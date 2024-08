John Travolta visitó una tanguería en Buenos Aires junto a su familia y causó furor entre sus seguidores

John Travolta causó furor al arribar a Buenos Aires acompañado por su hermana y su hijo (Crédito: Instagram: senortango)

Tras su paso por la ciudad de Bariloche, John Travolta causó furor al arribar a Buenos Aires, acompañado por su hermana y su hijo, para continuar disfrutando de sus vacaciones en familia. El actor que dio vida a Tony Manero, en Fiebre de sábado por la noche, sorprendió a un grupo de fanáticos este miércoles por la noche cuando visitó una reconocida tanguería ubicada en el barrio porteño de Barracas. Ante el pedido de los fans, la celebridad se mostró sonriente y entusiasmada por el cariño del público.

Fascinado por los paisajes y la cultura argentina, en su llegada a la ciudad, Travolta decidió visitar un famoso local que había visto en anteriores ocasiones pero que no había tenido la oportunidad de disfrutar. Por eso, esta vez el actor reservó una mesa en el área VIP del lugar para no perderse el show de tango. Sin embargo, con el objetivo de mantener el bajo perfil, hizo la reservación bajo otro nombre, lo que ocasionó la sorpresa del personal.

Travolta quedó fascinado con la orquesta y el espectáculo de tango (Crédito: Instagram: senortango)

“La verdad no lo esperábamos. No lo podíamos creer. Se ve que ya había cenado porque llegó a las 10.10. Sacó entrada para el VIP junto con la hermana y un hijo. Fue muy amable. Llegó y preguntó si era posible que no le tomáramos fotos. Después nos comentó que si esperábamos a que todos se fueran él se iba a sacar fotos. Luego del show pidió que el elenco subiera al VIP. Él nos dijo que cuando estaba en Argentina siempre pasaba por la puerta porque siempre se hospedaba en la casa de alguien que vivía en Quilmes”, comentó Soledad Soler, esposa del director artístico Fernando Soler y encargada de la gerencia de eventos, en charla con Teleshow.

Con respecto al show que había deslumbrado a Travolta, Soler comentó: “El lugar es muy bonito y el espectáculo lo empezamos desde Troilo hasta Pugliese. Todos los grandes maestros de las orquestas. Esto lo fascinó, estaba encantado con la orquesta y con Carlos Corrales, que es el director de la Orquesta Nacional del Tango. También Matías López, que es el director de nuestro quinteto, es pianista. Hay muchas escenas adentro del tango que están acompañadas con una puesta en escena con pantallas, vestuarios, pelucas y demás. Y hay un momento cuando caen las banderas argentinas del techo y ahí su hermana se puso a llorar”.

El actor sorprendió a un grupo de fanáticos en una reconocida tanguería en Barracas (Crédito: Instagram: senortango)

Agradecido por el trato que le habían dado, el artista aseguró que volvería a visitar la tanguería. “Verdaderamente nos llenó de alegría todo lo que nos dijo, nos comentó que iba a volver porque el show había superado todas sus expectativas. También vio algunos bifes de chorizo y otros platos, por eso dijo que la próxima iba a volver a comer seguro”, aseguró Soledad.

Según expresó la encargada de la gerencia de eventos del lugar, los músicos y bailarines que integraban el elenco no tenían conocimiento de la presencia del actor al momento de dar el show. “Al elenco no le dijimos nada. Jamás les decimos cuando hay una visita importante, por si salen nerviosos. Sobre su visita a Argentina nos dijo que había venido tres días para llevar a su hermana y a sus hijos a conocer el país. Dijo que él quería descansar. También nos comentó que la Patagonia le fascinaba, que es un lugar que conoce mucho y que viene cuando tiene tiempo, se toma unos días”, explicó Soler.

Travolta visitó Señor Tango y reservó una mesa en el área VIP para disfrutar del show (Crédito: Instagram: senortango)

En esa línea, Tiziana Silva, una de las bailarinas del elenco contó cómo vivió la noche y dio detalles del encuentro con la figura de Hollywood: “Yo me enteré cuando terminó el show que estaba John Travolta. Y después del show nos comentaron que él dijo que nos quería ver. Fuimos un segundo a saludarlo y nos sacamos la foto. Le agradecimos por haber venido a ver el espectáculo. Fue muy amable, nos saludó a todos y nos felicitó. Nos expresó lo mucho que le había encantado el show”.

Desde el recinto compartieron fotos en las que el actor se mostró amable y dispuesto a posar con el elenco y el personal del lugar: “Un honor para todo el elenco compartir una noche inolvidable. En su paso por la Patagonia, lugar que lo enamoró, hoy nos visitó una estrella de Hollywood , el gran actor John Travolta, junto a su hermana e hijo”.

Días atrás, el reconocido actor había visitado la ciudad de Bariloche. Según se supo, habría llegado el lunes a la noche y se habría alojado en un exclusivo hotel de alta gama en la zona del Cerro Catedral, propiedad del empresario Alejandro Gravier y Valeria Mazza. Su arribo al país se vio envuelto en medio de un gran hermetismo, ya que se buscó cuidar la privacidad del artista ante la posible presencia de fanáticos.

Las versiones sobre la presencia de Travolta en la conocida localidad comenzaron a ganar fuerza después de que varios locales afirmaran haberlo visto por la ciudad. Pese a que hasta el momento el actor no compartió imágenes de su estadía en las redes sociales, la gente sigue especulando sobre los posibles motivos de su visita. Cabe recordar que previamente, el productor y actor de 70 años y su hija Ella estuvieran en París para disfrutar de los Juegos Olímpicos . Esto fue constatado por él mismo en su perfil en la plataforma de Instagram, lo cual atrajo la atención de los fanáticos.