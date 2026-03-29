Escalofriante accidente múltiple en el Gran Premio de Estados Unidos de Moto2: 7 pilotos involucrados y dos hospitalizados

El Gran Premio de Estados Unidos de Moto2 dejó una de las imágenes más inquietantes de la temporada tras un choque múltiple que involucró a siete pilotos en la primera vuelta. La prueba, celebrada en el Circuito de las Américas, debió ser interrumpida de inmediato por la aparición de la bandera roja y la entrada urgente del equipo médico.

La secuencia de accidentes, apenas iniciada la carrera, comenzó con un toque entre Daniel Holgado y Joe Roberts en la primera curva que los dejó fuera de competencia de manera prematura. Poco después, la curva 11 se transformó en el epicentro de un incidente aún mayor. Alberto Ferrández, ubicado en el puesto 17, intentó adelantar a Sergio García. Al perder el control de su moto, Ferrández llegó demasiado rápido a la frenada y, sin poder evitarlo, embistió a varios rivales.

Escalofriante accidente en moto 2

El impacto de Ferrández arrastró al suelo a Filip Salac y Ángel Piqueras. A la caída se sumaron David Alonso, Collin Veijer, Daniel Muñoz y el propio Sergio García, elevando a siete la cifra total de pilotos involucrados en el accidente múltiple de la curva 11.

Los comisarios decidieron detener la carrera de inmediato. Los afectados fueron atendidos, todos conscientes, aunque Ferrández y Piqueras fueron trasladados al centro médico para una evaluación más detallada. La situación de Ángel Piqueras resultó la más delicada, ya que sufrió una fractura desplazada en el fémur de la pierna izquierda, según confirmó su jefe de equipo, Óscar Manzano, a DAZN.

En total, nueve motociclistas terminaron fuera de pista antes de completar la primera vuelta, producto de dos episodios distintos: el primero en la curva 1 y el segundo en la curva 11. Este choque múltiple generó una pausa obligada y motivó la reducción de la distancia original de la competencia, que se reanudó con solo 10 vueltas.

Manuel González quedó como nuevo líder del campeonato mundial de Moto2 (REUTERS/Adriano Machado)

Lo que ocurrió en la curva 11 generó preocupación inmediata entre equipos y espectadores. La maniobra descontrolada de Ferrández impactó directamente con Piqueras y Salac, mientras que las caídas sucesivas se extendieron a los restantes pilotos. La organización retrasó el procedimiento de salida para garantizar que la pista estuviera en condiciones y que el equipo médico estuviese listo. Esto permitió que los mecánicos tuvieran tiempo extra para poner a punto las motocicletas afectadas.

En el reinicio, la Dirección de Carrera impuso sanciones a algunos pilotos. Dani Holgado recibió una Long Lap Penalty por su responsabilidad en el contacto con Roberts. También fueron sancionados Barry Baltus y Dani Muñoz por maniobras inseguras. Por su parte, David Alonso logró reponerse tras el accidente, quien partió desde el puesto 17, consiguió escalar hasta la cuarta posición en la carrera reanudada.

David Alonso celebró su primera Pole Position en el Gran Premio de las Américas (crédito Aspar Team)

Al término de la jornada, Senna Agius se impuso en la competencia reducida, seguido de Celestino Vietti e Izan Guevara. Manuel González finalizó quinto y se ubicó como nuevo líder del campeonato, mientras Alonso completó una destacada actuación al quedar cuarto pese a las adversidades de la primera vuelta.

La próxima cita se vio afectada por la inestabilidad en Oriente Medio que obligó a la organización del Gran Premio de Qatar de MotoGP a modificar por completo su calendario. El evento, que debía celebrarse en abril, en el Circuito Internacional de Lusail, fue reprogramado para noviembre. Como consecuencia de este cambio, el siguiente compromiso por el campeonato será en España, donde el Circuito de Jerez albergará la competencia del 24 al 26 de abril.

Top 10 de los resultados de Moto2 en el Gran Premio de Estados Unidos (@MotoGP)