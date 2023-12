Marcela Tinayre confesó cómo vive el amor en la actualidad y cómo lleva la maternidad: “Fui una mujer muy amada”

Marcela Tinayre habló de cómo vive el amor en la actualidad y cómo lleva la maternidad (Video: LAM, América)

Este martes Marcela Tinayre estuvo como invitada en LAM (América) y se confesó acerca de distintas cuestiones de su vida. “Soy bastante irónica para contestar y eso me sirve mucho con los noteros que son cada vez más geniales”, fue una de sus primeras respuestas acerca de su carácter y la relación que mantiene con la prensa. “Es cada vez más difícil contestarles por la información que tienen. Y la verdad es que me manejo bien. Nunca tuve un juicio y esas cosas, lo cual es un montón. Pero las admiro a ustedes por que dicen unas cosas que... ¡Guau!”, elogió a Ángel de Brito y sus “angelitas”.

“¿El corazón está jubilado?”, le preguntó de repente el conductor. “Nooo, yo nunca jubilo eso, por favor”, respondió Tinayre, rotunda. Sin embargo confesó no estar en pareja. “Yo tengo amigos. Novio novio, no, nada. Yo fui una mujer súper amada, he amado muchísimo también. Y todo lo que me gustaría tener es un gran compañero, como todas las mujeres decimos cuando estamos más grandes o que ya hemos vivido muchas cosas. Me encantaría alguien para ir al teatro... Para viajar no porque a mi me gusta dormir sola, jugar a las visitas me gusta. Y tener mi baño, mis cosas”, definió sobre su situación sentimental.

Además, dio un ejemplo de cómo encara este aspecto de su vida en la actualidad. “Salimos con unos amigos que somos tres parejas. Bueno, ‘tres parejas’... ¡Lo que se va dando! A todos nos gusta comer mucho y vamos descubriendo restaurantes. Pero restaurantes insólitos. A cada uno le regalé un libro con el nombre para que vayan anotando: tenemos que opinar desde la panera, las luces, el servicio, la calidad de la comida... ¡Todo! Yo quiero hacer un libro al final de restaurantes que aconseja gente común. El otro día iba con un amigo mío y otra pareja. Y la otra pareja se besaba. ‘Che, que venimos a comer, chicos, déjense de joder’, les decía. Se besaban, se tocaban, copita de vino, chuponazo. Entonces con mi amigo nos mirábamos. Y le dije: ‘Mirá, la verdad que yo con vos no quiero tener nada. Yo quiero divertirme’. Es una persona re inteligente, entonces conversamos mucho. Y vos sabés qué livianos nos sentimos los dos. Con esa persona no me dan ganas de besarme. Y no sabés lo bien que nos sentimos. Salimos abrazados, muertos de risa... Hay que decir las cosas, hay que decirlas. No hay que tener el prurito de: ‘Ay, no me va a llamar más’. ¡Qué importa si no me va a llamar más! Al contrario”, contó la hija de Mirtha Legrand.

Marcela Tinayre

“¿Cómo sos como mamá? ¿Estás muy encima de los chicos?”, preguntó luego de Brito a la madre de Nacho y Juana Viale, y Rocco Gastaldi. “Sí, soy una hinchapelotas...”, dijo Tinayre. “‘Mamá, ya tengo 41 años’, me dicen. Lo siento. A Rocco, por ejemplo, que tiene 21, le digo: ‘Te tocó esto’. No soy controladora, yo sigo de cerca y soy re mamá, re abuela. Pero re, eh”, amplió luego a la vez en que dijo no opinar acerca de si sus hijos salen de noche y consumen bebidas alcohólicas. “A medida en que crecieron lo que hago es decir: ‘Mirá, yo te voy a dar mi opinión, si querés tomala, si querés no’. Nunca más digo: ‘No hagas esto, no hagas lo otro’. Lo que hacía cuando ellos eran chicos, pero no lo hago nunca más”, dijo.

“Y además aprendí que yo quiero vivir más liviana en la vida. Disfrutar de muchas otras cosas y vivir más liviana. Relajada, sacarme de encima el formalismo que implica ser mamá, ser abuela. Vivo mucho más relajada. Yo crié hijos súper independientes, súper libres, sabiendo que las consecuencias en ellos iban a ser más pesadas, en todo caso. Jamás me metí en su intimidad”, agregó a continuación. Sin embargo confesó ser persistente con Nacho a la hora de cuestionarle que aun no es padre. “A él le hincho, únicamente. Le digo: ‘Me encantaría tener un chinito así como vos’. No tiene ganas de ser papá, todavía. Dice que ya tiene tres sobrinos que ama. A mí me encantaría tener un Nachito”, dijo entre risas.

Por último, definió el vínculo con cada uno de los tres. “Juana es muy parecida a mí, me llevo bárbaro con Nacho y Rocco es súper estudioso y ya quiere ser grande. Estudia Ingeniería y vivo sola con él. Esta mañana, por ejemplo, le cociné. Le hago cosas deliciosas porque tengo más tiempo. Le cociné para el mediodía y para la noche... ¡Pero se comió todo al mediodía!”, cerró, jocosa.

El emotivo posteo de Marcela Tinayre para recordar su boda con Marcos Gastaldi (Foto: Instagram)

En línea a lo expresado en LAM, minutos después de la nota, Marcela publicó en su cuenta de Instagram un particular recuerdo de Marcos Gastaldi, su último marido, quien falleció en julio de 2020. “Y de repente nos amamos y nos casamos. Se fue el árbol que plantamos y apareció esta imagen del amor que siempre nos tuvimos”, escribió Tinayre al pie de dos fotos que retratan el momento en que se casaron en la ciudad estadounidense de Miami en el año 2000, a tres años de haber iniciado su relación. La mención al árbol tiene que ver con el temporal que se desató en la madrugada del último domingo y por el cual se vio afectada, dado que su jardín sufrió algunos destrozos.