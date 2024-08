El insólito momento que vivió Luck Ra tras sufrir un accidente con su auto en la vía pública

El insólito momento que vivió Luck Ra tras sufrir un accidente vial (Video: Tik Tok)

Un insólito episodio vivió Luck Ra minutos después de sufrir un accidente vial. El cantante estaba sentado en su automóvil luego de que un colectivo le rayó su vehículo y, mientras esperaba resolver detalles de la situación fue abordado por un fan que le pidió un saludo para sus hijas.

“Saludos para Guada y para Mica, ¿les decís?”, inquirió el hombre que se le acercó. “Guada, Mica, les mando un beso y un abrazo muy grande”, respondió el cantante cordobés con amabilidad, aunque con cierto gesto de desconcierto en su rostro. “Mal ahí que chocaste, compi, pero bueno, nos vemos, un gusto igual conocerte, hermano”, le respondió el hombre satisfecho con el video que grabó con su celular y en modo selfie.

Lejos de dejarlo ahí, la persona se tomó un segundo para hacerle una broma a Luck Ra: “¡Qué caramelo te estás comiendo, eh!”, dijo y soltó una carcajada al hacer alusión a la relación que el cantante del hit “Hola perdida” mantiene con La Joaqui. “Se la re mandé, igual”, agregó después mientras se reía de su propia ocurrencia.

Las imágenes se viralizaron a través de la cuenta de TikTok de Guadi, una de las hijas del hombre que abordó a Luck Ra. Allí mismo el cantante le dejó un mensaje a la joven y se disculpó por la poca onda que le puso al video, además de aclarar lo que le había pasado con el auto. “Beso Guadis, no choqué pero un colectivo me rayó todo el auto. No fue mi mejor saludo”, dijo. “Ayy, no pasa nada, gracias por el saludo igual, besos a tu caramelo, los amo”, contestó la joven

El mensaje que Luck Ra le dejó a una de las chicas a las que le había grabado el video luego de que un colectivo rayara su auto (TikTok)

Días atrás, el cordobés acompañó a La Joaqui durante su gira por España, momento que ella aprovechó para darle rodaje a su primer tour en ese país europeo, al que tituló La Patrona Tour, igual que su futuro EP. En ese sentido, y después de presentarse en el Reggaeton Beach Festival de Asturias pero antes de hacerlo en Mallorca, ella le dedicó en sus redes sociales un amoroso posteo a su novio. Al feed de su perfil de Instagram subió un video en el que se los ve a ambos sentados en medio del mar y sobre una tabla para flotar, mientras caía el atardecer. Primero, ella se mostró de espaldas a él, bebiendo algo que pareció una pritteada (vino mezclado con gaseosa de pomelo, trago típico de Córdoba) desde una botella cortada. Después del trago, ella giró para tenerlo de frente y darle un largo beso.

“De ti me gustan cosas; la verdad todo”, escribió La Joaqui en el epígrafe de la publicación, citando la canción “Uwaie” (Caled Torres), la misma que utilizó para musicalizar el video. En los comentarios, su novio le agradeció. “Gracias por hacer el doble de lindos los días con tu presencia, mi amor, la paso tan bien cuando estoy con vos. Te amo”, expresó Luck Ra junto con un emoji de un corazón rojo.

El romántico momento de La Joaqui con Luck Ra en España (Instagram)

Un rato más tarde, el propio cantante le devolvió el gesto virtual a su novia cuando publicó en su Instagram tres fotos de la misma secuencia, que se reflejaban en el video. Allí se los vio sobre la misma tabla flotadora a los besos y también con una selfie en primer plano en la que ella le acercó su boca a la mejilla derecha de él. En el epígrafe del mini álbum el cantante escribió: “Gracias por tu compañía y por darme los besos más lindos del mundo”. En los comentarios de la publicación, La Joaqui le respondió con ternura. “Mi amor, nunca nadie me quiso tan sanamente como lo hacés vos. Arreglaste todo lo que no rompiste, te amo con todo mi corazón”, explicó la autora de “Butakera”.