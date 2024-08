Los 8 Escalones: Guido Kaczka recordó cómo fue el momento previo a pedirle casamiento a su esposa

Guido Kaczka recordo la previa a pedirle casamiento a su esposa (Video: El Trece)

Los 8 Escalones (El Trece) da lugar a un sinfín de anécdotas que llegan a sacar la fibra más sensible de los televidentes. Si bien la mayoría provienen de los participantes que prueban su suerte en el certamen, en esta oportunidad fue el propio Guido Kaczka quien emocionó con su relato en la pantalla chica. Gracias a la anécdota de uno de los concursantes, el conductor aprovechó para recordar el momento previo a pedirle matrimonio a su esposa, Soledad Rodríguez.

Durante los primeros minutos de programa, Guido le consultó a uno de los jugadores cuál era su profesión. Inmediatamente, el muchacho mencionó ser comerciante y comentó la zona donde trabaja. Acto seguido, Kaczka le preguntó para qué iba a utilizar el premio millonario. Sin dudarlo, el joven, llamado Gastón, respondió: “Una propuesta de casamiento, la mejor del mundo. Compré la alianza hace poco, se está enterando ahora, en este momento, Milagros”. “Ah, ¿ahora por El Trece?”, comentó asombrado, ante la anécdota del concursante. “La compré hace poco, pero no me animé a dárselo y aprovecho este programa si gano para hacerle la propuesta en un lugar lindo, soñado. Se está enterando ahora”, continuó el joven.

Gastón, el competidor que esperaba realizarle una gran propuesta a su novia

“Pero, ¿la alianza la tenés?”, preguntó Guido al terminar de escuchar su relato. “Mes, mes y medio”, indicó el competidor, lo cual dio lugar a que el conductor le pida más detalles. “¿Y la fecha?”, aventuró el animador, quien dejó al descubierto su emoción por el comerciante. Por su parte, este le explicó que lo tenía decidido: “Primero me tiene que decir que sí. Por eso la propuesta...”.

Al escuchar al participante, el conductor rememoró cómo fue el día que le pidió matrimonio a su pareja. “Mi hijo más grande me preguntó, yo le iba a proponer matrimonio a Sole”, siguió Guido al contar su propia experiencia. “Yo estaba preparando todo, le conté, salgo, y me dice ‘¡papá, papá! Antes de que vayas, ¿y si te dice que no?’. Ahí caí en la cuenta, uno va convencido del ‘sí’, pero te puede pasar. No Gastón, te va a decir que sí”, aseguró el comunicador.

“Espero...”, atinó a responder, en medio de un estado de nerviosismo por saber cuál podría ser la actitud de su novia ante la propuesta que esperaba realizarle con el premio millonario.

El llamado de atención del conductor

Guido le puso freno a un competidor en plena emisión (Video: los 8 Escalones - El Trece)

Tan solo unos días atrás, Guido protagonizó un tenso momento al ver la trampa que quiso hacer un participante. El incidente se dio a pocos minutos de iniciar el ciclo, cuando un competidor tenía que elegir entre las temáticas de las preguntas. “Santiago, elegí, ¿hay una que no querés que te toque?”, le dijo el animador mientras esperaba.

A la hora de seleccionar una de las fichas, el joven cometió un error que atentó contra las normas del certamen: dio vuelta la elegida y leyó las respuestas escritas en ella. Este acto no pasó desapercibido por Kaczka, quien lo dejó en evidencia: “No, la miraste, esa no podés usar, porque la miraste”.

“Era al revés”, expresó, entre risas nerviosas, el competidor mientras le explicaban que no debía ver el contenido de las tarjetas. Acto seguido, se lo instó a tomar otra de estas y le indicó de manera tajante: “Esta ya no, vos dámela”. El traspié quedó como una anécdota en la emisión, ya que luego fue olvidado y el jugador logró llevarse el gran premio de esa noche.