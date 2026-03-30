El efusivo grito de Morena Beltrán tras el golazo de Lucas Blondel en el triunfo de Huracán: la llamativa frase del defensor

La periodista festejó el tanto de su pareja en la Copa Argentina y el vídeo se viralizó en redes sociales

Lucas Blondel tuvo una larga espera para reencontrarse con el gol: lo logró vistiendo la camiseta de Huracán en un duelo clave por la Copa Argentina. En las tribunas, la periodista deportiva Morena Beltrán celebró el tanto de su pareja con un grito que llamó la atención de todos y se viralizó en redes.

El estadio Ciudad de Caseros fue testigo del enfrentamiento entre Huracán y Olimpo, correspondiente a los 32avos de final, que tuvo como protagonista inesperado al lateral derecho del Globo. El tanto que selló el triunfo no solo resultó decisivo en el marcador, sino que fue el primero de Blondel desde su llegada al club.

Morena Beltrán, reconocida figura de ESPN, fue captada por las cámaras celebrando el gol. El festejo incluyó un puño al aire y gestos de euforia que reflejan el alivio por el momento que atraviesa su pareja, tras varios meses sin sumar minutos en cancha. La secuencia no tardó en replicarse en redes sociales, donde muchos destacaron la complicidad de la pareja.

Huracán triunfó 2-1 ante Olimpo por los 32avos de final de la Copa Argentina

Huracán se adelantó en el marcador gracias a un tiro libre de Óscar Romero. Olimpo empató a los pocos minutos, pero en el segundo tiempo, Blondel sorprendió con un remate desde fuera del área que terminó en gol. El resultado permitió al equipo avanzar y ahora deberá enfrentar a Barracas Central en la próxima ronda.

El lateral derecho había llegado a Huracán a préstamo desde Boca Juniors, tras una inactividad de nueve meses en competencias oficiales. Su último partido en Primera División había sido en mayo de 2025. Durante ese tiempo, apenas disputó algunos encuentros en la Reserva de Boca y partidos preparatorios con la selección de Suiza.

En el ambiente deportivo se hablaba sobre la falta de oportunidades de Blondel en Boca, situación que Morena Beltrán había resumido con una frase contundente: “No tiene lugar”. El gol ante Olimpo significó para ambos mucho más que un simple tanto, simbolizó un nuevo comienzo y la posibilidad de recuperar confianza.

El volante analizó el triunfo ante Olimpo y su gol con la camiseta del Globo

Blondel fue elegido como figura del partido. En declaraciones posteriores, expresó: “Todavía no logro asimilarlo, pero así es la vida del futbolista. A veces te toca estar afuera un tiempo, lo importante es mantenerse preparado para cuando llega la oportunidad”.

El lateral también se mostró optimista sobre el futuro inmediato: “Agradecido a Huracán, estoy muy feliz y cómodo, estoy volviendo a sentirme jugador. Tenemos que seguir adelante, esto no termina acá”. En cuanto a la competencia, analizó: “Sabía que era un buen partido para agarrar confianza, con una victoria, sirve para lo anímico y es una linda Copa para mantenerse compitiendo”.

El episodio se produce en un contexto especial para la pareja. Durante el verano, ambos compartieron en redes sociales el video de la propuesta de casamiento, que tuvo lugar en un yate rodeados de amigos y familiares. Aunque aún no anunciaron la fecha de la boda, la relación continúa sumando capítulos.

El futbolista y la periodista se comprometieron

Respecto a lo futbolístico, Blondel sueña con disputar el Mundial de 2026 con la selección de Suiza, país que integrará el Grupo B junto a Qatar, Canadá y un equipo procedente del repechaje europeo. El cambio de club tiene también un trasfondo deportivo: sumar minutos y mostrarse para ser tenido en cuenta por el combinado europeo.

El dato más relevante del encuentro fue el regreso al gol del lateral tras más de dos años. La última vez que había marcado había sido cuando vestía la camiseta de Boca Juniors, el 10 de marzo de 2024. El tanto ante Olimpo no solo cortó esa racha, sino que lo posicionó como una alternativa válida para el entrenador Diego Martínez.