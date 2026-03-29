Las alertas de marineros atrapados en el estrecho de Ormuz generaron caos y preocupación en el Golfo Pérsico

Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, el 11 de marzo de 2026 (REUTERS/Colaborador)

Las líneas de ayuda para marineros afirmaron estar desbordadas de mensajes de tripulaciones atrapadas en el Golfo Pérsico por la guerra en Medio Oriente, que buscan desesperadamente la repatriación, una indemnización y suministros a bordo.

“Les escribo para informarles con urgencia que nuestro buque se enfrenta actualmente a una situación crítica en lo que respecta a las provisiones y al estado de salud de un miembro de la tripulación”, decía un correo electrónico enviado por un marino el 24 de marzo al equipo de apoyo a la gente de mar de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF).

“Se requiere un suministro inmediato de alimentos, agua potable y artículos de primera necesidad para mantener a la tripulación”, decía el mensaje enviado a la línea de ayuda del equipo.

La ITF declaró haber recibido más de 1.000 correos electrónicos y mensajes de marineros atrapados en el estrecho de Ormuz y la región circundante desde que estalló la guerra con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.

Ataques con bombas

Algunos intentaron aclarar cuáles son sus derechos mientras navegan por una zona de guerra, mientras que otros enviaron vídeos de bombardeos que caían cerca de su barco y pidieron ayuda a la federación para desembarcar, según documentos de la ITF a los que tuvo acceso la agencia AFP.

“Es una situación extraordinaria, hay mucho pánico”, dijo a la AFP Mohamed Arrachedi, coordinador de la red de la ITF para el mundo árabe e Irán, encargado de atender las solicitudes de los marineros de la región, describiendo la situación como “realmente impactante”.

Un buque cisterna de gas licuado de petróleo (GLP) anclado mientras el tráfico marítimo se reduce en el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Shinas, Omán, 11 de marzo de 2026 (REUTERS/Benoit Tessier/Archivo)

“Recibo llamadas de marineros a las dos o las tres de la madrugada. Me llaman en cuanto tienen acceso a internet”, declaró Arrachedi el miércoles por teléfono desde España.

“Un marinero llamó presa del pánico, diciendo: ‘Estamos aquí siendo bombardeados. No queremos morir. Por favor, ayúdeme, señor. Por favor, sáquenos de aquí’”.

Según la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo de la ONU para la seguridad marítima, unos 20.000 marineros se encuentran actualmente atrapados en el Golfo Pérsico, y al menos ocho marineros o estibadores murieron en incidentes en la región desde el 28 de febrero.

Toda la correspondencia se compartió con la AFP bajo condición de anonimato, ya que la línea de ayuda garantiza la confidencialidad a los marineros.

Derechos en zonas de guerra

El Foro Internacional de Negociación (IBF, por sus siglas en inglés), organismo mundial que representa a los trabajadores marítimos, ha declarado la zona de guerra.

Esto normalmente otorga a los marineros derechos excepcionales, incluida la repatriación a cargo de la empresa y el doble de sueldo para aquellos que trabajan en buques cubiertos por los acuerdos de la IBF; alrededor de 15.000 buques en todo el mundo, según la ITF.

A pesar de ello, muchos marineros, especialmente los que trabajan en barcos que no cuentan con este tipo de acuerdos laborales, están denunciando dificultades para ser repatriados.

En un correo electrónico enviado a la ITF el 18 de marzo, un marinero afirmó que el operador del barco estaba ignorando las peticiones de la tripulación para abandonar la zona, argumentando que no había vuelos desde Irak y negándose a ofrecer rutas alternativas.

FOTO DE ARCHIVO: El petrolero Callisto anclado en el Estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Mascate, Omán, el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo/File Photo

“Nos obligan a seguir realizando operaciones de carga y de transbordo de buque a buque, incluso cuando expresamos nuestra preocupación por nuestra seguridad y nos encontramos en una zona de guerra. Nos mantienen en una situación sin opciones”, se lee en el correo electrónico al que tuvo acceso la AFP.

La Red Internacional de Bienestar y Asistencia a la Gente de Mar (ISWAN, por sus siglas en inglés), otra organización que gestiona una línea de ayuda, declaró el miércoles a la AFP que había observado “un aumento del 15 al 20% en las llamadas y los mensajes” desde el inicio de la guerra, y que un tercio de estos se relacionaban con dificultades para la repatriación.

16 dólares al día

Otra preocupación importante es la compensación.

“Alrededor del 50% de los correos electrónicos que recibimos se refieren a pagos”, dijo a la AFP Lucian Craciun, uno de los cinco miembros del equipo de soporte de la ITF que procesa las solicitudes en la sede de la organización en Londres.

Según explicó, muchos marineros optan por permanecer a bordo a pesar de las peligrosas condiciones porque no pueden permitirse el lujo de marcharse.

Un correo electrónico procedía de un marinero que preguntaba si su salario pasaría de 16 dólares al día a 32 dólares por encontrarse en una zona de guerra designada.

La ITF afirma que esos salarios tan bajos indican que los armadores no tienen convenios laborales que garanticen una remuneración digna.

El estrecho de Ormuz

Según el equipo de apoyo, los marineros que trabajan bajo este tipo de acuerdos corren un riesgo especial porque sus contratos a menudo no cubren las operaciones en zonas de guerra, y los armadores tienden a no responder a las solicitudes de organizaciones como la ITF.

Cuando eso sucede, la ITF se pone en contacto con los estados de abanderamiento y, si eso no funciona, con la autoridad portuaria del estado donde se encuentra el buque.

Arrachedi afirmó que muchos casos similares en el Golfo aún no se han resuelto, y que los marineros esperan desesperadamente respuestas de los operadores.

(AFP)