Ricky Maravilla enfrentó rumores acerca de que no le funciona el sistema de reconocimiento facial de su teléfono celular

En el programa Gossip de Net TV hicieron circular la polémica versión de que el sistema de reconocimiento facial del celular de Ricky Maravilla no identificaba su rostro (Video/NetTV)

Este miércoles, al aire del programa Gossip (Net TV) el cual conduce la periodista de espectáculos, Pilar Smith, surgió la versión de que Ricky Maravilla habría iniciado un reclamo en un banco debido a que el sistema de reconocimiento facial de su teléfono celular no identificaba su rostro y, por este motivo, se le habría bloqueado su cuenta de una reconocida billetera virtual.

“Me llega mucha información de gente que nos está viendo en estos momentos que aseguran que Ricky Maravilla quiso hacer reconocimiento facial de la cuenta de Mercado Pago y no lo reconoció. Y se quedó sin cuenta. Esto es información en serio que me está llegando”, dijo la conductora al aire mientras en el estudio estallaron un par de carcajadas. “¿Por qué se están riendo?”, preguntó Smith. En el piso estaba de invitada la cantante Taky Natalí, quien había sido pareja del intérprete de “Qué tendrá ese petiso”.

“Me están hablando del lugar donde él está haciendo la denuncia, que estaba una amiga mía. Ricky Maravilla estaba haciendo el reclamo porque se quedó si cuenta de Mercado Pago. Tiene bloqueada la cuenta”, insistía Smith con la información, mientras leía los mensajes que le llegaban a su teléfono celular al aire. “Uno de los empleados, aparentemente lo contuvo porque estaba mal. Dicen que además estaba mal porque la gente en la calle ya no lo reconoce”, se burló la conductora.

“Me está escribiendo la empleada del lugar donde él hizo el reclamo. La chica que le está tomando el reclamo dice que figura a nombre de Luis Ricardo Aguirre, que es Ricky Maravilla... Hizo el reclamo en el Banco Provincia de Corrientes y Medrano por el tema de que no le reconoce la cara Mercado Pago”, cerró Smith con el tema y rápidamente se viralizó una captura del programa con el graph: “Terrible: a Ricky no le funciona el reconocimiento facial”, junto con una foto que meses atrás también había dado que hablar por un supuesto cambio en el rostro del cantante.

Una captura del programa con el graph se hizo viral en cuestión de segundos (Foto/@LeoAriasPrensa)

En ese contexto, Teleshow se contactó con Ricky Maravilla para obtener su testimonio. “Nada que ver, no era yo. Hace tiempo que no voy a un banco”, le dijo a este medio, consultado por este hecho. “No soy yo, será otro Ricky. No estuve en ningún banco en estos días”, reafirmó.

Un rato más tarde, el cantante salteño le envió un mensaje a este medio tratando de encontrarle una explicación a este rumor. “Estuve pensando y ya sé quién está detrás de todo esto y me lo endosan a mí. Es Taky Natalí, tengo pruebas, yo tengo la culpa por haber creado el monstruo”, dijo Maravilla, indignado con la versión que podría haber llegado de boca de su expareja.

Acto seguido, reenvió una antigua historia de Instagram en donde se la ve a Natalí a punto de salir al aire de Bendita (El Nueve) y bromeando con las panelistas del programa que conduce Beto Casella. “No se toquen mucho la cara porque después no te reconoce el Mercado Pago. ¡No puedo verificar mi cuenta de Instagram!”, decía la también bailarina.

El video de Ricky Maravilla que revolucionó las redes sociales

A comienzos de julio, Maravilla asistió al programa La Cúpula Musical, conducido por Karina Ranni, exintegrante del grupo Las Primas. Allí grabaron el anuncio de una nota que saldría días más tarde. El video fue comentado por muchos usuarios en Twitter y surgieron todo tipo de comentarios porque el rostro de Ricky se veía distinto. Aunque era notorio que se grabaron con un filtro de Instagram, se especuló con que el cantante había usado bótox e incluso se habría sometido a una cirugía para lucir más joven.

“Nada que ver, no me hice ningún retoque estético. Lo que pasó es que pusieron un filtro y surgieron todo tipo de comentarios. Desde esta mañana está sonando mi teléfono, pero nada que ver”, le dijo Maravilla a Teleshow en aquel momento. “¡Estoy muy bien! Cuando te ven bien te tratan y cuando te ven mal te maltratan, estoy bárbaro. Es lo que puedo decir… A veces en los canales de televisión algún maquillaje te ponen y eso es muy superficial, les envío fotos de mi estado actual para que vean cómo estoy sin filtro”, explicó con humor el cantante tropical, tratando de utilizar, aunque con errores, la frase que utiliza Mirtha Legrand en el cierre de sus programas.