacia la cantante. Hace unos días un problema de salud la obligó a cancelar un show que tenía pactado para el día jueves 23 de agosto y, ante las críticas recibidas, decidió publicar un extenso video explicando el detrás de escena de la situación y terminó rompiendo en llanto.

Cansada de los constantes ataques, según dijo, la cantante de cumbia abrió su corazón y se mostró desde su cama a cara lavada, totalmente vulnerable y decidida a hacerle frente a la situación de la mejor manera posible: “Simplemente, quería que sepan que no trabajé casi 28 años, elegí mi carrera para dar un bienestar a mis hijos, algo que a mí me costó mucho y no estoy dispuesta a abandonarlo ni a arruinarlo si me jode y me duele”, comenzó diciendo, con lágrimas en los ojos y hablando pausadamente para evitar el llanto.

“La gente vive juzgando y no tiene idea de lo difícil que es este trabajo, pero yo me tropiezo, no caigo y estoy en un mal momento porque el estudio que me hicieron me jodió un poco la garganta”, dijo dando detalles del estudio médico al que tuvo que someterse en los últimos días. Al parecer, muchas de las personas que hablaron en su contra decidieron ir un paso más allá e involucraron a sus dos hijos en la discusión, en especial a uno de ellos que ejerce como el manager, y esto fue lo que motivó en parte sus declaraciones.

Dalila le dejó un mensaje a sus fanáticos tras la cancelación de sus show: "Les pido mil disculpas" (Foto: Captura de Intagram)

Aunque no dudó en agradecer a todas las personas que se acercan en cada show para verla, no pudo evitar el tema de las presentaciones canceladas e hizo una reflexión sobre su hijo: “Yo levanté las fechas que se pospusieron y que mi hijo había preparado y sé que también a él le jode porque tiene que poner la cara. Le tocó la peor parte al tener que representarme a mí. Yo nunca quise fallarle a nadie y mucho menos a mi familia”.

Un día antes la artista conocida como “La diosa del verbo amar” había publicado en sus redes una foto con los papeles de los estudios que se hizo, en donde se detallaban recomendaciones médicos como Instrucciones a seguir luego del alta anestésica y otro con una solicitud de análisis de laboratorio.

Si bien la presión constante de los fans y las altas expectativas, no son algo sencillo de sobrellevar, la cantante de “Otra ocupa mi lugar”, aprovechó el descargo que hizo en sus redes para pedir disculpas: “Si alguna vez decepcioné a alguien del público, les pido mil disculpas. Soy una persona, una mamá y he cometido errores como todas y me he esforzado mucho para darles todo lo que necesitan”.

Dalila posteó los papeles de los estudios que tuvo que realizarse, tras cancelar las fechas de su show

A lo largo del video, llorando, confesó que muchas personas le escribieron con el único objetivo de lastimarla, pero aseguró que no lo logran, que tan solo dañan a su familia. “Con esas cosas que a veces suben se están olvidando de que uno tiene familia, pero mi vida es mía y no creo tener que dar explicaciones”, aseguró.

El mensaje de la rosarina deja en claro que está pasando una serie de problemas personales, que afectan su carrera como cantante, pero también hace gala de las ganas que tiene de seguir adelante con aquello, por lo que siente pasión: “Yo tropiezo, pero no caigo”, fueron sus palabras finales, mostrando su determinación de seguir adelante a pesar de los obstáculos y retomando los shows con normalidad.