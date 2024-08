El nuevo look de Evangelina Anderson que sorprendió a sus seguidores: “Chau morena”

Desde hace un tiempo que Evangelina Anderson vive una época de cambios, junto a su familia. Durante el 2022, su esposo Martín Demichelis fue contratado por el club River Plate para convertirse en el entrenador del equipo de Nuñez. Así, la familia entera, junto a sus tres hijos - Bastián, Lola y Emma- debieron abandonar su vida en Alemania, donde residían hacía ya diez años, para emprender la mudanza a Argentina. En ese momento, Eva se mostró feliz por volver al país, pero le costó dejar a sus amigas más cercanas, que había conocido en el país europeo.

El cambio de color de pelo de Evangelina Anderson (Instagram)

En esta ocasión, a pocas semanas que Demichelis dejó sorpresivamente a River Plate y tuvo una interesante oferta profesional en México, a donde al parecer partió hace apenas unos días, la jurado de Los 8 Escalones dio varias muestras de su posible mudanza al país azteca. Con un sombrero típicamente mexicano y con canciones alusivas de ese lugar, la modelo se mostró en sus historias de Instagram sin dar más detalles.

El nuevo look de Evangelina Anderson (Instagram)

Este jueves volvió a mostrarse en su cuenta personal, pero esta vez con un renovado look en su cabello. Con el tema reversionado de los Guns N’ Roses, “Since I don´t have you” (”Desde que no te tengo”), la artista se fotografió mirando a la cámara de su celular con una inscripción que llamó la atención de sus seguidores: “Chau morena”. Cabe recordar que Eva había abandonado el rubio con el que se hizo famosa para pasar a tener la cabellera castaña oscura. En esta oportunidad, el color elegido tiene un tinte más cobrizo, y sin reflejos.

La nueva vida de la familia Demichelis

Así fue la despedida en familia de Martín Demichelis de River Plate junto a su esposa Evangelina Anderson y sus hijos (Instagram)

El entrenador de fútbol Martín Demichelis ha decidido asumir un nuevo desafío profesional en México, lo cual implica un cambio trascendental en la vida de su familia. Tanto el exfutbolista como su esposa, la modelo Evangelina Anderson, junto con sus hijos, están preparando su mudanza a tierras mexicanas para acompañarlo en su nueva etapa como técnico del Rayados de Monterrey.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la familia Demichelis y generó múltiples especulaciones, alimentadas en parte por publicaciones en las redes sociales. La propia Evangelina Anderson compartió una imagen en su cuenta de Instagram que despertó aún más rumores sobre la inminente mudanza. En dicha imagen, la modelo aparece con un sombrero mexicano, un gesto que se interpretó como una señal clara de la nueva dirección que tomará su vida familiar.

El detalle mexicano de Evangelina Anderson (Instagram)

Con 43 años, Demichelis enfrentará su segunda experiencia como director técnico fuera de Argentina, tras su sorpresiva salida de River Plate. La oferta recibida del club mexicano parece haber sido la más atractiva, ya que no dudó en aceptar el reto de liderar a los Rayados de Monterrey. Este cambio también supone un fin de ciclo en Argentina para Anderson, quien tenía varios proyectos en el país, incluidos su rol como panelista en el programa Los 8 Escalones por El Trece.

El ajuste de vida no es sencillo para ninguna de las partes involucradas. Por esos días, Evangelina etiquetó en sus redes sociales a dos amigas con el mensaje “Las extraño”, ante la posible idea de dejar su vida en Argentina. Este nuevo desafío profesional y personal de Demichelis implicaría dejar atrás su carrera para acompañar a su esposo en esta significativa aventura en un país diferente.

La mudanza a México representa, sin dudas, una nueva etapa para Martín Demichelis y su familia, quienes se enfrentarán a la tarea de adaptarse a una cultura y entorno totalmente nuevos.