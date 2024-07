La Joaqui, Luck Ra y una tarde romántica en el mar: “Los besos más lindos del mundo”

El romántico momento de La Joaqui con Luck Ra

Hace rato que La Joaqui y Luck Ra no ocultan su amor y siguen afianzando su relación. Los cantantes se encuentran en este momento en España, dado que ella le está dando rodaje a su primera gira en ese país europeo y a la cual tituló La Patrona Tour, al igual que su futuro EP.

En ese sentido, y después de presentarse en el Reggaeton Beach Festival de Asturias pero antes de hacerlo en Mallorca, ella le dedicó en sus redes sociales un amoroso posteo al cantante cordobés. Al feed de su perfil de Instagram subió un video en el que se los ve a ambos sentados en medio del mar y sobre una tabla para flotar, mientras cae el atardecer. Primero ella está de espaldas a él, bebiendo algo que parece una pritteada (vino mezclado con gaseosa de pomelo, trago típico de Córdoba) desde una botella cortada. Después del trago, ella se voltea para tenerlo de frente y darle un largo beso.

“De ti me gustan cosas; la verdad todo”, escribió La Joaqui en el epígrafe de la publicación, citando la canción “Uwaie” (Caled Torres), la misma que utilizó para musicalizar el video. En los comentarios, su novio le agradeció. “Gracias por hacer el doble de lindos los días con tu presencia mi amor la paso tan bien cuando estoy con vos. Te amooooooo”, expresó Luck Ra junto con el emoji de un corazón rojo.

Vasos y besos, La Joaqui y Luck Ra muy enamorados en España (Instagram)

La Joaqui y Luck Ra iniciaron una relación amorosa en los primeros meses de este año (Instagram)

Un rato más tarde, el propio Luck Ra le devolvió el gesto (virtual) a su novia publicando en su Instagram tres fotos de la misma secuencia que se reflejaba en el video. Allí se los ve sobre la misma tabla flotadora a los besos y también una selfie en primer plano en la que ella le acerca su boca a la mejilla derecha de él. En el epígrafe del mini álbum el cantante: “Gracias por tu compañía y por darme los besos mas lindos del mundo”. En los comentarios de la publicación, La Joaqui le respondió con ternura. “Mi amor, nunca nadie me quiso tan sanamente como lo haces vos. Arreglaste todo lo que no rompiste, te amo con todo mi corazón”, explicó la autora de “Butakera”.

En una nota que le dio a Nadie dice Nada (Luzu) a fines de abril, ella sorprendió al revelar que era la primera vez que se sentía realmente enamorada. Allí contó la antigua charla que tuvo con un íntimo amigo. “Me dijo: ‘¿Quién es el gran amor de tu vida? Cuando subís una canción de amor, ¿en quién pensás?’. ‘Sabés que en nadie’, le dije. Tal vez ya se me fue el amor”, recordó.

“No, el amor no se va. O sea, siempre te acordás de esa persona con amor”, reprodujo la respuesta de su amigo. “Estuve estos años meditando al respecto y me di cuenta que siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones. Por dejarme elegir, o un poco porque no quería estar sola, o porque me gustaba jugar a que me enamoraba y bueno, chau. Era como un mood”, se sinceró.

La Joaqui cuenta que está enamorada por primera vez

“¿Qué sentís ahora de distinto que crees que realmente estás enamorada?”, indagó Flor Jazmín Peña. “Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Nunca estaba así con un chico que me gustaba. Me levantaba y me ponía la alarma una hora antes que el chico se despierte para arreglarme”, contó. Con este panorama, y al ver la intensidad con la que la artista contaba la situación, el equipo le preguntó si la persona que la enamoró sabía de esta situación, a lo que ella sostuvo que el amor es correspondido. “Quiero creer que sí, porque viste que los hombres son medio mentirosos”, lanzó, divertida.

“¿Hace cuánto estás con esta persona?”, repreguntó Nico Occhiato y en ese momento la cantante siguió dando pistas sobre la relación que tendría con el cordobés. “Hace nada, muy poco tiempo. Hace un mes. Un día me vi con esta persona y nunca más me pude despegar”, señaló, sin dar el nombre en cuestión, pero contando que era 5 años menor que ella.