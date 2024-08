Martín Demichelis se va a dirigir a México: la difícil decisión de Evangelina Anderson

La canción que la modelo le dedicó a su marido (Video: Instagram)

La vida de Evangelina Anderson y su familia sufrió un cambio radical de la noche a la mañana. Tras la salida anticipada de su marido Martín Demichelis de su cargo como director técnico en River Plate, el entrenador decidió poner las cartas en la mesa y definir un nuevo proyecto para su vida. La oferta de Rayados de Monterrey le fue la indicada y no se lo pensó dos veces a la hora de cerrar el trato con el conjunto mexicano. Ahora, sin nada que lo ligue a la Argentina, el exfutbolista está decidido a armar las valijas y dejar todo atrás. Pero parece que no lo hará solo, todo parece indicar que su esposa e hijos se suman a esta nueva etapa.

A sus 43 años, el cordobés iniciará su segunda experiencia como entrenador lejos de su tierra natal. La noticia impactó de lleno a sus fanáticos, en especial a los de su esposa, quien desembarcó en varios proyectos en el país, entre los que se destacan su participación como panelista en Los 8 Escalones (El Trece). La decisión de Martín también repercutió en su familia, ya que podría que seguirlo de cerca. El primer indicio de la futura mudanza del clan Demichelis quedó al descubierto gracias a una imagen que subió la modelo a sus historias de Instagram.

“Las extraño”, expresó en una imagen donde etiquetó a dos amigas. Sin embargo, el mensaje quedó en un segundo plano, ya que Evangelina se robó el protagonismo al lucir un típico sombrero mexicano rojo con detalles blancos en su cabeza. Este detalle fortaleció las versiones de la inminente llegada de la mujer del DT y sus hijos a tierras aztecas.

El sombrero mexicano que lució la actriz ante la cámara

Pero este no fue el único guiño que llamó la atención de sus seguidores, sino que luego le siguió una postal de la actriz junto a su pareja, a la cual le sumó el tema “Tú de qué vas” del cantante ítalo-venezolano Franco de Vita, que se caracteriza por sus baladas románticas. “Si me dieran a elegir una vez más te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo” decía ese fragmento que eligió para acompañar la foto y que revolucionó a la plataforma de Meta, ya que parecía tratarse de una nueva pista respecto a su futuro al lado de su esposo, tras concretar su próximo proyecto laboral.

La modelo y su familia en la despedida de Martín Demichelis de River (Instagram)

Cabe recordar que Anderson llevó adelante una gran reestructuración en la vida de sus hijos Bastián, Lola y Emma, quienes no solo tuvieron que cambiar de colegio, sino también formar nuevos vínculos afectivos, tras varios años viviendo en Alemania por el trabajo de su progenitor. A la hora de referirse a su traslado, ella le comentó a Intrusos (América): “Los chicos se adaptaron súper bien a la Argentina, ellos se adaptan muy rápido... Una por ahí tiene miedo de eso, porque ellos nunca vivieron acá y era como el cambio grande. Pero siempre se sintieron tan argentinos desde adentro. Uno nació en Alemania, las nenas en España y ellos se sienten argentinos”.

Además, el cariño que le tomó al conjunto del barrio porteño de Núñez se hizo notar por parte de la panelista. Luego de llevarse a cabo la despedida del entrenador ante los hinchas en su último partido, Evangelina no dudó en dejar en claro la angustia que sentía en ese momento. Con los sentimientos a flor de piel, la pareja del exfutbolista compartió una foto familiar, luciendo los colores del Millonario y le sumó un corazón rojo partido, el cual dejó en claro su estado anímico.