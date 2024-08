Marcela Tinayre: “Yo detesto a Alberto Fernández y a Fabiola Yañez” en referencia a la fiesta de cumpleaños que se realizó en pleno aislamiento en Olivos

Marcela Tinayre: "Detesto a Alberto y Fabiola"

Marcela Tinayre visitó “Ángel responde” el programa de Ángel de Brito por el canal de streaming Bondi, y fueron repasando juntos algunos temas, desde su vida privada hasta su opinión sobre algunos acontecimientos que tiene que ver con la política y la actualidad. De Brito le consultó sobre el escándalo entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez. Inmediatamente Marcela tomó la palabra y respondió sin filtro: “Yo detesto a Fabiola y Alberto por la fiesta. Yo enterré también a mi marido. Se lo llevaron un día. Estuvo internado una semana. Nunca más lo pude ver a mi esposo Marcos Gastaldi. Si bien tenía ya otro tipo de enfermedad y se murió y no me dejaron entrar, solo como un paria en un cementerio y después de eso sale a los cuatro días la fiesta de Olivos” reflexionó Tinayre.

Marcela Tinayre invitada por Ángel de Brito a Bondi

La hija de Mirtha Legrand fue tajante: “Quiero marcar bien esto. Sigo pensando lo peor de eso. Lo que hizo me parece espantoso, siniestro, agresivo, violento, lo que quiera. Pero ante el hecho de una mujer golpeada, no es que bajo la guardia de lo otro quiero que se sepa bien lo de la mujer golpeada. Muchas cosas. Uno se empieza a preguntar ella tampoco era una mujer cualquiera que se podía ir de la casa porque hubiese sido un escándalo nacional y además con miedo. No te sorprende que todo el mundo dice si se sabía, nadie lo dijo antes” cerró indignada al respecto.

Voy a ir con la peor de las ondas

Marcela Tinayre en Bondi contó de la famosa frase: "Voy a ir pero con la peor de las ondas"

Marcela Tinayre también contó los detalles detrás del audio que la convirtió en tendencia en redes sociales, y se convirtió en una frase de cabecera al estilo “Chiquita” Legrand.

Cuando le preguntaron sobre el audio viral, Tinayre explicó que todo comenzó con una llamada de Silvia Pesquera , productora del programa de su madre. Pesquera le pidió encarecidamente que asistiera al programa porque su madre debía salir esa misma noche desde Rosario. “Me llaman el viernes y me dicen ‘¿podés venir?’. Me llaman un último momento. Eso me enojó”, comentó la conductora.

Mirtha Legrand y Marcela Tinayre en una de las tantas salidas juntas

Sin pudor confesó que respondió a la solicitud con un tono irritado: “Voy a ir. Sí, voy a ir, pero ¿sabes qué? No me peino, no me maquillo. Y además voy con la peor de las ondas”.

Además, Marcela explicó cómo se filtra el audio. Contó que un productor amigo suyo en Rosario, quien ya no trabaja allí, fue el responsable de distribuirlo. A pesar de todo, adoptó un tono irónico y afirmó: “Me hizo un favor”.

En otro momento de la charla De Brito le preguntó a Tinayre si, siendo niña, se daba cuenta de la popularidad de su madre. “Me di cuenta de grande, en la filmación de ‘La Patota’, me acuerdo que nunca me llevaban a las filmaciones, y yo vi que la tiraban a mi mamá del tren, era chica, no lo podía creer” recordó Marcela.

Durante la entrevista, Tinayre también destacó la fuerte influencia que ejerció su padre, Daniel Tinayre, remarcó cómo él le enseñó que cualquier lugar de trabajo debía ser un espacio de alegría y satisfacción: “La influencia de papá fue fuerte, siempre me decía ‘donde se trabaja la gente tiene que estar contenta’ y para mí, es una regla” confesó la conductora.