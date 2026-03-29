Crimen y Justicia

Una nena de 10 años fue a visitar a su mamá y terminó brutalmente golpeada por su padrastro: quedó internada

El acusado se había dado a la fuga del domicilio donde ocurrieron los hechos, pero fue atrapado en otro barrio cercano

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El acusado fue trasladado a la dependencia policial (Gentileza: Diario Chaco)
El acusado fue trasladado a la dependencia policial (Gentileza: Diario Chaco)

Con solo 10 años, una nena oriunda de Chaco fue rescatada por una vecina, luego de que lograra escapar de la casa de su madre en la localidad de Saenz Peña. La menor había ido de visita, pero su padrastro la golpeó de forma tan violenta que tuvo que ser internada en un hospital local.

Todo ocurrió el viernes por la noche, en una vivienda ubicada sobre la calle Quinta al 200, en el barrio San Cayetano. Pasadas las 22:10 horas, una patrulla de la Comisaría Quinta se presentó en la propiedad, después de que la víctima lograra pedir auxilio a una vecina, quien dio aviso a las autoridades.

Según trascendió, la nena se encontraba a cargo de su abuela desde que nació, pero este fin de semana había ido a la casa de su madre de visita. No obstante, vivió un infierno producto de que la pareja de su madre, un hombre de 20 años, la agrediera físicamente.

Luego de haber aguantado los golpes, la menor logró escaparse e ir en busca de ayuda a la casa de una vecina. De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, la mujer reportó que la víctima tenía lesiones visibles en el rostro y en los miembros superiores e inferiores. Asimismo, la abuela radicó la denuncia correspondiente.

hospital 4 de junio dr ramon carrillo, de la localidad de sáenz peña, provincia de Chaco
La menor permanece internada bajo observación (Gentileza: Diario Chaco)

Mientras que la pequeña fue llevada hacia la Guardia de Emergencia Pediátrica, los agentes de la Unidad de Protección Integral (U. P. I.) activaron un protocolo para dar con el paradero del agresor. Finalmente, lograron detenerlo en las inmediaciones del barrio Ex Aeroclub y lo trasladaron a la dependencia policial para continuar con las actuaciones judiciales.

Detuvieron a un hombre que golpeó e intentó abusar sexualmente de su ex pareja en Chaco

Una intervención policial evitó una agresión mayor en una vivienda de la localidad chaqueña de Quitilipi, donde una mujer de 31 años denunció a su ex pareja por intento de abuso sexual y agresión física. El hecho ocurrió durante la tarde del 23 de marzo, cuando la víctima se encontraba en su lugar de trabajo y fue sorprendida por el hombre, domiciliado en Sáenz Peña.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la comisaría local, la mujer relató que estaba sola cuando el acusado llegó sin previo aviso. Tras una discusión, el hombre intentó obligarla a mantener relaciones sexuales. Al negarse, la víctima sufrió golpes y fue forzada a ingresar a una habitación, donde el agresor volvió a intentar abusar de ella, incluso rompiéndole la ropa durante el forcejeo.

Comisaría de Quintillipi - Chaco
La víctima intentó defenderse con un cuchillo, hasta que un segundo hombre intercedió en la situación

La situación cambió cuando la mujer logró tomar un cuchillo para defenderse. Esta acción hizo que el atacante desistiera del intento y, en ese momento, el propietario de la vivienda ingresó e intervino, impidiendo que la agresión continuara. Finalmente, tras una breve conversación entre los hombres, el acusado se marchó del lugar en un Ford Ka color bordo rumbo a Sáenz Peña.

Por otro lado, la denunciante manifestó que su ex pareja ya tenía antecedentes por violencia de género, con varias denuncias previas asentadas tanto en la Comisaría Tercera de Sáenz Peña como en la División de Violencia de Género. Además, indicó que había solicitado una restricción perimetral, aunque las autoridades aún no le habían dado respuesta.

La presentación de la mujer derivó en la apertura de una causa judicial, por lo que la Justicia local deberá analizar los elementos aportados, incluidos los testimonios y pruebas, para determinar los próximos pasos en el proceso.

En la denuncia, asentaron que el vínculo sentimental se había terminado hace, al menos, unos dos años, y que la víctima se encontraba desarrollando sus tareas laborales cuando ocurrió el episodio. El testimonio de la mujer, así como la intervención del propietario de la vivienda y la rápida reacción policial, fueron elementos clave para evitar consecuencias más graves.

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