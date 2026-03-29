Tras intensificar su ofensiva contra Irán, Israel buscará finalizar su misión contra las fábricas militares del régimen

Una mujer iraní con velo, miembro de la Media Luna Roja de Irán, observa mientras el humo sigue elevándose desde la refinería de petróleo de Shahran, Teherán (EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el sábado que finalizarán “en pocos días” los bombardeos contra activos “críticos” de la industria militar iraní, en el marco de la ofensiva conjunta con Estados Unidos contra la república islámica iniciada hace un mes.

El portavoz militar israelí, Effie Defrin, declaró: “Esto significa que destruiremos la mayor parte de la capacidad productiva militar (de Irán), y al régimen le llevará mucho tiempo restablecerla”.

Según el vocero, en comentarios recogidos por The Times of Israel, el Ejército israelí atacó “miles” de objetivos militares en Irán desde el inicio de la ofensiva el 28 de febrero y estimó que “aproximadamente el 90%” de los emplazamientos donde Irán desarrolla armamento contra Israel resultaron golpeados en lo que va de guerra.

La infraestructura energética iraní sufrió ataques estadounidenses e israelíes en las últimas horas. Durante el viernes, una planta de agua pesada, una fábrica de óxido de uranio concentrado, dos fábricas de acero y una central nuclear ubicadas en distintas regiones de Irán fueron blanco de estos bombardeos.

Israel lanzó ataques aéreos sobre la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán y otras instalaciones militares clave durante la noche del viernes al sábado, utilizando cerca de 50 cazas. El objetivo principal fue debilitar la capacidad de desarrollo de armamento naval iraní y afectar infraestructuras críticas, al tiempo que extendió las operaciones a posiciones de Hezbollah en Líbano.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), general de brigada Efi Defrin

Los bombardeos buscaron impedir el avance de tecnologías militares iraníes, degradar sistemas de defensa y limitar la amenaza que representan estas capacidades para la región. La ofensiva pretendió mantener la superioridad aérea y reducir los riesgos para la población israelí a través de acciones coordinadas en múltiples frentes.

La operación se centró inicialmente en la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán en Teherán. De acuerdo con información de las FDI, el complejo se encargaba de investigar, desarrollar y producir armas navales, incluidos buques, submarinos y sistemas tanto tripulados como no tripulados.

El ejército israelí detalló que la operación nocturna empleó cerca de 50 cazas de combate para atacar este y otros centros de investigación y fabricación militar. En esas instalaciones se desarrollan motores, equipos y armamentos utilizados en operaciones marítimas, considerados pilares de la industria militar naval iraní.

Desde Teherán, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció la madrugada de este domingo que ya considera universidades de Israel y Estados Unidos en Medio Oriente como objetivos militares y exigió su evacuación, tras acusar a Washington y Tel Aviv de atacar instituciones educativas iraníes.

Según el régimen iraní, la madrugada del sábado, EEUU e Israel bombardearon la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán y, el jueves pasado, atacaron la Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro del país. No se registraron víctimas mortales en ninguno de los dos hechos.

Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) (REUTERS)

En su comunicado, el cuerpo militar especificó que “profesores, estudiantes y residentes” cerca de universidades estadounidenses en la región deben permanecer al menos a un kilómetro de distancia de estos recintos.

La Guardia Revolucionaria amenazó con que, para evitar ataques contra otras instituciones educativas, salvo dos ya señaladas, el gobierno de Estados Unidos debe condenar oficialmente los bombardeos contra los centros iraníes antes del mediodía del lunes 30 de marzo, hora local de Irán.

“Si el Gobierno de EEUU quiere que sus universidades en la región no sean objetivos, menos dos de ellas, debe condenar oficialmente el bombardeo”, afirmó la Guardia Revolucionaria.

(Con información de Europa Press)