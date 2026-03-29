Opinión

La paz mundial depende de terminar con la dictadura de Irán, no de ganarle la guerra

El fin del régimen tiene como efecto la recuperación soberana de países y territorios en todo el mundo

Guardar
Manfiestantes iraníes exigen un cambio de régimen, durante una protesta en Suiza (REUTERS/Pierre Albouy)
Manfiestantes iraníes exigen un cambio de régimen, durante una protesta en Suiza (REUTERS/Pierre Albouy)

La guerra de Estados Unidos e Israel con Irán ya está ganada en términos militares con una fuerza iraní reducida a niveles de operación terrorista, pero estratégicamente la paz mundial depende de terminar con la dictadura teocrática. Si solo se gana la guerra sin acabar con el grupo criminal que somete a Irán, la amenaza contra la paz y seguridad internacional habrá sido simplemente demorada y en breve persistirá la agresión fanatizada que busca una guerra mundial.

Durante todo el siglo 21 y antes, la dictadura teocrática de Irán ha engañado y manipulado mientras desarrollaba una frenética carrera armamentista con objetivos nucleares. La búsqueda de poder nuclear por parte de los ayatolas no es defensiva ni disuasiva, es esencialmente agresiva por su concepción teológica, cultural y estratégica. Occidente y las democracias del mundo, han sido lentos y tardíos en entender esto y pagan el precio de la indefinición, de no identificar como enemigo a una contraparte que los tiene señalados como enemigos a eliminar desde que tomó el poder.

Mientras las democracias del mundo miden la confrontación con la dictadura iraní en bajas, precio del petróleo, variación de los mercados y duración del conflicto, el radicalismo de la dictadura teocrática lo mide en términos dogmáticos y confesionales. Irán es un estado teocrático que se define como una “república islámica” instalada luego del derrocamiento del Sha Mohammad Reza Pehlevi en 1979 con un “estado confesional musulmán” con su constitución que “define el orden social, económico y político del Estado en base al Chiismo de la escuela del pensamiento imamí”.

Racionalidad, mediciones económicas, previsiones de crecimiento y precios, mercados y reglas del mundo capitalista globalizado versus el fanatismo teocrático desalmado que ejerce terrorismo de Estado contra su pueblo y organiza, promueve y sostiene terrorismo global, guerra híbrida y toda forma de desarticulación de quienes piensen diferente. No es una buena ecuación.

En estas condiciones, la dictadura de Irán se ha convertido en Jefe de las dictaduras a nivel global, subordinando a Rusia al sostenerla en su invasión a Ucrania, manipulando dependencia petrolera a China, penetrando África, operando terrorismo en Oriente Medio y usando como sus plataformas a las dictaduras del socialismo del siglo 21 o castrochavismo de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y sus gobiernos para dictatoriales en las Américas. La prueba de esa jefatura es la subordinación de todos esos satélites a la sobrevivencia teocrática en este momento.

Si termina la dictadura de Irán terminará también la invasión de Rusia a Ucrania porque el fin de este centro de terrorismo dogmático mundial acaba con el soporte a proyectos violentos destinados a la perturbación de la paz. Fundamentalmente termina la posibilidad de una tercera guerra mundial porque mientras el ámbito de la democracia y la libertad es la paz, el fundamentalismo se hace fuerte en la violencia, el ensangrentamiento y la guerra. Lo duro es que para neutralizar este peligro hay que usar la fuerza.

Lo que está pasando con las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra la dictadura de Irán, además de un proceso inevitable de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, es la urgente liberación del pueblo iraní que sometido a terrorismo de Estado no tiene ninguna posibilidad de liberarse por sí solo.

Mientras las democracias occidentales negociaban y trataban de controlar el crecimiento nuclear de Irán, la dictadura teocrática se convertía en centro de fabricación y desarrollo de misiles, drones, guerra híbrida, sostenimiento terrorista y más, expandiéndose con penetración y guerra cultural en Europa, con presencia física, religiosa y militar en las Américas por medio de las dictaduras del socialismo del siglo 21 que bajo mando de Cuba entregaron posesiones en Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y más.

La terminación de la dictadura de Irán tiene como efecto la recuperación soberana de países y territorios en todo el mundo que incluye la penetración en la política interna de los Estados Unidos. Es muy fácil usar la libertad en democracia para envenenar y atacar a la libertad y la democracia y esa es la experticia que la dictadura iraní perpetra, y que debe cesar.

La acción de Estados Unidos e Israel es de beneficio global y muchas democracias del mundo están mal y tarde en su posicionamiento estratégico.

El “Estrecho de Omán” se ha convertido en el mecanismo de extorsión que las democracias deberían convertir en una “zona bajo control y administración internacional” mientras el pueblo de Irán recupere su libertad y democracia. Cuanto antes lo entiendan y operen será mejor para el mundo.

Acuerdos que permitan la sobrevivencia del régimen criminal y dictatorial en Irán solo traerán problemas mas graves en el corto plazo, con más costos de vidas, precios, mercado y libertad en el mediano y largo plazo.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

Temas Relacionados

IránGuerra en IránGuerra en Medio OrienteEstados UnidosIsrael

Últimas Noticias

Guerra de Irán: Ormuz lo cambió todo

El éxito iraní en bloquear el petróleo y el gas que salen del Estrecho se instaló para cambiar la forma como se desarrollaba la guerra y cómo era percibida

Guerra de Irán: Ormuz lo cambió todo

La venganza de China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Nuevamente queda comprobado. Beijing no tiene amigos, solo peones geopolíticos y comerciales. Los chantajes e intimidación del imperio comunista son cada vez más feroces y frecuentes

La venganza de China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

La ausencia de Maduro es absoluta

El artículo 233 de la Constitución de Venezuela es claro. Cuando el Presidente no puede ejercer el cargo de forma definitiva, corresponde declarar la falta absoluta y convocar elecciones. No es opcional. Es un mandato

La ausencia de Maduro es absoluta

La gran estrategia energética de Estados Unidos

Quien controla el sistema monetario y el suministro energético simultáneamente controla la infraestructura de computación que determina qué civilización construye primero la superinteligencia artificial

La gran estrategia energética de Estados Unidos

La izquierda caviar y su parque temático cubano

La visita de Pablo Iglesias, Jeremy Corbyn y otros dirigentes progresistas a un hotel de lujo en La Habana, propiedad del holding militar castrista, sintetiza la contradicción irresoluble de una izquierda que abraza regímenes que oprime a los mismos pueblos que dice defender

La izquierda caviar y su parque temático cubano
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ejército peruano activa sus drones para atender emergencia por desborde del río Sanquirhuato en Ayacucho

Ejército peruano activa sus drones para atender emergencia por desborde del río Sanquirhuato en Ayacucho

Blessd y Manuela QM desatan rumores de reconciliación tras la publicación de una fotografía en su histórico concierto en Medellín

Autorizaron el regreso de los vecinos a la torre evacuada por un derrumbe en Parque Patricios

Horacio Marín: “YPF siente orgullo de que un presidente de la Nación se ponga el mameluco”

Semana Santa 2026: cuál es la ciudad colonial de México considerada como la más bella de América Latina

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Autoridades incautan más de dos millones de litros de hidrocarburos en el norte de México

Sinner conquista Miami sin perder un set y logra el 'Sunshine Double'

La Policía de Israel anuncia la aprobación de un "plan de oración limitado" en la iglesia del Santo Sepulcro

Católicos de América Latina piden en el Domingo de Ramos terminar guerras e injusticias

Abatido en Australia tras siete meses prófugo el autor del tiroteo que mató a dos policías

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Arnold Schwarzenegger obtiene tres primeros lugares en su debut como fisicoculturista

El hijo de Arnold Schwarzenegger obtiene tres primeros lugares en su debut como fisicoculturista

Uma Thurman revela por qué disfruta ser villana y heroína

Tim Curry revela uno de sus mayores arrepentimientos en su carrera: “Lo deseé con todas mis fuerzas”

Tony Dalton y su retorno al multiverso Marvel: “¿Qué más puedes pedir como actor? Es una gran experiencia"

Kim Novak critica la elección de Sydney Sweeney para su biopic: “Fue totalmente inadecuado escogerla para representarme”