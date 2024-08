Playlist, el ciclo que da voz a los artistas emergentes: hoy, Yami Safdie y la importancia de jugársela por un sueño

Playlist Capítulo N° 12 - Yami Safdie

De hacer covers para su canal de YouTube a estar pegada con canciones propias para empezar a pararse entre las nuevas exponentes del pop femenino hecho en Argentina. El camino de Yami Safdie —protagonista de un nuevo episodio de Playlist, el ciclo audiovisual en el que Infobae busca darle espacio a los artistas emergentes— viene en ascenso y contando oyentes de a millones. Después de una serie de singles con los que ganó visibilidad (“Caminar Sola”, “FC”) e incluso colar un viral en TikTok con “De nada”, en 2022 editó su álbum debut titulado Dije que no me iba a enamorar (2022).

Yami nació en 1997 en el seno de una familia tipo (mamá, papá y hermano menor) en la que nadie se dedica a ser artista. Y como muchas de su generación, su infancia estuvo marcada por la banda sonora de las películas de Disney. De preadolescente se hizo fan de los Jonas Brothers y, en paralelo a ese momento, asistía a clases de comedia musical. De más grande también estudió música en un conservatorio. Cuando tenía 15 años subió su primer video a YouTube, cantando en la playa con una amiga, y pegó 100 mil reproducciones. Ese fue su primera gran exposición, algo que hoy ya vive con suma naturalidad.

“Yo soy muy nerd, me gusta mucho estudiar. Desde los 3 años yo ya cantaba: mi mamá decía que las maestras notaban que no era tan común que una nena se sepa todas las canciones y cante todo el día. Me fluía desde siempre”, contó Safdie a Teleshow, quien además es licenciada en Artes Escénicas. Y siguió:

María Figueiras: —Y el apoyo de la familia siempre es fundamental...

Yami Safdie: —Sí, yo estoy realmente muy agradecida, tuve mucha suerte con la familia que me tocó. Ellos veían que era lo que a mí me gustaba y me apoyaron. También me acompañaban a castings y todo... Obviamente, cuando estaba terminando el colegio aparecieron esos miedos típicos de los padres del tipo: “¿De qué vas a vivir? Bueno, capaz un plan B”... Pero siempre me apoyaron un montón y todavía lo siguen haciendo. Mi viejo trabaja conmigo en la parte legal y las finanzas, mi mamá me hace la ropa.

Caminar Sola - Yami Safdie

María Figueiras: —¿Te acordás cuál fue el mayor desafío que tuviste?

Yami Safdie: —¿De toda mi carrera? Y yo creo que fue cuando tuve que tomar la decisión de jugármela y empezar en serio. A mí me gustaba cantar y quería dedicarme a eso, pero no lo hacía del todo. Lo primero que hice cuando terminé el colegio fue anotarme en producción de espectáculos, que tenía algo que ver, pero no era exactamente lo que quería. Entonces yo estaba estudiando eso, pero no me sentía feliz. “Yo no quiero estar atrás del escenario, yo quiero estar arriba”, pensaba. Y un día tuve que sincerarme conmigo misma y cambié de carrera, empecé a subir contenido a las redes, me lo empecé a tomar en serio y ahí es como que cambió todo.

María Figueiras: —¿Cómo te sentís hoy en día con todo?

Yami Safdie: —Bien, feliz. También siento que queda un montón de camino por recorrer, pero miro hacia atrás y digo: “Guau, logramos un montón de cosas”. Fueron muchos años de estudiar y de subir TikToks todos los días, que parece una boludez, pero era trabajo. También a veces subís un video que no lo ve nadie y te sentís desmotivado, pero tenés que seguir, seguir, seguir, sacar canciones. Y de a poco todo se fue dando. Hoy estoy viviendo la vida que soñé siempre.

María Figueiras: —¿Cómo te llevás con exponer tus sentimientos en una canción?

Yami Safdie: —Me gusta. Lo disfruto. Al principio me costaba un poco porque son como un diario íntimo. Realmente mis canciones son casi todas 100% reales. Al principio te estás abriendo un poco, pero ahora me encanta. Y cuanto más sinceras son, más me gusta, porque ahí es donde más fácil llegás al otro, porque todos vivimos cosas más o menos parecidas, creo. Entonces, cuando escuchás una canción de algo que me pasó a mí, capaz decís: “Ay, a mí también”. Y eso para mí es lo más lindo de la música.

En 2023, Yami Safdie fue telonera de Luis Miguel en los shows que el cantante dio en Buenos Aires (Foto/Gentileza Prensa)

María Figueiras: —¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Tenés algún ritual por detrás? ¿Qué importancia le das al feedback de tus seguidores?

Yami Safdie: —Me gusta subir ideas de canciones que no están terminadas, es algo que no se estila tanto, no es tan común, pero es algo que me gusta hacer a mí. Cuando escribo algo que me gusta mucho, digo: “Esto lo tengo que subir ya”. Si veo que mucha gente conectó y lo disfruta, obviamente me voy a apurar para sacar ese tema lo antes posible. Si veo que capaz no tanto, si a mí me encanta la voy a sacar igual, pero capaz con menos apuro. O la meto en un disco. Me gusta usar como termómetro lo que mis fans quieren y me piden. Con respecto al proceso creativo, me encierro en un estudio chiquitito que tengo en mi casa, agarro un instrumento, que puede ser el piano o la guitarra, o pongo un beat de Internet, y me pongo a fluir en ese momento, a ver qué tengo ganas de decir.

María Figueiras: —¿Qué tan importante es para vos transmitir autenticidad?

Yami Safdie: —Para mí es todo y es lo que hizo un quiebre en mi carrera, también. Esta canción “De nada”, que fue la primera que se hizo viral, fue cuando realmente no me puse ninguna traba, no quise parecerme a nadie. Estaba enojada ese día con mi ex y escribí una canción desde lo más sincero y hasta con un toque divertido, irónico, sin querer ser solemne ni nada de eso. Y ahí es donde pasó eso que te decía antes, que la gente más conectó y vibraron con eso. De hecho, hace poco volví a hablar con mi ex, con quien tenemos la mejor, ahora ya pasó mucho tiempo, y él se caga de risa también. Y me dijo: “Está muy buena tu música, es un poco cruel, pero está buenísima, te felicito”. Para mí ser auténtica es todo, pero no solo en mi caso, sino en todos los artistas que escucho. Yo creo que se siente cuando son sinceros.

María Figueiras: —¿Te sentís acompañada por los nuevos artistas que hay?

Yami Safdie: —Re sí, estoy contenta, la verdad. Creo que es una escena supergenerosa la que se armó en Argentina. También llevó un tiempo darme a conocer, pero una vez que los empecé a conocer a todos, son todos superbuena onda y creo que también por eso todos están en el lugar que están. Yo creo que es difícil ser exitoso si no sos buena gente.

María Figueiras: —¿Qué consejos le darías a la gente que está arrancando?

Yami Safdie: —Les diría que sean auténticos, que exploren, que busquen lo que realmente tienen adentro, porque todos tenemos algo único con lo que venimos.