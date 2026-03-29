Economía

Horacio Marín: “YPF siente orgullo de que un presidente de la Nación se ponga el mameluco”

El presidente y CEO de YPF habló tras el revés judicial que evitó una condena millonaria contra el país y defendió al presidente Javier Milei frente a las críticas de Axel Kicillof

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Horacio Marin - CERAWeek by S&P Global, el encuentro que marca el rumbo del petróleo en el mundo - YPF - Houston - New york
Nacho Films

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se refirió al revés judicial que evitó una condena millonaria contra la Argentina por la expropiación de la petrolera y, al mismo tiempo, defendió al presidente Javier Milei frente a las críticas del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“La primera vez que me reuní con el abogado me dijo que si perdíamos, YPF dejaba de existir, porque no somos el Estado. Perder este juicio hubiera sido terrible”, señaló durante la entrevista en La Nación Más.

El directivo recordó que la condena inicial ascendía a USD 16.000 millones, cifra que superaba los USD 18.000 millones al sumar los intereses acumulados desde 2013. Se trataba de uno de los dos juicios abiertos tras la expropiación de 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Según detalló, YPF logró revertir la situación en ambas instancias, mientras que la condena original contra el Estado también fue anulada por la Corte de Apelaciones.

Durante la entrevista, el presidente de YPF expresó su reconocimiento al presidente Javier Milei y al equipo que llevó adelante la defensa judicial, entre ellos la procuradora del Tesoro María Ibarzábal Murphy, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo, entre otros funcionarios públicos. Según afirmó, incluso los propios abogados consideraban que las posibilidades de éxito eran muy bajas.

Para Marín, el fallo representa un punto de inflexión no solo para la empresa, sino también para el país. En ese sentido, sostuvo que el origen del conflicto estuvo en la forma en que se llevó adelante la expropiación en 2012, que calificó como una “violación al derecho de propiedad”.

“Que la Argentina tuviera que pagar USD 18.000 millones, en un momento en el que el país está despegando y el Gobierno Nacional está haciendo un trabajo extraordinario, iba a ser muy complejo. Esto despeja el camino y seguramente habrá más inversiones”, resumió Marín.

Qué dijo Axel Kicillof sobre Milei e YPF

Consultado por los comentarios del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien había cuestionado al presidente Milei por utilizar el mameluco de YPF en actividades vinculadas al sector energético, el titular de la petrolera rechazó esa crítica y defendió el gesto del presidente. “La gente de YPF siente orgullo de que un presidente de la Nación se ponga el mameluco, que es justamente la vestimenta del hacer, de los que están en los pozos. Es un gran acto del presidente, es honorable y de una humildad impresionante”, afirmó.

Javier Milei mameluco YPF Vaca Muerta

Además, agregó que, incluso desde una mirada empresarial, la imagen del presidente con la indumentaria de la compañía funciona como una fuerte señal positiva para la empresa.

Apertura e inversiones en Vaca Muerta

Durante la entrevista en La Cornisa, Marín también se refirió al rol del Gobierno en el desarrollo del sector energético y al impacto de las políticas económicas en la inversión. Según explicó, la apertura a los mercados y el nuevo esquema de incentivos está generando un cambio profundo en la industria.

En particular, destacó el impacto que el nuevo marco económico tiene sobre el desarrollo de Vaca Muerta, que requiere grandes niveles de inversión extranjera. Según sostuvo, “el desarrollo completo de Vaca Muerta solo se puede completar en un ambiente de negocios como tiene actualmente la Argentina; se necesita mucha inversión extranjera”.

Consultado sobre las declaraciones de Axel Kicillof respecto del crecimiento de la producción, Marín rechazó la idea de que el desarrollo actual sea consecuencia directa de gestiones anteriores y aseguró que la producción de petróleo había caído durante años hasta tocar un piso, para recién ahora comenzar a recuperarse. Para 2032, el empresario señaló que la industria podría exportar alrededor de USD 45.000 millones, una cifra superior a lo que hoy liquida el campo.

“Ya había cambiado muchísimo desde el cambio de gobierno”, dijo Marín respecto al apetito internacional de invertir en el país. “Estamos hablando de las empresas mas grandes del mundo, ya vinieron incluso empresas americanas”, destacó.

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